بروكسل تكشف ملامح المرحلة المقبلة لانضمام أوكرانيا ومولدوفا للاتحاد الأوروبي

كشفت المفوضية الأوروبية اليوم /الأربعاء/ أنه من المرجح أن تحرز أوكرانيا ومولدوفا تقدمًا في مساعيهما للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي خلال العام المقبل، رغم تقدم كيشيناو على كييف في تنفيذ الإصلاحات، وفقًا لخرائط الطريق الخاصة بعملية الانضمام، التي نشرتها المفوضية في وقت سابق من اليوم.

يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان الاتحاد الأوروبي تقييمه المرتقب منذ فترة طويلة لجهود الانضمام التي تبذلها الدول الأربع الأكثر تقدمًا في مسار الترشح للعضوية، وهي أوكرانيا ومولدوفا والجبل الأسود وألبانيا.

وحتى الآن، اتفقت دول الاتحاد الأوروبي على المضي قدمًا في طلبي انضمام كييف وكيشيناو بالتوازي، منذ تقدمهما بطلبي العضوية في عام 2022. غير أن هذا الترتيب من المتوقع أن ينتهي مع فتح آخر مجموعتين من ملفات الإصلاح المطلوبة للانضمام في ديسمبر المقبل.