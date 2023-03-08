استنى متبعش.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء 8-3-2023 في مصر

شهدت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 8 مارس 2023 استقرار نسبيا بعد أن شهدت الاسعار الامس تراجع بنحو 20 جنيها، في مصر على مستوى جميع الاعيرة وفي كافة محالات الصاغة.
وهبط سعر الذهب مساء أمس الثلاثاء، بعد أن شهدت ارتفاعات متتالية خلال الأيام القليلة الماضية.
ووجه هاني ميلاد، رئيس الشعبة العامة للذهب، نصيحة للمواطنين قائلا " الذهب استثمار جيد، وأي شخص اشترى ينتظر مهلة عليه، وبكل تأكيد سيكون استثمارا ناجحا".
وأضاف هاني ميلاد إن هناك تقلبات كثيرة في سوق الذهب خلال الشهر الحالي، معقبا "الشهر الحالي سيشهد المزيد من التغيرات في سعر الذهب".
سعر الذهب اليوم
وينشر موقع صدى البلد سعر الذهب اليوم خلال مستهل التعاملات ضمن نشرته الخدمية، حيث يهتم الكثيرون بمتابعة أسعار الذهب خاصة المقبلين على الزواج والراغبين في الاستثمار.
وتراجع سعر الذهب اليوم الاربعاء 8 مارس 2023 بنحو 20 جنيها للجرام الواحد.
سعر الذهب عيار 24
سجل سعر الذهب اليوم عيار 24 الأعلى سعرا 2,057 للبيع 2,080 للشراء
سعر الذهب عيار 22
وصل سعر جرام الذهب اليوم عيار 22 بيع 1,891 شراء 1,912
سعر الذهب عيار 21
وصل سعر الذهب اليوم عيار 21 الاكثر انتشارا 1,800 للبيع و 1,820 للشراء
أسعار الذهب اليوم
|الوحدة
|سعر الذهب بالجنيه المصري
|أسعار الذهب عيار 24
|بيع 2,057 شراء 2,080
|أسعار الذهب عيار 22
|بيع 1,891 شراء 1,912
|أسعار الذهب عيار 21
|بيع 1,800 شراء 1,820
|أسعار الذهب عيار 18
|بيع 1,547 شراء 1,564
|أسعار الذهب عيار 14
|بيع 1,203 شراء 1,217
|أسعار الذهب عيار 12
|بيع 1,031 شراء 1,043
|أسعار الذهب الاونصة
|بيع 64,155 شراء 64,866
|أسعار الجنيه الذهب اليوم
|بيع 14,400 شراء 14,560
|الكيلو
|بيع 2,062,857 شراء 2,085,714
سعر الجنيه الذهب اليوم
سجل سعر الجنيه الذهب اليوم بيع 14,400 شراء 14.560 بيع.