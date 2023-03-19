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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

28 جنيها.. تراجع جديد في أسعار الدواجن الآن بعد قرار التموين والبانيه مفاجأة

الدواجن
الدواجن

هبطت أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق بعد ارتفاع ملحوظ بالأمس ، إذ سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء التمسني داخل المزعة بداية من 70 جنيها اليوم بعد 75 جنيها أمس، فيما تباع للمستهلك بداية من 72 جنيها في المحلات بتراجع نحو 28 جنيها من أعلى سعر وصلت إليه قبل أيام وهو 95 جنيها للكيلو في بعض المحلات.

أسعار الفراخ الآن 

ووصل سعر كيلو الفراخ البياضة “ الأمهات”  داخل المزرعة إلى نحو 68 جنيها للكيلو وتباع للمستهلك بداية من 70 جنيها وحتى 75 جنيها حسب المنطقة.

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الدواجن 

سعر كيلو البانيه 

ويبدأ سعر كيلو البانيه اليوم من 160 جنيها في المتوسط  بعد أن كان 210 جنيهات قبل عدة أيام، فيما قد يصل اليوم في بعض المحلات إلى 180 جنيها.

أسعار الفراخ 

 أسعار الدواجن اليوم

  • كيلو الفراخ البيضاء: يبدأ السعر من 70 جنيهًا في المزرعة، و72 جنيهًا وقد يصل إلى 79 جنيهًا للكيلو للمستهلك في بعض المناطق.
أسعار الفراخ 
  • الفراخ البلدي : 115-120 جنيهًا للكيلو.
  • الدواجن الساسو: 110- 115 جنيهًا للكيلو.
  • الأوراك: بين 79- 92 جنيهًا للكيلو.
أسعار الفراخ 
  • بانيه ضمن أسعار الدواجن اليوم: بين 160- 180 جنيهًا للكيلو.
  • الصدور بالعظم: تبدأ من 105 جنيهات للكيلو.
  • سعر الأجنحة : 55-65 جنيهًا للكيلو.
اسعار الفراخ 
  • سعر الهياكل : 42 -50 جنيهًا للكيلو.
  • الفراخ الأمهات البيضاء: 68 في المزرعة ، و70-74 جنيهًا للكيلو للمستهلك.
اسعار الفراخ 

استيراد كميات جديدة

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية أعلنت استيراد 27 ألف طن دواجن منها 2000 طن من صدور وأوراك دواجن مجمدة برازيلية ستصل خلال أسبوع.

كما أعلن علي المصلحي، وزير التموين ‏والتجارة الداخلية، التعاقد مع البرازيل لاستيراد ‏‏25000 طن دواجن مجمد ة أن السبت.

ونوه  وزير التموين بحسب بيان للوزارة، إلى أن الكميات التي ‏سوف تصل الموانئ المصرية حتى 23 ‏من الشهر الجاري.

أسعار الفراخ المجمدة البرازيلي

كما يبحث الكثير عن أسعار الفراخ المجمدة البرازيلي اليوم بعد قرار الحكومة باستيراد آلاف الأطنان لسد الاحتياج المحلي وضبط أسعار السوق، والتي جاءت  كالتالي في المجمعات الاستهلاكية:

  • سعر الفرخة بـ 71.5 لوزن الـ كيلو و100 جرام.
  • سعر الفرخة الفرخة وزن الكيلو و200 جرام 78 جنيهًا.
  • سعر الفرخة الفرخة وزن كيلو ونصف 95 جنيهًا.
الفراخ المجمدة البرازيلي

أسعار الكتاكيت اليوم

وصل سعر الكتاكيت اليوم في السوق المحلية كالتالي بعد التراجع الأخير:

  • كتكوت أبيض: 17 : 18 جنيهًا.
  • كتكوت ساسو: 13-14 جنيهًا.
الكتاكيت 

أسعار البيض اليوم

ويبحث الكثير في ذات الوقت عن سعر كرتونة البيض اليوم خاصة الأحمر، والتي تراجعت خلال الأيام الماضية ووصل سعرها  كالتالي:

  • سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم تسجل 97- 98 جنيها في المزرعة، و 103 و 105 جنيهات للمستهلك حسب المنطقة.
  • سعر كرتونة البيض الأبيض وصلت إلى 93 جنيها في المزرعة، وبين 95 -105  جنيه بحسب المنطقة للمستهلك.
  • سعر كرتونة البيض البلدي تبدأ من 109 جنيهات في المزرعة وتباع للمواطنين بنحو 115-120 جنيها.
البيض 
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