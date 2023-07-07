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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الذهب يتراجع بقوة لأول مرة منذ شهور|وعيار 21 الآن يفقد 600 جنيه

الذهب
الذهب

هبطت أسعار الذهب اليوم الجمعة عالميا، على خلفية ارتفاع قيمة الدولار وعوائد سندات ‏وزارة الخزانة الامريكية، كما هبطت الأسعار محليا خاصة سعر الجرام عيار 21 الآن.

الذهب 

سعر الذهب اليوم

وهبط سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر من عيار 24 والذي يزن 8 جرامات، بقوة إذ سجل قبل ساعات  نحو 17,700 جنيه ، فيما تراجع ليسجل اليوم 17200 كأقل سعر في السوق بفارق 500 جنيه، فيما هبط سعر الجرام عيار 14 الأقل في مصر إلى أقل من 1,450 جنيها، فيما هبط سعر الجرام عيار 21 بنحو يزيد على 600 جنيه من 2800 جنيه كأعلى سعر فقي إبريل إلى 1150 جنيها.

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سعر الذهب الآن في مصر

ويهتم الكثير من الراغبين في الشراء أو البيع عن سعر الذهب الآن في محلات الصاغة، وينشر موقع صدى البلد أسعار الذهب الآن، كما يلي بكافة الأعيرة دون مصنعية:

سعر جرام الذهب عيار 24

  • سعر عيار 24 اليوم الجمعة: 2,480 جنيهًات.

سعر جرام الذهب عيار 21

  • سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الجمعة، 2,170 جنيها للشراء.
الذهب 

سعر جرام الذهب عيار 18

  • سجّل  سعر الجرام اليوم الجمعة، عيار 18: 1,860 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 14

  • سجّل  سعر الجرام اليوم الجمعة، عيار 14 للشراء : 1,447 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

  • بلغ سعر الجنيه اليوم الجمعة، عيار 24 للبيع : 17,200 جنيها.

سعر الأونصة عيار 24

  • بلغ سعر الأوقية اليوم الجمعة، عيار 24: 1,912 دولارًا بعد 2056 كأعلى سعر في مايو.

ويتأثر الذهب بقوة بارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية، لأن ارتفاعها يزيد من حيازة المعدن الذي لا يدر عائدًا، 
 

أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية

أما سعر الذهب اليوم بالمصنعية والضريبة والدمغة فيهم الكثير خاصة عند شراء المشغولات للشبكة وغيرها ،  خاصة بعد قرار زيادتها 10 % بدءا من شهر يوليو الحالي، وتكون كبيرة نسبيا عند شراء المصوغات.

حساب سعر المصنعية، يكون في الغالب بدءا من 5% من سعر الجرام وحتى 10%، وقد يتم احتسابها بأرقام ثابتة في بعض محلات الصاغة بين  100 وحتى 150 جنيها أو يزيد في بعض محلات الصاغة.

الذهب 

أما في حالة مصنعية السبائك تختلف قليلا، إذ تبدأ من نحو 35 جنيها للجرام للتي تزيد عن 100 جرام على حسب الشركة المصنعة للسبيكة، أما السبائك الأقل من 100 جرام تعامل معاملة المشغولات بحسب القرار الجديد.

سر هبوط الذهب عالميا 

وأصدر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، محضر اجتماعه الأخير قبل ساعات، مؤكدا أن التوقف الأخير في رفع أسعار الفائدة هو توقف مؤقت ولا يعني نهاية رحلة رفع الفائدة.

وبين محضر الفيدرالي أن بعض الأعضاء اقترحوا رفع الفائدة بـ 25 نقطة أساس في اجتماع يونيو الماضي كخيار أفضل في طريق محاربة التضخم، إلا أن بالنهاية الكل وافق على وقف رفع الفائدة لتثبت عند 25 نقطة أساس.

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