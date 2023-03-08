ما زال استثمارا جيدا.. سعر الذهب اليوم في مصر 8-3-2023

شهدت أسعار الذهب تذبذب قوي خلال الفترة الماضية، وسط توقعات بمزيد من التغيرات في الأسعار.

استقرار أسعار الذهب اليوم الأربعاء 8 مارس 2023 بعد أن شهدت الاسعار الامس تراجع بنحو 20 جنيها، في مصر على مستوى جميع الاعيرة وفي كافة محالات الصاغة.





وأمس الثلاثاء، هبط سعر الذهب بعد أن شهدت ارتفاعات متتالية خلال الأيام القليلة الماضية.



وقدم هاني ميلاد، رئيس الشعبة العامة للذهب، النصيحة للمواطنين قائلا " الذهب استثمار جيد، وأي شخص اشترى ينتظر مهلة عليه، وبكل تأكيد سيكون استثمارا ناجحا".



وأكد هاني ميلاد إن هناك تقلبات كثيرة في سوق الذهب خلال الشهر الحالي، معقبا "الشهر الحالي سيشهد المزيد من التغيرات في سعر الذهب".







سعر الذهب اليوم



وينشر موقع صدى البلد سعر الذهب اليوم خلال مستهل التعاملات ضمن نشرته الخدمية، حيث يهتم الكثيرون بمتابعة أسعار الذهب خاصة المقبلين على الزواج والراغبين في الاستثمار.



وتراجع سعر الذهب اليوم الاربعاء 8 مارس 2023 بنحو 20 جنيها للجرام الواحد.



سعر الذهب عيار 24



سجل سعر الذهب اليوم عيار 24 الأعلى سعرا 2,057 للبيع 2,080 للشراء





سعر الذهب عيار 22



وصل سعر جرام الذهب اليوم عيار 22 بيع 1,891 شراء 1,912





سعر الذهب عيار 21



وصل سعر الذهب اليوم عيار 21 الاكثر انتشارا 1,800 للبيع و 1,820 للشراء





أسعار الذهب اليوم



الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري

أسعار الذهب عيار 24 بيع 2,057 شراء 2,080

أسعار الذهب عيار 22 بيع 1,891 شراء 1,912

أسعار الذهب عيار 21 بيع 1,800 شراء 1,820

أسعار الذهب عيار 18 بيع 1,547 شراء 1,564

أسعار الذهب عيار 14 بيع 1,203 شراء 1,217

أسعار الذهب عيار 12 بيع 1,031 شراء 1,043

أسعار الذهب الاونصة بيع 64,155 شراء 64,866

أسعار الجنيه الذهب اليوم بيع 14,400 شراء 14,560

الكيلو بيع 2,062,857 شراء 2,085,714



سعر الجنيه الذهب اليوم



سجل سعر الجنيه الذهب اليوم االأربعاء 8-3-2023 بيع 14,400 شراء 14.560 بيع