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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

جهز ورقك بسرعة| فرصة متتعوضش.. الإسكان تطرح شقق بالتقسيط

لؤلؤة القاهرة الجديدة
لؤلؤة القاهرة الجديدة

انتهت هيئة تعاونيات البناء والإسكان التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، من إجراءات التقديم على الطرح الجديد من الشقق السكنية فى 4 مدن جديدة  الثلاثاء  الماضي 27 يونيو.

وتطرح الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، 361 وحدة سكنية استثمارية في مواقع متميزة بمشروعات الهيئة ( لؤلؤة القاهرة الجديدة – لؤلؤة بدر – لؤلؤة أكتوبر – لؤلؤة العاشر من رمضان ).

وحددت الهيئة موعد الحجز وتقديم الطلبات للوحدات السكنية المطروحة بمشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة، خلال الفترة من 4 إلى 13 يوليو 2023، ومشروع لؤلؤة بدر خلال الفترة من 17 إلى 26 يوليو 2023، ومشروع لؤلؤة أكتوبر خلال الفترة من 31 يوليو وحتى 10 أغسطس 2023، ومشروع لؤلؤة العاشر من رمضان خلال الفترة من 14 إلى 24 أغسطس 2023.

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مساحات الوحدات السكنية 

وتبدأ مساحات الوحدات السكنية المطروحة من 95 م2 وحتى 155 م2 شاملة الجراج ، بتسهيلات في السداد تصل إلى 7 سنوات، باستثناء لؤلؤة العاشر من رمضان بتسهيلات في السداد تصل لـ 10 سنوات، على أن يكون التسليم في يوليو 2024 ، مشيراُ إلى أنه في حالة السداد بالكامل ( كاش ) يتم خصم 20 % من ثـمن الوحدة وعدم الدخول في القرعة .

أسعار الوحدات السكنية

وقالت الهيئة، إن أسعار الوحدات السكنية المطروحة تختلف من مدينة إلى أخرى حسب مساحة الوحدة وموقعها، لتبدأ من 7 آلاف جنيه وتصل لأكثر من 10 آلاف جنيه للمتر، بتسهيلات في السداد تصل إلى 7 سنوات، باستثناء لؤلؤة العاشر من رمضان بتسهيلات في السداد تصل لـ 10 سنوات، على أن يكون التسليم في يوليو 2024.

ووفقا لكراسة الشروط، جاءت أسعار الوحدات السكنية فى مشروعات لؤلؤة القاهرة الجديدة ولؤلؤة العاشر من رمضان ولؤلؤة بدر ولؤلؤة أكتوبر كالتالى..
 

شقق القاهرة الجديدة
 

يصل سعر الشقة الـ109 أمتار في مشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة، إلى مليون و383 ألف جنيه؛ حيث يتم سداد 106 آلاف جدية حجز دخول القرعة، ثم 213 ألف دفعة تخصيص، ثم دفعة تعاقد 213 ألف جنيه، والمتبقي من ثمن الوحدة سيتم سداده على 5 سنوات على أقساط ربع سنوية، وتصل قيمة القسط إلى 42 ألف جنيه، ويكون القسط الشهري 14 ألف جنيه.

لكن حال سداد ثمن الشقة كاش سيكون ثمنها، مليونا و106 ألف جنيه.

مدينة بدر
 

سجلت الشقة الـ125 مترًا مليونًا و322 ألف جنيه، على أن يتم سداد مبلغ 97 ألف جنيه مقدم جدية حجز، ثم 164 ألفًا دفعة تخصيص، ثم دفعة تعاقد 164 ألف جنيه، والمتبقي من ثمن الوحدة سيتم سداده على 5 سنوات على أقساط ربع سنوية، وتصل قيمة القسط إلى 46 ألف جنيه، ويكون القسط الشهري 15 ألف جنيه.

لكن حال سداد ثمن الشقة كاش سيكون ثمنها، 968 ألف جنيه بدلا من مليونًا و322 ألف جنيه.
 

وحدات العاشر من رمضان
 

سجلت الشقة الـ95 مترًا، 868 ألف جنيه، يتم سداد مبلغ 64 ألف جنيه مقدم جدية حجز، ثم 96 ألفًا دفعة تخصيص، ثم دفعة تعاقد 96 ألف جنيه، والمتبقي من ثمن الوحدة سيتم سداده على 5 سنوات على أقساط ربع سنوية، وتصل قيمة القسط إلى 30 ألف جنيه، وبالتالي يكون القسط الشهري 10 آلاف جنيه.

لكن حال سداد ثمن الشقة كاش سيكون ثمنها، 694 ألف جنيه بدلا من 868 ألف جنيه.

طرح وحدات مدينة 6 أكتوبر
 

سجلت الشقة الـ125 مترًا مليونًا و616 ألف جنيه، على أن يتم سداد مبلغ 118 ألف جنيه مقدم جدية حجز، ثم 178 ألفًا دفعة تخصيص، ثم دفعة تعاقد 178 ألف جنيه، والمتبقي من ثمن الوحدة سيتم سداده على 5 سنوات على أقساط ربع سنوية، وتصل قيمة القسط إلى 57 ألف جنيه، ويكون القسط الشهري 19 ألف جنيه.

لكن حال سداد ثمن الشقة كاش سيكون ثمنها، مليونا و292 ألف جنيه، بدلا من مليونًا و616 ألف جنيه.

 

طرق سداد الواحدات السكنية

وأتاحت الهيئة العامة لتعاونيات البناء في حالة السداد كاش، خصم 20 % من ثمن الوحدة وعدم الدخول في القرعة، ويمكن الحصول على كراسة الشروط لمعرفة المواصفات والمبالغ المالية والشروط كافة نظير سداد مبلغ قدره 300 جنيه، وذلك اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 12 يونيو وحتى يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو الجاري، بمقر الهيئة الرئيسي، 3 شارع سمير عبد الرؤوف – امتداد مكرم عبيد – مدينة نصر.

مواعيد حجز الوحدات السكنية

وحددت الهيئة موعد الحجز وتقديم الطلبات للوحدات السكنية المطروحة بمشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة، خلال الفترة من 4 إلى 13 يوليو 2023، ومشروع لؤلؤة بدر خلال الفترة من 17 إلى 26 يوليو 2023، ومشروع لؤلؤة أكتوبر خلال الفترة من 31 يوليو وحتى 10 أغسطس 2023، ومشروع لؤلؤة العاشر من رمضان خلال الفترة من 14 إلى 24 أغسطس 2023.

موعد إجراء القرعة العلنية لتخصيص الوحدات
 

وفور غلق باب التقديم يتم إجراء القرعة العلنية لتخصيص الوحدات السكنية المطروحة بمشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة يوم الأحد الموافق 3 سبتمبر 2023، بينما القرعة العلنية لمشروع لؤلؤة بدر ستكون يوم الأربعاء الموافق 6 سبتمبر 2023، والقرعة العلنية لمشروع لؤلؤة 6 أكتوبر ستكون يوم الاثنين الموافق 11 سبتمبر 2023، بينما سيتم إجراء القرعة العلنية لتخصيص الوحدات السكنية المطروحة بمشروع لؤلؤة العاشر من رمضان يوم الخميس الموافق 14 سبتمبر 2023، بحيث تجري قرعة كل مشروع في تمام الساعة 12 ظهرًا في مقر نادي العلميين أمام مقر الهيئة الرئيسي.

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