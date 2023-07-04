سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الثلاثاء 4-7-2023

يستعرض صدى البلد أسعار اعيرة الذهب اليوم الثلاثاء 4 يوليو 2023 وسط تراجع ملحوظ في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 4-6-2023.

سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء

أسعار أعيرة الذهب اليوم الثلاثاء

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 بيع 2,531 شراء 2,543 عيار 22 بيع 2,320 شراء 2,331 عيار 21 بيع 2,215 شراء 2,225 عيار 18 بيع 1,899 شراء 1,907 عيار 14 بيع 1,477 شراء 1,483 عيار 12 بيع 1,266 شراء 1,271 الاونصة بيع 78,727 شراء 79,083 الجنيه الذهب بيع 17,720 شراء 17,800 الكيلو بيع 2,531,429 شراء 2,542,857 قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر

اختلاف المصنعية والدمغة

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

الذهب مكون أساسي للاحتياطات

يعد الذهب مكونا أساسي للاحتياطات النقدية فى العالم ومنها مصر ،يتكون الاحتياطي النقدي لمصر من احتياطيات الذهب والنقد الأجنبي المختلف بالإضافة لعوائد القطاع السياحي والصادرات المصرية وتحويلات المصريين العاملين بالخارج ورسوم العبور في قناة السويس.