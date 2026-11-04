منتخب مصر مواليد 2010 يخوض مرانًا مفتوحًا غدًا بحضور وسائل الإعلام

يخوض منتخب مصر للناشئين مواليد 2010، بقيادة مديره الفني عبدالستار صبري، مرانًا مفتوحًا في تمام الساعة الثالثة عصر غد الخميس، بمركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك قبل السفر إلى تونس للمشاركة في تصفيات شمال أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية للناشئين.

وقرر الجهاز الفني السماح لوسائل الإعلام بحضور المران وتصوير أول 15 دقيقة منه، في إطار إتاحة الفرصة لممثلي الصحافة والإعلام لمتابعة استعدادات المنتخب قبل خوض المنافسات المرتقبة.

ويواصل منتخب مصر استعداداته من أجل الظهور بشكل قوي في التصفيات وتحقيق حلم التأهل إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية للناشئين.