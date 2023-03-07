تحرك جديد لسعر الدولار اليوم بجميع البنوك في ختام التعاملات

تحرك سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 7-3-2023، في جميع البنوك العاملة في مصر بختام تعاملات اليوم.

سعر الدولار اليوم

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري أسعار الدولار اليوم في البنوك ضمن نشرته الخدمية، التي يقدم من خلالها سعر الذهب اليوم أيضا إلى جانب أسعار العديد من السلع.

ووفقا لأحدث البيانات، ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري بقيمة 5 قروش في ختام التعاملات.

وكان سعر صرف الدولار قد شهد الشهر الماضي تحركا كبيرا مقابل الجنيه المصري بقيمة 45 قرشا شراء وبيع.

أسعار الدولار اليوم



وفي أكبر بنكين حكوميين “البنك الأهلي المصري، وبنك مصر” سجل سعر الدولار اليوم 30.68 جنيها للشراء، و30.78 جنيه للبيع.



سجل سعر صرف الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي 30.78 جنيه للشراء، و30.88 جنيه للبيع، وفي بنك أبوظبي الإسلامي سجل سعر صرف الدولار اليوم 30.83 جنيه للشراء، و30.88 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار اليوم



وفي البنك المركزي، سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري 30.76 جنيه للشراء، و30.86 جنيه للبيع.



وبالنسبة للعملات الرئيسية، سجلت العملة الأوروبية "اليورو" تباينا في الشراء والبيع في البنوك المصرية.

سعر اليورو اليوم



في البنك الأهلي وبنك مصر سجلت العملة الأوروبية اليوم 32.67 جنيه للشراء، 32.91 جنيه للبيع.

وفي البنوك الخاصة، سجل اليورو في البنك التجاري الدولي 32.79 جنيه للشراء، و33.02 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزي المصري، سجلت متوسطات أسعار العملة الأوروبية 32.78 جنيه للشراء، و32.89 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم



وسجل سعر صرف الجنيه الإسترليني اليوم تباينا من حيث الشراء والبيع ، في البنوك المصرية.

ففي البنك الأهلي وبنك مصر سجل الإسترليني اليوم 36.81 جنيه للشراء، و37.13 جنيه للبيع.

وفي البنوك الخاصة، سجل الإسترليني في البنك التجاري الدولي 36.93 جنيه للشراء، و37.25 جنيه للبيع.



وفي البنك المركزي، سجل متوسطات أسعار الجنيه الإسترليني 36.86 جنيه للشراء، 36.99 جنيه للبيع.

وعربيا، سجل الريال السعودي اليوم 8.16 جنيه للشراء، و8.20 جنيه للبيع في البنك الأهلي، فيما سجل الدرهم الإماراتي اليوم 8.35 جنيه للشراء، و8.38 جنيه للبيع، بينما سجل الدينار الكويتي اليوم 96.69 جنيه للشراء، 100.39 جنيه للبيع.