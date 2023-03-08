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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ما زال استثمارا جيدا.. سعر الذهب اليوم في مصر 8-3-2023

صدى البلد

شهدت أسعار الذهب  تذبذب قوي خلال الفترة الماضية، وسط توقعات بمزيد من التغيرات في الأسعار.

 استقرار أسعار الذهب اليوم الأربعاء 8 مارس 2023   بعد أن شهدت الاسعار الامس تراجع بنحو 20 جنيها، في مصر على مستوى جميع الاعيرة وفي كافة محالات الصاغة.

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وأمس الثلاثاء، هبط سعر الذهب بعد أن شهدت ارتفاعات متتالية خلال الأيام القليلة الماضية. 

وقدم هاني ميلاد، رئيس الشعبة العامة للذهب، النصيحة للمواطنين قائلا " الذهب استثمار جيد، وأي شخص اشترى ينتظر مهلة عليه، وبكل تأكيد سيكون استثمارا ناجحا".

وأكد  هاني ميلاد إن هناك تقلبات كثيرة في سوق الذهب خلال الشهر الحالي، معقبا "الشهر الحالي سيشهد المزيد من التغيرات في سعر الذهب".

 


سعر الذهب اليوم 


وينشر موقع صدى البلد سعر الذهب اليوم خلال مستهل التعاملات ضمن نشرته الخدمية، حيث يهتم الكثيرون بمتابعة أسعار الذهب خاصة المقبلين على الزواج والراغبين في الاستثمار.

وتراجع سعر الذهب اليوم الاربعاء 8 مارس 2023 بنحو 20 جنيها للجرام الواحد.

سعر الذهب عيار 24


سجل سعر الذهب اليوم عيار 24 الأعلى سعرا  2,057 للبيع 2,080 للشراء
 


سعر الذهب عيار 22


وصل سعر جرام الذهب اليوم عيار 22 بيع 1,891 شراء 1,912



سعر الذهب عيار 21


وصل سعر الذهب اليوم عيار 21 الاكثر انتشارا 1,800 للبيع و 1,820 للشراء
 


أسعار الذهب اليوم 


الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري
أسعار الذهب عيار 24 بيع 2,057 شراء 2,080
أسعار الذهب عيار 22 بيع 1,891 شراء 1,912
أسعار الذهب عيار 21 بيع 1,800 شراء 1,820
أسعار الذهب عيار 18 بيع 1,547 شراء 1,564
أسعار الذهب عيار 14 بيع 1,203 شراء 1,217
أسعار الذهب عيار 12 بيع 1,031 شراء 1,043
أسعار الذهب الاونصة بيع 64,155 شراء 64,866
أسعار الجنيه الذهب اليوم بيع 14,400 شراء 14,560
الكيلو بيع 2,062,857 شراء 2,085,714


سعر الجنيه الذهب اليوم 


سجل سعر الجنيه الذهب اليوم االأربعاء 8-3-2023 بيع 14,400 شراء 14.560 بيع 

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