التموين تطرح كوبونات الخير بهذه الفئات السعرية.. تفاصيل

أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه تم ‏طرح الكوبونات بشركات المجمعات الاستهلاكية وشركات الجملة التابعة لـ الشركة ‏القابضة للصناعات الغذائية، جاء ذلك فى التقرير الذى تلقاه الدكتور علي ‏المصيلحي، من الشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وأشار التقرير، إلى أن فئات الكوبونات تبدأ من 50 ‏إلى 100 إلى 150 إلى 200 إلى 250 إلى 300 جنيه للكوبون الواحد.

وأوضح أنه يمكن للمواطن شراء أى كمية ‏منها، ويمكن صرفها في السلع من داخل فروع المجمعات الاستهلاكية، أو من فروع التجزئة بشركات الجملة، أو من معارض “أهلا ‏رمضان” التى تتواجد بها الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وأضاف التقرير ‏الوارد إلى وزير التموين، أنه يمكن أيضًا صرف كوبونات بيت الزكاة والصدقات المصرى ‏ومؤسسة مصر الخير بفئاتها المختلفة من فروع المجمعات الاستهلاكية.

ومن جانبه، أكد المتحدث الرسمى، معاون الوزير، أحمد كمال، أن ‏مستلزمات رمضان متوافرة بالمجمعات الاستهلاكية ومنها على سبيل المثال وليس الحصر البلح يبدأ من 18 جنيها، وقمر الدين بـ 45 جنيها، ‏والبلح النصف جاف بـ 28 جنيها، وجوز الهند من 68 جنيها.

وأشار المتحدث الرسمى، معاون ‏الوزير، إلى أن شنط “أهلا رمضان” تتوفر أيضا بفروع المجمعات الاستهلاكية بأسعار متفاوتة تبدأ من 85 حتي 200 جنيه وذلك حسب مكوناتها، مؤكدًا أن السلع الموجودة بكل شنطة بها تخفيضات مناسبة، حيث تشمل مكونات كل شنطة سلع أساسية، إضافة ‏إلى بعض السلع الرمضانية.



