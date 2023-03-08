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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

استنى متبعش.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء 8-3-2023 في مصر

مشغولات ذهبية - صورة
مشغولات ذهبية - صورة أرشيفية

شهدت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 8 مارس 2023 استقرار نسبيا بعد أن شهدت الاسعار الامس تراجع بنحو 20 جنيها، في مصر على مستوى جميع الاعيرة وفي كافة محالات الصاغة.

وهبط سعر الذهب مساء أمس الثلاثاء، بعد أن شهدت ارتفاعات متتالية خلال الأيام القليلة الماضية. 

ووجه هاني ميلاد، رئيس الشعبة العامة للذهب، نصيحة للمواطنين قائلا " الذهب استثمار جيد، وأي شخص اشترى ينتظر مهلة عليه، وبكل تأكيد سيكون استثمارا ناجحا".

وأضاف هاني ميلاد إن هناك تقلبات كثيرة في سوق الذهب خلال الشهر الحالي، معقبا "الشهر الحالي سيشهد المزيد من التغيرات في سعر الذهب".

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سعر الذهب اليوم 

وينشر موقع صدى البلد سعر الذهب اليوم خلال مستهل التعاملات ضمن نشرته الخدمية، حيث يهتم الكثيرون بمتابعة أسعار الذهب خاصة المقبلين على الزواج والراغبين في الاستثمار.

وتراجع سعر الذهب اليوم الاربعاء 8 مارس 2023 بنحو 20 جنيها للجرام الواحد.

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب اليوم عيار 24 الأعلى سعرا  2,057 للبيع 2,080 للشراء

سعر الذهب عيار 22

وصل سعر جرام الذهب اليوم عيار 22 بيع 1,891 شراء 1,912

سعر الذهب عيار 21

وصل سعر الذهب اليوم عيار 21 الاكثر انتشارا 1,800 للبيع و 1,820 للشراء

أسعار الذهب اليوم 

الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
أسعار الذهب عيار 24بيع 2,057 شراء 2,080
أسعار الذهب عيار 22بيع 1,891 شراء 1,912
أسعار الذهب عيار 21بيع 1,800 شراء 1,820
أسعار الذهب عيار 18بيع 1,547 شراء 1,564
أسعار الذهب عيار 14بيع 1,203 شراء 1,217
أسعار الذهب عيار 12بيع 1,031 شراء 1,043
أسعار الذهب الاونصةبيع 64,155 شراء 64,866
أسعار الجنيه الذهب اليومبيع 14,400 شراء 14,560
الكيلوبيع 2,062,857 شراء 2,085,714

سعر الجنيه الذهب اليوم 

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم بيع 14,400 شراء 14.560 بيع.

 

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