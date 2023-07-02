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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تراجع جديد في سعر الذهب اليوم الاحد 2-7-2023

صدى البلد

تراجعت أسعار الذهب اليوم الاحد 2-7-2023، بعد تذبذبها بقوة خلال الفترة الماضية ما بين صعود وهبوط، وخسر الجرام الواحد نحو 50 جنيها.

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 18 ألف جنيه مقارنة بـ 18.160 جنيها خلال بداية تعاملات أمس 

سعر الذهب اليوم

ويُقدّم موقع "صدى البلد" سعر الذهب اليوم الاحد 2-7-2023 على مستوى جميع الأعيرة الذهبية، حيث يتابع العديد من المواطنين أسعار الذهب، خاصة المقبلين على الزواج والراغبين في الاستثمار.

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سعر الذهب عيار 24

وسجّل سعر الذهب اليوم عيار 24 الأعلى سعرًا  2571 جنيها

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب اليوم عيار 21 الأكثر انتشارًا 2250 جنيها للجرام للشراء و 2230 جنيها للبيع.

سعر الذهب عيار 18 

سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 اليوم 1929 جنيها

سعر الجنيه الذهب اليوم 

سجّل سعر الجنيه الذهب اليوم 18 ألف بدون مصنعية.

وسجل سعر أونصة الذهب “الاوقية” 79.958 جنيها للجرام

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وشهدت المنافذ الجمركية، دخول أكثر من 306 كيلوجرامات من الذهب، بصحبة الركاب القادمين من الخارج في الفترة من 11 مايو الماضي إلى نهاية يونيو، بعد تطبيق قرار رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، بالإعفاء من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى، ما عدا القيمة المضافة، وذلك بغرض تخفيف الضغط على المخزون المحلي بعد ارتفاع الأسعار، نتيجة ارتفاع الطلب ونقص المعروض.

 قرر الدكتور علي الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، باعتبار السبائك عيار 24 وزن 100 جرام فأقل من المشغولات الذهبية، ومن ثم تطبيق عليها ضريبة القيمة المضافة المقررة بنسبة 14% من قيمة المصنعية، كما أعلنت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية عن زيادة قيمة المصنعية للمشغولات الذهبية بنسبة 10 % بدءًا من يوليو الجاري، وفقًا لبروتوكول المحاسبة الضريبية الموقع بين الشعبة ومصلحة الضرائب المصرية.
 

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