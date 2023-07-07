قرار مرتقب يؤثر على سعر الذهب.. ماذا ينتظر المعدن الأصفر؟

سعر الذهب اليوم الجمعة 7-7-2023، واصل المعدن الأصفر تراجعه الذي استمر خلال الفترة الأخيرة، وسط تساؤل من قبل المستهلكين عن توقعات أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة.

وهبط عيار 21 بيع وشراء في مصر وكذلك الجنيه الذهب بالمقارنة بـ أسعار الذهب أمس الخميس في محلات الصاغة، وذلك بالتزامن مع انخفاض سعر الذهب عالميًا بالدولار.

أسعار الذهب اليوم الجمعة

استقر سعر الذهب عيار 24 عند 2480 جنيها، بعد تراجعه أمس الخميس، أما عيار 21 فقد شهد نحو 2170 جنيه.

فيما حقق سعر الذهب عيار 18، هدوءا بداية تعاملات اليوم الجمعة 7 يوليو، بعد تراجعه أمس نحو 1860 جنيها.

هذا بالإضافة إلى ثبات سعر الجنيه الذهب، ببداية تعاملات اليوم الجمعة 7 يوليو، ليسجل قيمة 17460 جنيه.

انخفاض أسعار الذهب في مصر

في سياق متصل، أعلن مستشار وزير التموين، ناجي فرج، عن انخفاض أسعار الذهب في الفترة الأخيرة، حيث تراجع سعر الجرام بمقدار 20 جنيها مقارنة بسعره يوم أمس، وذلك بسبب حالة التوازن التي شهدها السوق بعد مبادرة "زيرو جمارك"، والتي تم الإعلان عن استمرارها لمدة 6 أشهر.

وأشار فرج، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، إلى دخول نحو 454 كيلوجرام من الذهب إلى السوق المصري مؤخرًا، مؤكدًا أن أسعار الذهب في مصر تعتبر مقاربة للأسعار العالمية، وحتى أفضل منها.

ما سبب انخفاض أسعار الذهب؟

قال الدكتور ناجي فرج، إن الاستهلاك المرتفع للذهب خلال فترة الأعياد عادة ما يؤدي إلى زيادة الطلب وتصاعد الأسعار، ولكنه لم يحدث هذا العام، حيث شهدت الأسعار توازنًا أكثر، ويرجع ذلك جزئيًا إلى مبادرة "زيرو جمارك" التي أعفت سبائك الذهب والمشغولات الذهبية من رسوم الجمارك، مما ساهم في تراجع الأسعار.

وأشار إلى أن زيادة المعروض من الذهب يساهم في استقرار الأسعار، ولذلك يجب تحقيق توازن بين العرض والطلب.

قرار مرتقب من الحكومة

وتوقع الدكتور فرج أن يتم تجديد فترة مبادرة "زيرو جمارك" على الذهب بعد انتهاء الفترة المحددة لمدة 6 أشهر، مما يساهم في استمرار الاستقرار في الأسعار.

وأخيرًا، أوضح أن وزير التموين قرر معاملة السبائك الـ50 جرام و100 جرام والجنيهات الذهب بنفس معاملة المشغولات الذهبية، بعد ورود شكاوى من المصانع والورش، وهو ما يُعيد الاتجاه الصحيح للشراء بحيث تكون السبائك والجنيهات بنفس فرص المشغولات.

يذكر أن مجلس الوزراء قد وافق مؤخرا على مشروع قرار ينص على إعفاء واردات الذهب بأشكال نصف مشغولة، وكذا المعدة للتداول النقدي والحلي والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة، وإن كانت مكسوة أو ملبسة بقشرة من معادن ثمينة، والتي ترد بصحبة القادمين من الخارج، من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى في ما عدا الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 14 في المئة، وذلك لمدة ستة أشهر.

كما نص مشروع القرار على عدم سريان هذا الإعفاء على أصناف اللؤلؤ الطبيعي أو المزروع أو الأحجار الكريمة أو شبه الكريمة المركبة أو المرصعة على الحلي والمجوهرات وأجزائها.

تأتي هذه الموافقة في إطار الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في أسعار الذهب داخل الأسواق، والحد من محاولات التهريب الجمركي لأصناف الذهب نصف المشغولة والمشغولة عبر المنافذ الجمركية المختلفة.