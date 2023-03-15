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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

55 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الدواجن الآن بعد مؤتمر رئيس الوزراء

اسعار الدواجن
اسعار الدواجن

شهدت أسعار الدواجن تراجعا جديدا اليوم الأربعاء، إذ هبط سعر كيلو الفراخ البيضاء في المزرعة ليبدأ من 72 جنيهًا بعدما سجل 74 جنيها بالأمس، فيما سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء في المزرعة اليوم 68 جنيها فقط.

هبوط أسعار الفراخ 

وسجل سعر كيلو الدواجن اليوم بداية من 74 جنيها في المحلات بعدما سجل 95 جنيها في وقت سابق بتراجع نحو 20 جنيها في الكيلو الواحد.

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أسعار الدواجن في المحلات اليوم
الدواجن 

55 جنيها

وتراجع سعر كيلو البانيه ليبدأ من 155 جنيها في بعض المحلات ، بعدما وصل 210 جنيهات في وقت سابق ، فيما قد يصل سعر الكيلو في بعض المحلات إلى 170 جنيهًا  نتيجة اختلاف المنطقة وهامش الربح الذي يعود لكل تاجر.

أسعار الدواجن في المحلات اليوم

أسعار الدواجن اليوم

  • كيلو الفراخ البيضاء: يبدأ السعر من 71-73 جنيهًا في المزرعة، و74 جنيهًا وقد يصل إلى 78 جنيهًا للكيلو للمستهلك في بعض المناطق.
  • الفراخ البلدي : 120-125 جنيهًا للكيلو.
  • الدواجن الساسو: 110- 115 جنيهًا للكيلو.
  • الأوراك: بين 83- 92 جنيهًا للكيلو.
  • بانيه ضمن أسعار الدواجن اليوم: بين 155- 180 جنيهًا للكيلو.
  • الصدور بالعظم: تبدأ من 100 جنيه للكيلو.
  • سعر الأجنحة : 55-65 جنيهًا للكيلو.
  • سعر الهياكل : 42 -50 جنيهًا للكيلو.
  • الفراخ الأمهات البيضاء: 68 في المزرعة ، و70-74 جنيهًا للكيلو للمستهلك.
أسعار الدواجن في المحلات اليوم
أسعار الدواجن في المحلات اليوم

 

أسعار الدواجن في المحلات اليوم

 

أسعار الدواجن في المحلات اليوم

 

كلمة رئيس الوزراء

وكان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أكد خلال افتتاح معرض أهلا رمضان أمس على توافر الدواجن بعد استيراد كميات معينة  لضبط الأسعار، وهي الآن متوفرة.

أسعار الفراخ المجمدة البرازيلي

وفي نفس السياق ، يهتم الكثير بالبحث عن أسعار الفراخ المجمدة البرازيلي اليوم بعد قرار الحكومة باستيراد آلاف الأطنان لسد الاحتياج المحلي وضبط أسعار السوق، والتي جاءت  كالتالي في المجمعات الاستهلاكية:

  • سعر الفرخة بـ 71.5 لوزن الـ كيلو و100 جرام.
  • سعر الفرخة الفرخة وزن الكيلو و200 جرام 78 جنيهًا.
  • سعر الفرخة الفرخة وزن كيلو ونصف 95 جنيهًا.
دواجن مجمدة برازيلية 

27 ألف طن

وكانت  وزارة التموين والتجارة الداخلية أعلنت التعاقد على استيراد 27 ألف طن دواجن منها  2000 طن من صدور وأوراك دواجن مجمدة برازيلية ستصل خلال أسبوع، وكذلك على 25 ألف طن من الدواجن المجمدة البرازيلية، ومن المقرر أن تلك الكميات سيتم استلامها خلال أسبوع قبل شهر رمضان.

 

أسعار الكتاكيت اليوم

وصل سعر الكتاكيت اليوم في السوق المحلية كالتالي بعد التراجع الأخير:

  • كتكوت أبيض: 19 : 20 جنيهًا.
  • كتكوت ساسو: 15-16 جنيهًا.

أسعار البيض اليوم

وتعتبر أسعار كرتونة البيض اليوم، محل اهتما الكثير والتي تراجعت خلال الأيام الماضية ووصل سعرها  كالتالي:

  • سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم تسجل 98- 99 جنيها في المزرعة، و 104 و 108 جنيهات للمستهلك حسب المنطقة.
  • سعر كرتونة البيض الأبيض وصلت إلى 95 جنيها في المزرعة، وبين 98 -100  جنيه بحسب المنطقة للمستهلك.
  • سعر كرتونة البيض البلدي تبدأ من 105 جنيهات في المزرعة وتباع للمواطنين بنحو 110-115 جنيها.
أسعار البيض 
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