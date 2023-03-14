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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

البانيه بـ140 جنيها.. التموين تزف بشرى سارة للمواطنين حول أسعار اللحوم والدواجن..فيديو

معرض اهلا رمضان
معرض اهلا رمضان

أكد المهندس عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أن رئيس الوزراء افتتح اليوم مع وزير التموين معرض "أهلا رمضان "الرئيسي بقاعة المؤتمرات، ، بمشاركة 400 شركة عارضة، والمعرض سيقدم تخفيضات كبيرة.

 

وقال عبد المنعم خليل، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “90 دقيقة”، عبر فضائية “المحور”، أنه توجد دواجن في المعرض بكميات كبيرة بسعر 65 جنيها للكيلو، مع وجود العديد من الشركات الخاصة التي ستشارك في المعرض.

 

وتابع رئيس قطاع التجارة الدالية بوزارة التموين، أنه يوجد 525 معرضا وشادرا على مستوى محافظات الجمهورية، إضافة إلى وجود قوافل للقرى الأكثر احتياجا.

 

البانيه بـ 140 جنيها للكيلو

وأشار عبد المنعم خليل إلى أن أسعار اللحوم الطازجة، 165 جنيها، والدواجن بأصنافها المتنوعة 65 جنيها للكيلو، والبانيه بـ 140 جنيها للكيلو، الأرز بـ 14 ونصف، وأسعار الياميش تبدأ من 24 و 25 و 26.

التموين وزارة التموين اهلا رمضان البانية رئيس الوزراء

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