الفراخ بـ71 والبانيه رخص 30 جنيهًا|مفاجأة جديدة في أسعار الدواجن الحية الآن

تراجعت أسعار الدواجن اليوم الأحد في مصر من جديد ، إذ سجل سعر الكيلو من الدواجن البيضاء التسمين نحو 69 و70 جنيها في المزرعة ويباع بسعر يبدأ من 71 جنيها في المحلات وحتى 78 جنيها ، بتراجع نحو 3-4 جنيهات عن أسعار الأمس في الكيلو الواحد، بحسب أصحاب المحلات.

تراجع سعر البانيه

وهبط سعر البانيه بمتوسط يصل إلى نحو 30 جنيها أو يزيد إذ سجل سعر الكيلو الواحد اليوم بداية من 154 جنيها، بعد أن وصل 185 جنيها بالأمس في بعض المناطق ، وكان قد وصل سعر الكيلو الى 210 جنيها في وقت سابق.

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الدواجن اليوم

هبوط أسعار الفراخ

وتراجعت أسعار الدواجن بقوة ليسجل سعر كيلو الفراخ البياضة نحو 68 جنيها في المزرعة وتصل للمستهلك بنحو 70 جنيها إلى 74 جنيها.

أسعار الدواجن اليوم

كيلو الفراخ البيضاء: يبدأ السعر من 69-70 جنيهًا في المزرعة، و71 جنيهًا وقد يصل إلى 78 جنيهًا للكيلو للمستهلك في بعض المناطق.

أسعار الدواجن اليوم



الفراخ البلدي : 95 -115 جنيهًا للكيلو.

الدواجن الساسو: 115- 120 جنيهًا للكيلو.

الأوراك: بين 85- 92 جنيهًا للكيلو.

بانيه ضمن أسعار الدواجن اليوم: بين 155- 170 جنيهًا للكيلو.

الصدور بالعظم: تبدأ من 90 جنيها للكيلو.

سعر الأجنحة : 50-60 جنيهًا للكيلو.

أسعار الدواجن اليوم

سعر الهياكل : 40 -45 جنيهًا للكيلو.

الفراخ الأمهات البيضاء: 68 في المزرعة ، و70-74 جنيهًا للكيلو للمستهلك.

أسعار الدواجن اليوم

الدواجن اليوم

أسعار الدواجن اليوم

أسعار الدواجن اليوم

أسعار الدواجن اليوم

أسعار الدواجن اليوم

أسعار الفراخ المجمدة البرازيلي

ويهتم الكثير في نفس الوقت بالبحث عن أسعار الفراخ المجمدة البرازيلي اليوم بعد قرار الحكومة باستيراد آلاف الأطنان لسد الاحتياج المحلي وضبط أسعار السوق، والتي جاءت كالتالي في المجمعات الاستهلاكية:

سعر الفرخة بـ 71.5 لوزن الـ كيلو و100 جرام.

سعر الفرخة الفرخة وزن الكيلو و200 جرام 78 جنيهًا.

سعر الفرخة الفرخة وزن كيلو ونصف 95 جنيهًا.

أسعار الفراخ المجمدة البرازيلي

أسعار الكتاكيت اليوم

وصل سعر الكتاكيت اليوم في السوق المحلية كالتالي بعد التراجع الأخير:

كتكوت أبيض: 20: 21 جنيهًا.

كتكوت ساسو: 15-16 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

أسعار البيض اليوم

ويهتم الملايين بمعرفة آخر أسعار كرتونة البيض اليوم، والتي تراجعت بنحو 26 جنيها من أعلى سعر كالتالي:

سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم تسجل 94- 96 جنيها في المزرعة، و 99 و 100 جنيه للمستهلك حسب المنطقة.

سعر كرتونة البيض الأبيض وصلت إلى 90-91 جنيها في المزرعة، وبين 94 -95 جنيها بحسب المنطقة للمستهلك.

سعر كرتونة البيض البلدي تبدأ من 97 جنيها في المزرعة وتباع للمواطنين بنحو 105-110 جنيهات.