سلطنة عمان تؤكد دعمها القضايا العربية خلال اجتماع وزراء الإعلام

شاركت سلطنة عُمان، اليوم، في أعمال الدورة الـ56 لمجلس وزراء الإعلام العرب، التي عُقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، برئاسة عبد الفتاح قاسم محمود، وزير الإعلام والثقافة والسياحة الصومالي، رئيس الدورة الحالية، وبحضور نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية.

وترأس وفد سلطنة عُمان في الاجتماع سعادة محمد بن سعيد البلوشي، وكيل وزارة الإعلام.

وناقشت الدورة عدداً من الموضوعات المرتبطة بأبرز التحديات التي تواجه الإعلام العربي، وسبل تنسيق الجهود الإعلامية العربية وتعزيز حضورها على المستويين الإقليمي والدولي، حيث بحث المجلس الدعم الإعلامي للقضية الفلسطينية، ومتابعة تنفيذ خطة التحرك الإعلامي العربي في الخارج، إلى جانب أعمال اللجنة العربية للإعلام الإلكتروني، ودور الإعلام العربي في التصدي لظاهرة الإرهاب.

اجتماع وزراء الإعلام العرب

كما ناقش المجلس الخريطة الإعلامية العربية للتنمية المستدامة 2030، ووضع استراتيجية موحدة للتعامل مع شركات الإعلام الدولية، وتشجيع الجودة والتميز المهني الإعلامي، وتعزيز قدرات الإعلاميين العرب، فضلاً عن متابعة الخطة التنفيذية للاستراتيجية العربية للتربية الإعلامية والمعلوماتية.

وتضمن جدول الأعمال كذلك بحث الخطة العربية الموحدة للتعاطي مع قضايا البيئة إعلامياً، وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في الإعلام العربي وانعكاساتها على العنصر البشري، إلى جانب ملف عاصمة الإعلام العربي، والتعاون العربي الصيني في المجال الإعلامي.

وكان وفد سلطنة عُمان قد شارك أمس في أعمال الدورة العادية الـ105 للجنة الدائمة للإعلام العربي، التي عُقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، حيث ناقشت اللجنة عدداً من الملفات والقضايا الإعلامية ذات الأولوية على الساحة العربية، وفي مقدمتها تطوير منظومة الإعلام العربي وتعزيز الدعم الإعلامي للقضية الفلسطينية.