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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

73 جنيها للبيضاء.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 9 مارس

أرشيفية
أرشيفية

يستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، خلال التقرير التالي، أسعار بورصة الدواجن والبيض الرئيسية، داخل المزارع، اليوم الخميس الموافق 9 مارس 2023.


وتأتي أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس، على النحو التالي:

تراوح سعر كيلو الدواجن البيضاء بين 72 و 73 جنيهًا للكيلو، والدواجن البلدي بين 98 و 99 جنيها للكيلو، وتراوح سعر أمهات الدواجن البيضاء بين 69 و 70 جنيهًا للكيلو، والدواجن الساسو بين 118 و 120 جنيها للكيلو.

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أسعار البيض اليوم

وسجّل سعر البيض الأبيض ما بين 95 و 96 جنيهات للكرتونة، والبيض الأحمر بين 98 و 99 جنيها للكرتونة، البلدي بين 102 و 103جنيهات للكرتونة.

 

أسعار الكتاكيت

وتراوح سعر الكتكوت الأبيض بين 21 و 22 جنيها، والكتكوت "ساسو" بين 15 و 16 جنيها، والكتكوت البلدي الحر بين 7.50 و 8 جنيهات.
 

 

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