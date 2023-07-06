كيري يسعى لتعزيز التعاون مع الصين في المناخ قبل قمة الإمارات

يعتزم المبعوث الأمريكي الخاص للمناخ، جون كيري، زيارة الصين في منتصف يوليو لمناقشة سبل التعاون بين أكبر مصدرين للانبعاثات الغازية في العالم، قبل قمة المناخ التي ستعقد في الإمارات في نوفمبر المقبل.

وستكون هذه ثاني زيارة يقوم بها كيري للصين منذ أن شغل منصب مبعوث الرئيس للمناخ قبل عامين ونصف.

ووصلت وزيرة الخزانة الأمريكية يلين لتوها إلى بكين في زيارة رسمية، وزار وزير الخارجية بلينكن الصين أيضًا في يونيو.

وقال أحد المصادر إن زيارة كيري يمكن أن تتم خلال يوم 16 يوليو. ومع ذلك، قال آخر إن مسار الرحلة لا يزال قيد التخطيط، وقد يتغير التاريخ.

وأضاف المصدر، المحادثات بين الولايات المتحدة والصين يمكن أن تساعد في إرساء الأساس لمزيد من التقدم قبل مؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ في نوفمبر في الإمارات العربية المتحدة.