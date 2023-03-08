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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ضربة قاضية| هبوط تاريخي في أسعار الذهب.. ومفاجأة عن عيار 21.. تفاصيل

الذهب
الذهب

أثارت تصريحات رئيس الفيدرالي الأمريكي جيروم باول، والتي ، أوضح فيها أن أسعار الفائدة قد ترتفع بأكثر من المتوقع، قلق الكثير حول مصير أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة.

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انهيار تاريخي| شعبة الذهب تفجر مفاجأة عن سعر عيار 21.. فيديو

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انهيار الذهب.. أحمد موسى يفجر مفاجأة على الهواء| فيديو

حيث قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، إن أسعار الفائدة ستكون في مستوى أعلى من المتوقع سابقًا من قبل أعضاء الفيدرالي.

وفي هذا السياق، قال الإعلامي أحمد موسى، إن تدمير الدول لا يستلزم حرب، ولكن "الموضوع أصبح مختلف فهناك حرب اقتصادية"، موضحا: ""أمريكا تقود حرب اقتصادية لتمدير العالم.. رفع الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة يضغط على دول العالم ومنها مصر".


وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع  عبر فضائية "صدى البلد": "أمريكا تريد زيادة الفقر في الدول وزيادة الأسعار وسحب الأموال من الدول"، مؤكدا أن ارتفاع سعر الفائدة الأمريكي يضغط اقتصاديا على دول العالم.


الدولار ارتفع والذهب انهار


وتابع أحمد موسى: "رسالة أمريكا هي أنها تسيطر على العالم اقتصادية.. الدولار ارتفع بعد دقيقه واحدة بعد شهادة رئيس الفيدرالي الأمريكي"، لافتا: "أسعار الذهب وعملات العالم انهارت بعد شهادة رئيس الفيدرالي الأمريكي"، موضحا أن "أمريكا تعمل على زيادة الطلب على الدولار، وإضعاف العملات الوطنية للدول النامية".


ومن ناحية أخرى، قال هاني ميلاد، رئيس الشعبة العامة للذهب، إن هناك تقلبات كثيرة في سوق الذهب خلال الشهر الحالي، معقبا "الشهر الحالي سيشهد المزيد من التغيرات في سعر الذهب".


وأضاف وأضاف رئيس الشعبة العامة للذهب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، "اليوم نشهد انخفاضا قويا في سعر الذهب"، لافتا إلى "التغيرات التي تحدث في العالم أثرت على سوق الذهب".


وأوضح أن شهادة رئيس الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة تجعلنا من الممكن أن نشهد انخفاضات مقبلة في الذهب"، مشيرا إلى أن "هناك مؤثرات إيجابية وسلبية على سوق الذهب بعد رفع الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة".


عيار 21 انخفاض 40 جنيها خلال 24 ساعة


وأكد رئيس الشعبة العامة للذهب، أن “سعر الذهب عيار 21 وصل أمس 1850 جنيها، أما اليوم فانخفض وسجل 1810 جنيها حاليا”، ناصحا المواطنين قائلا "مع التذبذب الذي من الممكن أن نشهده حاليا، فإن الذهب استثمار جيد، وأي شخص اشترى ينتظر مهلة عليه، وبكل تأكيد سيكون استثمارا ناجحا".

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