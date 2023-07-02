عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بعد عودة العمل.. أسعار الدواجن والبيض اليوم بالأسواق

صدى البلد

عاودت مزارع ومحالات الدواجن العمل في العديد من المناطق عقب انتهاء عيد الأضحى المبارك، وسجلت أسعار الدواجن البيضاء اليوم الأحد 2-7-2023، 69 جنيها في المزرعة لتصل إلى المستهلك بنحو 76و79 جنيها للكيلو.

 

وكانت أسعار الدواجن قد  تراجعت بنحو 20 جنيها من أعلى سعر لها، وسجلت أسعار الدواجن الساسو 81 جنيها للكيلو لتصل إلى المستهلك بنحو 91 جنيها للكيلو.

 

 أسعار الفراخ

وهبط سعر كيلو الفراخ البيضاء الأمهات اليوم ليسجل  55 جنيها بالمزرعة، وتباع للمواطنين في المحال بدءا من 65 جنيهًا للكيلو  فيما يبدأ سعر كيلو الدواجن التسمين للمستهلك من 76 جنيهًا وحتى 79 جنيهًا بعد ما سجل 95 جنيهًا .

 

وتراجع سعر كيلو البانيه اليوم ليبدأ من 160 جنيهًا في المحلات للمستهلك، بعد أن سجّل في  بعض المحال نحو 210 جنيهات.

ويصل سعر كيلو البانيه اليوم إلى 170 أو 175 جنيهًا في بعض المحلات نتيجة إضافة هامش ربح كبير من قبل بعض التجار.

أسعار الدواجن اليوم

  • كيلو الفراخ البيضاء: يبدأ السعر من 69 جنيهًا في المزرعة، و77 جنيهًا وقد يصل إلى 79 جنيهًا للكيلو للمستهلك في بعض المناطق.
  • الفراخ البلدي : 95-110 جنيهًا للكيلو.
  • الدواجن الساسو: 90- 95 جنيهًا للكيلو.
  • الأوراك: بين 78- 80 جنيهًا للكيلو.
  • أسعار البانيه  اليوم: بين 160- 170 جنيهًا للكيلو.
  • الصدور بالعظم: تبدأ من 95 جنيها للكيلو.
  • سعر الأجنحة : 50-60 جنيهًا للكيلو.
  • سعر الهياكل : 38 -50 جنيهًا للكيلو.
  • الفراخ الأمهات البيضاء: 55 في المزرعة ، و65 جنيهًا للكيلو للمستهلك

أسعار الفراخ المجمدة البرازيلي

وبالنسبة للفراخ المجمدة البرازيلي،  بعد قرار الحكومة باستيراد آلاف الأطنان لسد الاحتياج المحلي وضبط أسعار السوق، جاءت  كالتالي في المجمعات الاستهلاكية:

  • سعر الفرخة بـ 71.5 لوزن الـ كيلو و100 جرام.
  • سعر الفرخة وزن الكيلو و200 جرام 78 جنيهًا.
  • سعر الفرخة وزن كيلو ونصف 95 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

وصل سعر الكتاكيت اليوم في السوق المحلية كالتالي بعد التراجع الأخير:

  • كتكوت أبيض: 11 : 12 جنيهًا.
  • كتكوت ساسو: 9-11 جنيهًا.

أسعار البيض اليوم

وبالنسبة لسعر كرتونة البيض  التي استقرت خلال الأيام الماضية ووصل سعرها  كالتالي:

  • سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم تسجل 117 جنيهًا في المزرعة، و 125 جنيها للمستهلك حسب المنطقة.
  • سعر كرتونة البيض الأبيض وصلت إلى 117 جنيهًا في المزرعة، وبين  125 جنيها بحسب المنطقة للمستهلك.
  • سعر كرتونة البيض البلدي تبدأ من 116 جنيها في المزرعة وتباع للمواطنين بنحو 125-130 جنيه.
الدواجن عيد الأضحى المبارك أسعار الدواجن البيضاء اليوم أسعار الفراخ اسعار الدواجن اليوم البانية الفراخ الدواجن والبيض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر عيار 21 الآن.. الذهب يتراجع بقوة بعد انتهاء العيد

صدمة للجمهور.. حقيقة وفاة الفنان إسلام حافظ

الزعل بيعمل أكتر من كدة.. المذيعة أميمة بدري تفقد النطق بشكل مفاجئ

التعليم تنفي تسريب امتحان الفيزياء والتاريخ قبل توزيعهما بلجان الثانوية العامة 2023

فرج عامر يحسم الجدل بشأن انضمام أحمد فتوح للأهلي

الجزيرة الإماراتي يضع شرطًا صادمًا أمام أي نادٍ يطلب ضم بن شرقي

هل يجوز قراءة القرآن مع الإمام بصوت منخفض.. أمين الإفتاء يجيب

تشكيل الأهلي المتوقع اليوم ضد فيوتشر في الدوري المصري

موضوعات متعلقة

المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تواصل ندواتها التوعوية

نشاط مهم لـ مبادرة المشروعات الخضراء الذكية في كفر الشيخ

حياة كريمة.. 350 مليار جنيه مُخصصات المرحلة الأولى لتنفيذ 23 ألف مشروع

معهد التخطيط: تقدم مصر في مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية والقوة الناعمة العالمي

المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تصل جنوب سيناء

جميل حلمي: الانتهاء من تنفيذ 11 مشروعا لتحسين الإنتاجية الزراعية والري ببني سويف

انخفاض أسعار اللحوم في الأسواق أول أيام عيد الأضحى المبارك 2023

تحرك جديد في سعر الذهب اليوم وهذه قيمة عيار 21 الآن

ترشيحاتنا

تداول أسئلة الفيزياء 2023 على جروبات شاومينج عبر تليجرام

فى وقت قياسي.. شاومينج ينشر أسئلة امتحان التاريخ بعد توزيعها في لجان الثانوية العامة

شاومينج تناشد الغشاشين : الحقونا بورقة الأسئلة والمدرسين جاهزين

دعاء العودة للعمل بعد إجازة عيد الأضحى.. ردده يرزقك الله من حيث لا تحتسب

أوكرانيا تشكو من قلة الأسلحة في مواجهتها مع روسيا

البطيخ يبدأ من 12 جنيها.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأحد 2-7-2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة بسعر خرافي .. أمينة خليل في المالديف علي البحر تشعل السوشيال ميديا

طقس حار ورطوبة شديدة.. الأرصاد تعلن حالة الجو اليوم وتحذر المواطنين.. (ايه الحكاية)

الزعل بيعمل أكتر من كدة.. المذيعة أميمة بدري تفقد النطق بشكل مفاجئ

أمر ردده الكثيرون حول العالم.. هل عاش الفراعنة لمئات السنين؟

فيديو

من غرفتها .. أول فيديو لـ غادة عبد الرازق بعد إعلان طلاقها

«ميتيلاند» يتخذ هذا الإجراء ضد إمام عاشور.. والغندور يكشف عن مفاجأة|فيديو جراف

معجزات إلهية.. أسرار وفوائد لا تصدق عن ماء زمزم/ فيديو جراف

مطلعش زي ما اتقال|وفاة مدير مدرسة أثناء عمله الإضافي كعامل بناء.. ما الحقيقة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

نهال علام

نهال علام تكتب : ثورة 30 يونيو

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. 10 سنوات غيرت مستقبل مصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب والأديان السماوية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لبنان والدين العام

د. صابر حارص يكتب: خلاصة الدين كله في الحج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

اﻟﻤﺰﻳﺪ