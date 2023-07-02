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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

انخفضت.. أماكن اللحوم البلدي بالأسعار الجديدة

صدى البلد

تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية في التعاقدات الخاصة باستيراد اللحوم وطرحها في المنافذ بأسعار مناسبة للمواطنين، وفقا لتصريحات علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية.

وضخت وزارة التموين كميات كبيرة من اللحوم الطازجة والمجمدة في المجمعات الاستهلاكية قبل العيد وخلال إجازة عيد الاضحى.

وانخفضت أسعار اللحوم اليوم الاحد 2-7-2023، مع استمرار عمليات ضخ اللحوم بمنافذ وزارة التموين.

وتراجعت أسعار اللحوم البلدية في السوق المحلية متراوحة بين 250 و280 جنيهًا.

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أسعار اللحوم اليوم

ونستعرض خلال السطور التالية أسعار اللحوم البلدي بجميع أنواعها، وأيضًا أسعار اللحم الجملي، بالإضافة إلى أسعار الكبدة، والسجق وجميع مبيعات الجزارة.

وتضخ وزار التموين  اللحوم الطازجة والمجمدة بسعر 195 جنيها لكيلو السوداني والجيبوتي وبسعر 160 جنيها للبرازيلي المجمد و130 جنيها للهندي .

كما توفر لحوم خراف بسعر 250 جنيها للمبرد والدواجن 85 جنيها للكيلو.

أسعار اللحوم البلدي في الأسواق

وفي محال الجزارة، سجّلت أسعار اللحوم البلدي الكندوز 250 - 280 جنيهًا للكيلو  وسجّلت أسعار اللحوم البلدي الضأن بين 300 و340 جنيهًا

ووصلت أسعار اللحوم الجملي إلى 240 و260 جنيها للكيلو. 

أسعار اللحوم المجمدة اليوم

وعن أسعار اللحوم المجمدة فتراوح سعر الكيلو الكندوز بين 150 و180 جنيهًا للكيلو، ووصل سعر كيلو الضأن إلى 185 جنيهًا للكيلو.

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