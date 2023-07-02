بعد عودة العمل.. أسعار الدواجن والبيض اليوم بالأسواق

عاودت مزارع ومحالات الدواجن العمل في العديد من المناطق عقب انتهاء عيد الأضحى المبارك، وسجلت أسعار الدواجن البيضاء اليوم الأحد 2-7-2023، 69 جنيها في المزرعة لتصل إلى المستهلك بنحو 76و79 جنيها للكيلو.

وكانت أسعار الدواجن قد تراجعت بنحو 20 جنيها من أعلى سعر لها، وسجلت أسعار الدواجن الساسو 81 جنيها للكيلو لتصل إلى المستهلك بنحو 91 جنيها للكيلو.

أسعار الفراخ

وهبط سعر كيلو الفراخ البيضاء الأمهات اليوم ليسجل 55 جنيها بالمزرعة، وتباع للمواطنين في المحال بدءا من 65 جنيهًا للكيلو فيما يبدأ سعر كيلو الدواجن التسمين للمستهلك من 76 جنيهًا وحتى 79 جنيهًا بعد ما سجل 95 جنيهًا .

وتراجع سعر كيلو البانيه اليوم ليبدأ من 160 جنيهًا في المحلات للمستهلك، بعد أن سجّل في بعض المحال نحو 210 جنيهات.

ويصل سعر كيلو البانيه اليوم إلى 170 أو 175 جنيهًا في بعض المحلات نتيجة إضافة هامش ربح كبير من قبل بعض التجار.

أسعار الدواجن اليوم

كيلو الفراخ البيضاء: يبدأ السعر من 69 جنيهًا في المزرعة، و77 جنيهًا وقد يصل إلى 79 جنيهًا للكيلو للمستهلك في بعض المناطق.

الفراخ البلدي : 95-110 جنيهًا للكيلو.

الدواجن الساسو: 90- 95 جنيهًا للكيلو.

الأوراك: بين 78- 80 جنيهًا للكيلو.

أسعار البانيه اليوم: بين 160- 170 جنيهًا للكيلو.

الصدور بالعظم: تبدأ من 95 جنيها للكيلو.

سعر الأجنحة : 50-60 جنيهًا للكيلو.

سعر الهياكل : 38 -50 جنيهًا للكيلو.

الفراخ الأمهات البيضاء: 55 في المزرعة ، و65 جنيهًا للكيلو للمستهلك

أسعار الفراخ المجمدة البرازيلي

وبالنسبة للفراخ المجمدة البرازيلي، بعد قرار الحكومة باستيراد آلاف الأطنان لسد الاحتياج المحلي وضبط أسعار السوق، جاءت كالتالي في المجمعات الاستهلاكية:

سعر الفرخة بـ 71.5 لوزن الـ كيلو و100 جرام.

سعر الفرخة وزن الكيلو و200 جرام 78 جنيهًا.

سعر الفرخة وزن كيلو ونصف 95 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

وصل سعر الكتاكيت اليوم في السوق المحلية كالتالي بعد التراجع الأخير:

كتكوت أبيض: 11 : 12 جنيهًا.

كتكوت ساسو: 9-11 جنيهًا.

أسعار البيض اليوم

وبالنسبة لسعر كرتونة البيض التي استقرت خلال الأيام الماضية ووصل سعرها كالتالي: