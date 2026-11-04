الحوثيون يعلنون استهداف مواقع عسكرية سعودية في جيزان ونجران بطائرات مسيّرة وصواريخ باليستية

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية تنفيذ هجمات عسكرية استهدفت مواقع داخل الأراضي السعودية، شملت رادارًا في منطقة القحمة شمالي جيزان، ومعسكر عاكفة في منطقة نجران، إلى جانب مبنى قيادة وسيطرة تابع لحرس الحدود في جيزان.

وذكرت الجماعة، في بيان نقلته قناة «يورونيوز»، أن الهجمات نُفذت باستخدام طائرة مسيّرة وصاروخين باليستيين، في تصعيد جديد يستهدف مواقع عسكرية وأمنية سعودية.

وأوضح الإعلان الحوثي أن الطائرة المسيّرة استهدفت رادارًا في شبه جزيرة القحمة شمالي منطقة جيزان، بينما استُخدم صاروخان باليستيان لاستهداف معسكر عاكفة في نجران ومبنى قيادة وسيطرة تابع لحرس الحدود في جيزان.

ويأتي هذا الإعلان في ظل تصاعد التوترات العسكرية بين جماعة الحوثي والمملكة العربية السعودية، مع تزايد الهجمات التي تقول الجماعة إنها تستهدف منشآت عسكرية ومواقع استراتيجية داخل المملكة.

وكان الحوثيون قد أعلنوا، في 2 نوفمبر الجاري، استهداف مطار الدمام ورادار للإنذار المبكر في جيزان وطائرة نقل عسكرية في مطار جيزان باستخدام طائرات مسيّرة، وفق ما نقلته وكالة رويترز.

وفي المقابل، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، في اليوم نفسه، اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أُطلق باتجاه جنوب السعودية، كما أعلن اعتراض طائرتين مسيّرتين في منطقة الرياض، بحسب وكالة الأناضول.

ولم تتوافر حتى الآن معلومات مستقلة تؤكد وقوع إصابات أو خسائر مادية جراء الهجمات الجديدة التي أعلن الحوثيون تنفيذها، كما لم يرد في المعلومات المتاحة تأكيد سعودي رسمي بشأن تفاصيل الاستهداف المعلن.

وتبقى التطورات الميدانية مرهونة بما ستكشف عنه البيانات الرسمية خلال الساعات المقبلة، في ظل استمرار التصعيد العسكري على الجبهة اليمنية السعودية.