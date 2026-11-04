قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إنجاز عالمي جديد.. المتحف المصري الكبير يحصد جائزة "بايستوم 2026" للسياحة الأثرية بإيطاليا
رغم اعتراض السكان.. ترامب يحصل على الضوء الأخضر لبناء قوس نصر ضخم في واشنطن
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 6 نوفمبر 2026
البرميل تجاوز 100 دولار.. إرتفاع العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من دولارين
أبو العروسة.. فرحة ورقص محمد بركات بعد رؤية ابنته بفستان الزفاف
موعد صرف مساعدات "تكافل وكرامة" عن شهر نوفمبر بقيمة تزيد على 4 مليارات جنيه
سعر الواحد 500 يورو.. إحباط محاولة تهريب 3 آلاف عنكبوت من بيرو إلى ألمانيا
رونالدو يرفض خوض مباراة وداعية مع منتخب البرتغال رغم تمسك الاتحاد بتكريمه
تقارير: الضربة الأمريكية المحتملة علي إيران محدودة وتقتصر على مواقع نووية
زلزال ديموغرافي في الصين.. عزوف عن الزواج يهدد مستقبل المواليد ويسجل رقما غير مسبوق منذ 18 عاما
نائب جمهوري: أعتزم طرح التصويت على عزل وزير الحرب الأمريكي فور عودة الكونجرس للانعقاد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الحوثيون يعلنون استهداف مواقع عسكرية سعودية في جيزان ونجران بطائرات مسيّرة وصواريخ باليستية

مسيرة
مسيرة

 أعلنت جماعة الحوثي اليمنية تنفيذ هجمات عسكرية استهدفت مواقع داخل الأراضي السعودية، شملت رادارًا في منطقة القحمة شمالي جيزان، ومعسكر عاكفة في منطقة نجران، إلى جانب مبنى قيادة وسيطرة تابع لحرس الحدود في جيزان.

وذكرت الجماعة، في بيان نقلته قناة «يورونيوز»، أن الهجمات نُفذت باستخدام طائرة مسيّرة وصاروخين باليستيين، في تصعيد جديد يستهدف مواقع عسكرية وأمنية سعودية.

وأوضح الإعلان الحوثي أن الطائرة المسيّرة استهدفت رادارًا في شبه جزيرة القحمة شمالي منطقة جيزان، بينما استُخدم صاروخان باليستيان لاستهداف معسكر عاكفة في نجران ومبنى قيادة وسيطرة تابع لحرس الحدود في جيزان.

ويأتي هذا الإعلان في ظل تصاعد التوترات العسكرية بين جماعة الحوثي والمملكة العربية السعودية، مع تزايد الهجمات التي تقول الجماعة إنها تستهدف منشآت عسكرية ومواقع استراتيجية داخل المملكة.

وكان الحوثيون قد أعلنوا، في 2 نوفمبر الجاري، استهداف مطار الدمام ورادار للإنذار المبكر في جيزان وطائرة نقل عسكرية في مطار جيزان باستخدام طائرات مسيّرة، وفق ما نقلته وكالة رويترز. 

وفي المقابل، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، في اليوم نفسه، اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أُطلق باتجاه جنوب السعودية، كما أعلن اعتراض طائرتين مسيّرتين في منطقة الرياض، بحسب وكالة الأناضول. 

ولم تتوافر حتى الآن معلومات مستقلة تؤكد وقوع إصابات أو خسائر مادية جراء الهجمات الجديدة التي أعلن الحوثيون تنفيذها، كما لم يرد في المعلومات المتاحة تأكيد سعودي رسمي بشأن تفاصيل الاستهداف المعلن.

وتبقى التطورات الميدانية مرهونة بما ستكشف عنه البيانات الرسمية خلال الساعات المقبلة، في ظل استمرار التصعيد العسكري على الجبهة اليمنية السعودية.

مسيرة الحوثيين اليمن السعودية هجوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طائرة يوم القيامة

طائرة يوم القيامة تظهر في سماء أمريكا.. تحرك غامض لطائرة ترامب القادرة على مواجهة حرب نووية

مرتبات شهرى نوفمبر وديسمبر 2026

حقيقة الصرف المبكر.. الجدول الرسمي لموعد مرتبات شهرى نوفمبر وديسمبر 2026

وزير التعليم العالي

التعليم العالي تعلن خطة لزيادة دخول أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم خلال 3 سنوات

حسام حسن

هل يقود محمد صلاح المنتخب أمام مالاوي؟.. مفاجآت يكشفها شوبير عن أزمة حسام حسن والمنتخب

حالة الطقس

منخفض جوي وأمطار.. انتهاء الموجة الحارة وبداية الطقس شبه الشتوي

وزير الصحة

1700 جنيه للأطباء.. الصحة تعلن البدء في تحسين دخل الكادر الطبي ضمن توصيات منتدى «مصر 2026»

الرئيس عبدالفتاح السيسي

"مين هايمسك إيدي في فرحي؟".. الرئيس السيسي يستجيب لنداء ابنة الشهيد محمد سعد مصطفى عياد

"صدى البلد" تحذر من مواقع تنتحل اسمها وأشخاص يدعون انتماءهم للمؤسسة.. وتتعهد بملاحقتهم قضائيًا

صدى البلد تحذر من مواقع تنتحل اسمها وأشخاص يدعون انتماءهم للمؤسسة.. وتتعهد بملاحقتهم قضائيا

ترشيحاتنا

ناهد السباعي

بفستان لامع.. ناهد السباعي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

ولادة خمسة توائم في السودان

ولادة خمسة توائم في السودان.. ثلاثة أولاد وبنتان في عملية قيصرية ناجحة بمستشفى أم درمان

الاقلاع عن التدخين

بعد ارتفاع أسعار السجائر.. أطعمة ومشروبات تساعدك في الاقلاع عن التدخين

بالصور

تحذير لمرضى السكري مرض صامت يصيب الكبد يتطور إلى تليف وفشل كبدي.. أسبابه وطرق الوقاية

كيف يؤثر السكري على صحة الكبد؟
كيف يؤثر السكري على صحة الكبد؟
كيف يؤثر السكري على صحة الكبد؟

علاج جيني جديد يغير مستقبل الزهايمر.. تعديل الجين المرتبط بزيادة خطر الإصابة

ما علاقة جين APOE4 بزيادة خطر الإصابة بألزهايمر؟
ما علاقة جين APOE4 بزيادة خطر الإصابة بألزهايمر؟
ما علاقة جين APOE4 بزيادة خطر الإصابة بألزهايمر؟

بجمبسوت.. هاندا أرتشيل تتألق بالأسود في أحدث ظهور لها

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

فيديو

إليسا

بعد ساعتين من طرحها.. «هبطل أحب» لإليسا تدخل الترند بتوقيع نادر عبد الله وتامر عاشور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: القاسمي يعيد للعرب موسوعتهم

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب: أيها المغيبون.. ألا تتعلمون الدرس !

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيد الحب.. برهان نقاء القلوب

دعاء النمر

دعاء النمر تكتب: صاحب السر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: الطالب الوافد.. مكسب لمصر

المزيد