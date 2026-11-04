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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ولي العهد البحريني ورئيس وزراء العراق يبحثان تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية

ولي العهد البحريني
ولي العهد البحريني
أ ش أ

بحث ولي العهد البحريني رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، اليوم الأربعاء مع رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، الذي يزور المنامة حاليا، عددا من القضايا وتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وتبادل وجهات النظر بشأنها.

وأكد الجانبان - حسبما ذكرت وكالة أنباء البحرين (بنا) - دعمهما لكل المساعي الرامية لترسيخ الأمن الاستقرار وتعزيز السلم في المنطقة لما فيه مصلحة دولها وشعوبها.

كما تم استعراض فرص التعاون والتنسيق المشترك بين البحرين والعراق وسُبل تنميتها، بما يصب في تعزيز مسارات التنمية في البلدين، وتحقيق الأهداف والتطلعات المشتركة.

وأكد الأمير سلمان بن حمد العلاقات التاريخية الوطيدة التي تربط البحرين والعراق وما تشهده من تقدمٍ مستمر، مشيرًا إلى أهمية مواصلة العمل على تعزيز وتطوير أوجه التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين في مختلف المجالات، والأخذ بها نحو آفاقٍ أرحب بما يحقق الأهداف والتطلعات المشتركة.

وأشار الأمير سلمان بن حمد إلى الحرص على مواصلة البناء على ما تحقق من تعاونٍ مثمر، وخلق مزيدٍ من الفرص المستقبلية التي تعود بالخير والنماء على البلدين والشعبين، معربًا عن تقديره لجهود رئيس مجلس الوزراء العراقي، وما يبديه من حرصٍ على مواصلة تعزيز التعاون الثنائي وتوثيق الروابط المتينة مع البحرين، ومواقف بغداد وتضامنها ودعمها للمنامة وإدانتها للهجمات الإيرانية.

من جانبه، أعرب الزيدي عن شكره وتقديره لحرص ولي العهد البحريني على مواصلة تطوير العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين والأخذ بها نحو مستوياتٍ أكثر تقدمًا، بما يعود بالخير والنماء على البلدين والشعبين.

ولي العهد البحريني مجلس الوزراء رئيس الوزراء العراقي

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