مفاجآت بأسعار الدواجن والبيض بالأسواق.. تفاصيل

أكد عبدالمنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أنه لدينا في معارض أهلا رمضان تخيفضات أكثر من 50%.. شركات القطاع الخاص تشارك بقوة في المعارض”.



وأضاف عبدالمنعم خليل، في تصريحات تليفزيونية، أن معرض أهلا رمضان يوفر السلع باسعار منخفضة، مضيفا أن أكثر من 400 شركة تشارك في معرض أهلا رمضان.



وتابع عبدالمنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أنهم مستمرون في توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة في معرض أهلا رمضان.



وأشار عبدالمنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إلى أن سعر كيلو الدجاج في معرض أهلا رمضان 65 جنيها، وكيلو اللحمة السوداني 165 جنيها والبلدي 190 جنيها".

3 شركات قطاع خاص تضخ سلع غذائية



واستطرد رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين: “لدينا 3 شركات قطاع خاص تضخ سلع غذائية في المعرض، وسعر كيلو الأرز 14.5 جنيها في المعرض”.



أسعار الفراخ البيضاء اليوم

سجّل سعر الدواجن البيضاء اليوم في المزرعة بين 72 جنيهًا لتصل إلى المستهلك بنحو 81 و 83 جنيهًا تقريبًا بعد إضافة ربح التاجر ومصاريف النقل.

سعر الدواجن للمستهلك

ووصلت أسعار الدواجن الأمهات الأبيض إلى 58 جنيهًا للكيلو لتصل إلى المستهلك بنحو 68 جنيهًا للكيلو.

أسعار البيض اليوم

استقر سعر البيض الأبيض اليوم عند 96 جنيهًا ليصل إلى المستهلك بنحو 106 جنيهات تقريبًا للطبق.

وارتفع سعر طبق البيض الأحمر بنحو جنيه واحد ووصل إلى 101 جنيهًا في المزرعة ليصل إلى المستهلك بنحو 110 جنيهات.

وسجّل سعر البيض البلدي اليوم 109 جنيهات ليصل إلى المستهلك بنحو 117 جنيهاً للطبق.