استنى متبعش.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء 8-3-2023 في مصر

شهدت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 8 مارس 2023 استقرار نسبيا بعد أن شهدت الاسعار الامس تراجع بنحو 20 جنيها، في مصر على مستوى جميع الاعيرة وفي كافة محالات الصاغة.

وهبط سعر الذهب مساء أمس الثلاثاء، بعد أن شهدت ارتفاعات متتالية خلال الأيام القليلة الماضية.

ووجه هاني ميلاد، رئيس الشعبة العامة للذهب، نصيحة للمواطنين قائلا " الذهب استثمار جيد، وأي شخص اشترى ينتظر مهلة عليه، وبكل تأكيد سيكون استثمارا ناجحا".

وأضاف هاني ميلاد إن هناك تقلبات كثيرة في سوق الذهب خلال الشهر الحالي، معقبا "الشهر الحالي سيشهد المزيد من التغيرات في سعر الذهب".

سعر الذهب اليوم

وينشر موقع صدى البلد سعر الذهب اليوم خلال مستهل التعاملات ضمن نشرته الخدمية، حيث يهتم الكثيرون بمتابعة أسعار الذهب خاصة المقبلين على الزواج والراغبين في الاستثمار.

وتراجع سعر الذهب اليوم الاربعاء 8 مارس 2023 بنحو 20 جنيها للجرام الواحد.

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب اليوم عيار 24 الأعلى سعرا 2,057 للبيع 2,080 للشراء

سعر الذهب عيار 22

وصل سعر جرام الذهب اليوم عيار 22 بيع 1,891 شراء 1,912

سعر الذهب عيار 21

وصل سعر الذهب اليوم عيار 21 الاكثر انتشارا 1,800 للبيع و 1,820 للشراء

أسعار الذهب اليوم

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري أسعار الذهب عيار 24 بيع 2,057 شراء 2,080 أسعار الذهب عيار 22 بيع 1,891 شراء 1,912 أسعار الذهب عيار 21 بيع 1,800 شراء 1,820 أسعار الذهب عيار 18 بيع 1,547 شراء 1,564 أسعار الذهب عيار 14 بيع 1,203 شراء 1,217 أسعار الذهب عيار 12 بيع 1,031 شراء 1,043 أسعار الذهب الاونصة بيع 64,155 شراء 64,866 أسعار الجنيه الذهب اليوم بيع 14,400 شراء 14,560 الكيلو بيع 2,062,857 شراء 2,085,714

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم بيع 14,400 شراء 14.560 بيع.