مزارع الفراخ تعمل بقوة.. تراجع في أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 8-3-2023

تشهد أسعار الدواجن في الأسواق، حالة من التذبذب حيث شهدت الأسعار انخفاضًا من 3 إلى 5 جنيهات ثم ارتفعت بنفس القيمة في اليوم الذي يليه.

وعلى مدار الشهر الجاري انخفضت أسعار الدواجن بنحو 11 جنيهًا مقارنة بـ أسعار الدواجن خلال الشهر الماضي.

سعر الدواجن اليوم

وعن أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 8 مارس 2023 شهدت أسعار الدواجن تراجعًا طفيفًا بنحو جنيه واحد مقارنة بـ سعر الدواجن أمس.

من جانبه، قال، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة المهندس مصطفى الصياد، إن الدولة وفرت الدولارات اللازمة من أجل الأعلاف.

وأضاف نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة ، "تم الإفراج عن 137 ألف طن أعلاف بقيمة 67 مليون دولار خلال أسبوع".

وأشار مصطفى الصياد: "إجمالي ما تم الإفراج عنه من مستلزمات أعلاف الدواجن 2.8 مليون طن"، موضحًا: "أسعار الدواجن انخفضت عن الفترة الماضية، سعر بيع الفراخ في مزرعة الدواجن بـ 77 جنيهًا".

وأشار المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، : "كل مزارع الفراخ تعمل بقوة وتنتج حاليًا".

أسعار الدواجن اليوم

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري سعر الدواجن والبيض اليوم في الأسواق ضمن نشرته الخدمية التي تتضمن سعر الذهب اليوم وسعر الدولار اليوم إلى جانب أسعار السلع الأخرى.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم

سجّل سعر الدواجن البيضاء اليوم في المزرعة بين 72 جنيهًا لتصل إلى المستهلك بنحو 81 و 83 جنيهًا تقريبًا بعد إضافة ربح التاجر ومصاريف النقل.

سعر الدواجن للمستهلك

ووصلت أسعار الدواجن الأمهات الأبيض إلى 60 جنيها للكيلو لتصل إلى المستهلك بنحو 68 جنيها للكيلو.

أسعار الدواجن اليوم للمستهلك

سجلت أسعار الدواجن الساسو “الدواجن الحمراء” 83 جنيها للكيلو في المزرعة ليصل سعر الدواجن اليوم للمستهلك بنحو 90 و 93 جنيها تقريبا.

وتراجع سعر الكتكوت اليوم ووصل إلى 20 جنيها للكتكوت بعد أن كان 21 جنيها للكتكوت اليوم الواحد أمس.

سعر الدواجن اليوم في مصر

تراوحت أسعار الاوراك اليوم بين 81 و83 جنيها للكيلو، وسعر البانيه اليوم تراوح بين 170 إلى 175 جنيها للكيلو الواحد، وسجلت أسعار الكبد الأوانص ٦٥ و٧٠ جنيها للكيلو، ووصل كيلو الاجنحة إلى 35 و40 جنيها للكيلو.

أسعار البيض اليوم

استقر سعر البيض الأبيض اليوم عند 95 جنيها ليصل إلى المستهلك بنحو 105٥ جنيهات تقريبا للطبق.

وارتفع سعر طبق البيض الأحمر بنحو جنيها واحدا ووصل إلى 96 جنيهًا في المزرعة لتصل إلى المستهلك بنحو 106 جنيها.

وسجّل سعر البيض البلدي اليوم الأربعاء ٨ مارس 107 جنيهات ليصل إلى المستهلك بنحو 117 جنيهاً للطبق.