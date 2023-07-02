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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تراجع أسعار الذهب اليوم الأحد وهذه قيمة عيار 21 الآن

مشغولات ذهبية - صورة
مشغولات ذهبية - صورة أرشيفية

تراجعت أسعار الذهب اليوم الأحد 2-7-2023 في مصر، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية، على الرغم من استقرار السعر العالمي للذهب.

أسعار الذهب اليوم

وسجل سعر الذهب عيار 21 الاكثر انتشارا 2255 جنيها للجرام مستهل تعاملات اليوم الأحد مقارنة بـ 2295 جنيها بمستهل تعاملات الأمس.

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سعر الذهب اليوم

ويُقدّم موقع "صدى البلد" سعر الذهب اليوم الاحد 2-7-2023 على مستوى جميع الأعيرة الذهبية، حيث يتابع العديد من المواطنين أسعار الذهب، خاصة المقبلين على الزواج والراغبين في الاستثمار.

سعر الذهب عيار 24

وسجّل سعر الذهب اليوم عيار 24 الأعلى سعرًا  2577 جنيها

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب اليوم عيار 21 الأكثر انتشارًا 2255 جنيها للجرام للشراء و 2235 جنيها للبيع.

سعر الذهب عيار 18 

سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 اليوم 1933 جنيها

سعر الجنيه الذهب اليوم 

سجّل سعر الجنيه الذهب اليوم 18.160 جنيها بدون مصنعية.

وسجل سعر أونصة الذهب “الاوقية” 80.145 جنيها للجرام

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وشهدت المنافذ الجمركية، دخول أكثر من 306 كيلوجرامات من الذهب، بصحبة الركاب القادمين من الخارج في الفترة من 11 مايو الماضي إلى نهاية يونيو، بعد تطبيق قرار رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، بالإعفاء من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى، ما عدا القيمة المضافة، وذلك بغرض تخفيف الضغط على المخزون المحلي بعد ارتفاع الأسعار، نتيجة ارتفاع الطلب ونقص المعروض.

 قرر الدكتور علي الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، باعتبار السبائك عيار 24 وزن 100 جرام فأقل من المشغولات الذهبية، ومن ثم تطبيق عليها ضريبة القيمة المضافة المقررة بنسبة 14% من قيمة المصنعية، كما أعلنت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية عن زيادة قيمة المصنعية للمشغولات الذهبية بنسبة 10 % بدءًا من يوليو الجاري، وفقًا لبروتوكول المحاسبة الضريبية الموقع بين الشعبة ومصلحة الضرائب المصرية.
 

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