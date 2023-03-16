عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مفاجآت بأسعار الدواجن والبيض بالأسواق.. تفاصيل

الدواجن والبيض
الدواجن والبيض

أكد عبدالمنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أنه لدينا في معارض أهلا رمضان تخيفضات أكثر من 50%.. شركات القطاع الخاص تشارك بقوة في المعارض”.

 


وأضاف عبدالمنعم خليل، في تصريحات تليفزيونية،  أن معرض أهلا رمضان يوفر السلع باسعار منخفضة، مضيفا أن أكثر من 400 شركة تشارك في معرض أهلا رمضان.


وتابع عبدالمنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أنهم  مستمرون في توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة في معرض أهلا رمضان.


وأشار عبدالمنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إلى أن  سعر كيلو الدجاج في معرض أهلا رمضان 65 جنيها، وكيلو اللحمة السوداني 165 جنيها والبلدي 190 جنيها".

 

3 شركات قطاع خاص تضخ سلع غذائية 


واستطرد رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين: “لدينا 3 شركات قطاع خاص تضخ سلع غذائية في المعرض، وسعر كيلو الأرز 14.5 جنيها في المعرض”.
 

 

أسعار الفراخ البيضاء اليوم

سجّل سعر الدواجن البيضاء اليوم في المزرعة بين 72 جنيهًا لتصل إلى المستهلك بنحو 81 و 83  جنيهًا تقريبًا بعد إضافة ربح التاجر ومصاريف النقل.

 

سعر الدواجن للمستهلك

ووصلت أسعار الدواجن الأمهات الأبيض إلى 58 جنيهًا للكيلو لتصل إلى المستهلك بنحو 68 جنيهًا للكيلو.

أسعار البيض اليوم

استقر سعر البيض الأبيض اليوم عند 96 جنيهًا ليصل إلى المستهلك بنحو 106 جنيهات تقريبًا للطبق.

وارتفع سعر طبق البيض الأحمر بنحو جنيه واحد ووصل إلى 101 جنيهًا في المزرعة ليصل إلى المستهلك بنحو 110 جنيهات.

وسجّل سعر البيض البلدي اليوم  109 جنيهات ليصل إلى المستهلك بنحو 117 جنيهاً للطبق.

وزارة التموين سعر الدواجن معرض اهلا رمضان سعر البيض القطاع الخاص

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

2400|مفاجأة في أسعار الذهب عيار 21 الآن بعد إفلاس بنك أمريكي شهير

بدأ في تسويقه .. نجم الأهلي يقترب من الرحيل رسميًا

صور فاضحة لأمي على تليفون جوزي.. شابة أمام محكمة الأسرة: بيخونوني وأنا نايمة على وداني

اختفاء 2.5 طن يورانيوم طبيعي من ليبيا.. أحمد موسى: خبر هيقلب الدنيا

15 % زيادة على المرتبات والمعاشات من أول أبريل.. اعرف هتزيد كام

قرار جديد من اتحاد الكرة بشأن عقوبة كهربا

كولر يصدم الأهلي ويرفض طلب إدارة النادي

عايزني أجيبله واحدة | قعدة شرب حشيش وآيس تنتهي بجريمة في أكتوبر

ترشيحاتنا

انخفاض تاريخي في سعر النفط العالمي

نفسي يبقى على قبري ناس كتير..وصية أم قبل وفاتها بالسرطان تمزق القلوب

قبل عيد الأم.. مفاجآت جديدة حول أسعار الذهب اليوم في مصر.. تفاصيل

2400|مفاجأة في أسعار الذهب عيار 21 الآن بعد إفلاس بنك أمريكي شهير

أمطار ورياح مثيرة للرمال والأتربة.. الأرصاد تكشف مفاجأة عن طقس اليوم

أفضل علاج للوسواس القهري مجرب .. أدركه بـ 4 آيات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل كفتة بصوص الكريمة والليمون|بأسهل الخطوات

هذه الأطعمة يجب تجنبها في رمضان| احترس

تمنع الجلطات الدموية.. هاني الناظر يقدم نصائح ضرورية قبل رمضان

تناول القهوة يحميك من مرض شائع

فيديو

تصدر التريند من أولها.. تفاصيل مسلسل محمد رمضان جعفر العمدة.. وقنوات العرض/فيديوجراف

عاجل..خبير يتوقع وقوع زلزال مدمر في اسرائيل ورسالة صادمة من العالم الهولندي

احذر الحج بهذه الطريقة | غرامة 3 ملايين جنيه

«اتجوز سوسن بدر صديقة والدته».. من هو نجل ناهد فريد شوقي؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمر الأحمد

الاتفاق السعودي الإيراني.. لماذا الصين؟!

أحمد نجم

التصالح السعودي الإيراني.. دلالات ونتائج

هند عصام

تاوسرت.. ملكة التلال

نهى زكريا

البلاسْتيِك وَمَا أَدْرَاكَ مَا البلاسْتيِك!

عبد المعطى أحمد

الميثاق حبر على ورق !!

د. آية صلاح

كوني قوية.. حققي ذاتك

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان - 14 -

المستشار أسـامة الصعيدي

الغدر بالقانون بين الواقع والمأمول

اﻟﻤﺰﻳﺪ