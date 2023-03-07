عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تحرك جديد لسعر الدولار اليوم بجميع البنوك في ختام التعاملات

دولار أمريكي
دولار أمريكي

تحرك سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 7-3-2023، في جميع البنوك العاملة في مصر بختام تعاملات اليوم.

سعر الدولار اليوم 

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري أسعار الدولار اليوم في البنوك ضمن نشرته الخدمية، التي يقدم من خلالها سعر الذهب اليوم أيضا إلى جانب أسعار العديد من السلع.

txt

تراجع سعر الذهب في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 7-3-2023

txt

والله بعودة يا رمضان.. من 30 لـ 500 جنيه أسعار الياميش بالأسواق|تفاصيل

ووفقا لأحدث البيانات، ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري بقيمة 5 قروش في ختام التعاملات.

 وكان سعر صرف الدولار قد شهد الشهر الماضي تحركا كبيرا مقابل الجنيه المصري بقيمة 45 قرشا شراء وبيع.

أسعار الدولار اليوم 


وفي أكبر بنكين حكوميين “البنك الأهلي المصري، وبنك مصر” سجل سعر الدولار اليوم  30.68 جنيها للشراء، و30.78 جنيه للبيع.


سجل سعر صرف الدولار اليوم  في البنك التجاري الدولي 30.78 جنيه للشراء، و30.88 جنيه للبيع، وفي بنك أبوظبي الإسلامي سجل سعر صرف الدولار اليوم 30.83 جنيه للشراء، و30.88 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار اليوم 


وفي البنك المركزي، سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري 30.76 جنيه للشراء، و30.86 جنيه للبيع.


وبالنسبة للعملات الرئيسية، سجلت العملة الأوروبية "اليورو" تباينا في الشراء والبيع في البنوك المصرية.

سعر اليورو اليوم 


في البنك الأهلي وبنك مصر سجلت العملة الأوروبية اليوم 32.67 جنيه للشراء، 32.91 جنيه للبيع.
وفي البنوك الخاصة، سجل اليورو في البنك التجاري الدولي 32.79 جنيه للشراء، و33.02 جنيه للبيع.
وفي البنك المركزي المصري، سجلت متوسطات أسعار العملة الأوروبية 32.78 جنيه للشراء، و32.89 جنيه للبيع.

 سعر الجنيه الإسترليني اليوم 


وسجل سعر صرف الجنيه الإسترليني اليوم تباينا من حيث الشراء والبيع ، في البنوك المصرية.
ففي البنك الأهلي وبنك مصر سجل الإسترليني اليوم 36.81 جنيه للشراء، و37.13 جنيه للبيع.
وفي البنوك الخاصة، سجل الإسترليني في البنك التجاري الدولي 36.93 جنيه للشراء، و37.25 جنيه للبيع.


وفي البنك المركزي، سجل متوسطات أسعار الجنيه الإسترليني 36.86 جنيه للشراء، 36.99 جنيه للبيع.
وعربيا، سجل الريال السعودي اليوم 8.16 جنيه للشراء، و8.20 جنيه للبيع في البنك الأهلي، فيما سجل الدرهم الإماراتي اليوم 8.35 جنيه للشراء، و8.38 جنيه للبيع، بينما سجل الدينار الكويتي اليوم 96.69 جنيه للشراء، 100.39 جنيه للبيع.

اسعار الدولار اليوم سعر الدولار اليوم سعر صرف الدولار اليوم سعر اليورو اليوم سعر الجنيه الاسترليني اليوم سعر صرف الجنيه الاسترليني اليوم الريال السعودى الدرهم الاماراتى الدينار الكويتي سعر الدولار الان الدولار مقابل الجنيه سعر الدولار مصر الدولار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أضخم نهر بالعالم.. مصر تشق «نيل جديد» بالصحراء الغربية لإنشاء الدلتا الجديدة

أكبر مكافأة في تاريخ النادي| قرار عاجل من رئيس الأهلي قبل مواجهة صن داونز

شوبير عن قرار صن داونز المفاجئ: إشمعنا ضد الأهلي؟

100 جنيه كاملة.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن بالمصنعية

طلب عاجل من إدارة الترجي قبل ساعات من مواجهة الزمالك.. تفاصيل

كهربا يزف أنباء سارة لجمهور الأهلي.. تفاصيل

هجمة شتوية| الأرصاد تُطلق تنبيها عاجلا حول طقس الساعات المقبلة

البحوث الفلكية: لا توجد مؤشرات على حدوث زلزال في 8 مارس

موضوعات متعلقة

تراجع سعر الذهب في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 7-3-2023

والله بعودة يا رمضان.. من 30 لـ 500 جنيه أسعار الياميش بالأسواق|تفاصيل

على عينك يا تاجر| الدواجن تتراجع 4 جنيهات واللحوم بـ 135 واستقرار البيض.. أسعار اليوم

ترشيحاتنا

هاني الناظر يقدم 7 نصائح لعلاج الحموضة

ارتفاع الدولار عالميا بعد شهادة رئيس الفيدرالي الأمريكي

استشهاد 3 فلسطينيين خلال هجوم مخيم جنين

تحرك جديد لسعر الدولار اليوم بجميع البنوك في ختام التعاملات

الزراعة: الاستفادة من البحث العلمي لتعظيم إنتاجية المحاصيل ومواجهة التغيرات المناخية

الخارجية الروسية تحث الدول على تخفيض المساعدات للدول النامية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دخلت العناية المركزة.. معلومات صادمة عن مرض شيرين الطحان

مغنية مشهورة.. ريهام عبد الغفور تحتفل بزفاف ابنة شقيقتها| صور

هموت قبل ما أشوفكم.. رسالة موجعة من أب لابنته قبل وفاته|شاهد

اكتشاف مرض نادر ينتقل من القطط للبشر | أعراضه غريبة

فيديو

ابنه عنده شهرين..جزار كفر الشيخ دافع عن صديقه فأنهوا حياته في الفرح

الفراخ بـ 68 جنيه .. انخفاض كبير في سعر الدواجن والبانيه اليوم

كريستيانو والزمالك.. نظام البطولة العربية والجوائز/ فيديو جراف

فيديو وصور ممرضات أطفيح بالملابس الداخلية .. إحالة قضية زنوبة ونجلاء للجنايات «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أحمد المعز الشندويلي

بيأذن في مالطا.. بالعربي

نهى زكريا

كأس العالم للقمامة !

الحماية الجنائية من التهديد

كريمة أبو العينين

التيك توك ممنوع بالأمريكانى

إلهام أبو الفتح

نعم.. خالد ميري نقيبا

نهال علام

التنمية السيناوية والحرب الروسية

مجدي أبوزيد

صدمة الكرة المصرية

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

اﻟﻤﺰﻳﺪ