1900 جنيه فقط.. تراجع جديد في أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

تراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر 5-7-2023، إذ تراجع الأصفر عدة مرات على مدار الأيام القليلة الماضية بعد انتهاء عيد الأضحى المبارك، وتراجع سعر الأوقية عالميا.

1900 جنيه

سعر جرام الذهب عيار 18 من الأكثر انتشارا في سوق الصاغة المصرية، والذي يقبل عليه الكثير لشراء المشغولات الذهبية خاصة عند الخطوبة والذي سجل تحديدا 1900 جنيه اليوم الأربعاء في مصر ، بتراجع نحو 600 جنيه من أعلى سعر وهو 2500 جنيه.

الذهب

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أسعار الذهب الآن

سعر الذهب الآن في مصر يبحث عنه الكثير من الراغبين في الشراء على الأكثر ، وكذلك الراغبين في بيع ما لديهم من ذهب سواء كان مشغولات ذهبية أو سبائك، حيث تراجع سعر الجرام من كافة الأعيرة إلى مستويات متدنية.

وهبطت أسعار الذهب نتيجة قرار الحكومة بإعفاء الذهب القادم مع المصريين بالخراج من الجمارك، والتي ترتب عليها دخول 306 كيلو ذهب مع المصريين العائدين من الخارج حتى 22 يونيو الماضي ، وهو ما زاد المعروض.

الذهب

سعر الجنيه الذهب

وتراجع سعر الجنيه الذهب بقوة ليسجل اليوم نحو 17,664 جنيها فقط بعد 18240 قبل أيام قليلة، بفارق نحو 580 جنيها ، فيما هبط من 22400 جنيه كأعلى سعر سجله الجنيه عيار 24 ووزن 8 جرامات في مصر .

سعر الذهب الآن في السوق

ويبحث الراغبين في الشراء أو البيع عن سعر الذهب الآن في محلات الصاغة، وينشر موقع صدى البلد أسعار الذهب الأن، كما يلي بكافة الأعيرة دون مصنعية:

سعر جرام الذهب عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الأربعاء: 2,535 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الأربعاء، 2,218 جنيها للشراء.

الذهب

سعر جرام الذهب عيار 18

سجّل سعر الجرام اليوم الأربعاء، عيار 18: 1,901 جنيهً.

سعر جرام الذهب عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم الأربعاء، عيار 14 للشراء : 1,479 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم الأربعاء، عيار 24 للبيع : 17,664 جنيها.

سعر الأونصة عيار 24

بلغ سعر الأوقية اليوم الأربعاء، عيار 24: 1,925 دولارًا بعد 2056 كأعلى سعر في مايو.

أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية

وتعتبر أسعار الذهب بالمصنعية عند الشراء خاصة بعد قرار زيادتها 10 % بدءا من الشهر الحالي محل اهتمام الكثير، وتكون كبيرة نسبيا عند شراء المصوغات والمتمثلة في الشبكة وغيرها.

عند حساب سعر المصنعية يتم إضافة ما بين 5% من سعر الجرام وحتى 10%، وقد يتم احتسابها في محلات الصاغة بداية من 100 وحتى 150 جنيها أو يزيد في بعض المحلات وحسب المشغولات.

عند مصنعية السبائك يختلف الأمر، إذ تبدأ من نحو 35 جنيها للجرام للتي تزيد عن 100 جرام على حسب الشركة المصنعة للسبيكة ، أما السبيكة الأقل من 100 جرام تعامل معاملة المشغولات، ويبدأ وزن السبائك من 1 جرام وحتى 1000 جرام.