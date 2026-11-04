قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إنجاز عالمي جديد.. المتحف المصري الكبير يحصد جائزة "بايستوم 2026" للسياحة الأثرية بإيطاليا
رغم اعتراض السكان.. ترامب يحصل على الضوء الأخضر لبناء قوس نصر ضخم في واشنطن
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 6 نوفمبر 2026
البرميل تجاوز 100 دولار.. إرتفاع العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من دولارين
أبو العروسة.. فرحة ورقص محمد بركات بعد رؤية ابنته بفستان الزفاف
موعد صرف مساعدات "تكافل وكرامة" عن شهر نوفمبر بقيمة تزيد على 4 مليارات جنيه
سعر الواحد 500 يورو.. إحباط محاولة تهريب 3 آلاف عنكبوت من بيرو إلى ألمانيا
رونالدو يرفض خوض مباراة وداعية مع منتخب البرتغال رغم تمسك الاتحاد بتكريمه
تقارير: الضربة الأمريكية المحتملة علي إيران محدودة وتقتصر على مواقع نووية
زلزال ديموغرافي في الصين.. عزوف عن الزواج يهدد مستقبل المواليد ويسجل رقما غير مسبوق منذ 18 عاما
نائب جمهوري: أعتزم طرح التصويت على عزل وزير الحرب الأمريكي فور عودة الكونجرس للانعقاد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الخط الساخن 19561.. كيف تبلغ «الزراعة» عن كلاب الشوارع وحالات العقر؟

الكلاب
الكلاب
شيماء مجدي

أطلقت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي،  حملة موسعة لتحصين الكلاب الضالة ضد مرض السعار، اعتبارًا من الأحد الماضي الموافق 1 نوفمبر، ولمدة أسبوع، بجميع محافظات الجمهورية، في إطار جهود الدولة للحد من انتشار المرض، وتعزيز إجراءات الوقاية من الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان.

جاء ذلك في إطار تعزيز التواصل مع المواطنين، ناشدت الهيئة العامة للخدمات البيطرية المواطنين الإبلاغ عن حالات الاشتباه أو العقر، والتواصل مع مديريات الطب البيطري والوحدات البيطرية المختصة، أو الاتصال بالخط الساخن 19561 لتلقي البلاغات والاستفسارات، بما يسهم في سرعة التعامل مع الحالات واتخاذ الإجراءات البيطرية اللازمة.

وأكدت الهيئة أهمية التعاون المجتمعي مع الفرق البيطرية المشاركة في الحملة، والإبلاغ عن حالات العقر والتوجه فورًا إلى أقرب جهة صحية للحصول على الرعاية الطبية اللازمة، مشددة على ضرورة تجنب التعامل غير الآمن مع الكلاب، ورفع مستوى الوعي بمخاطر مرض السعار وطرق الوقاية منه.

تحصين كلاب الشوارع بالمجان

وأوضح الدكتور محمد سعد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن الحملة تستهدف تحصين الكلاب الضالة بلقاح مرض السعار بالمجان، وفقًا للضوابط والإجراءات البيطرية المعتمدة، مع تكثيف جهود الوصول إلى المناطق المستهدفة، وتنسيق العمل بين الجهات المعنية، بما يدعم جهود السيطرة على المرض وحماية المواطنين والحيوانات.

وأشار إلى استمرار جهود التحصين الوقائي من خلال اللجان البيطرية المنتشرة بالمحافظات، بالتوازي مع تنفيذ برامج التوعية والإرشاد البيطري، لرفع الوعي المجتمعي بأهمية التحصين ودوره في الحد من مخاطر انتقال المرض.

«مصر خالية من السعار 2030»

وتأتي الحملة تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وإشراف المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، ومتابعة الدكتور محمد سعد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بتكثيف جهود التحصين الوقائي وتعزيز الإجراءات البيطرية اللازمة للسيطرة على مرض السعار، ودعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للقضاء على المرض بحلول عام 2030.

كما تأتي هذه الجهود في إطار تطبيق أحكام قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب الصادر بالقانون رقم 29 لسنة 2023، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1731 لسنة 2025، بما يتسق مع الإجراءات والتدابير المنظمة للتعامل مع الكلاب الضالة، مع مراعاة المعايير البيطرية والصحية المعتمدة.

وشددت الهيئة العامة للخدمات البيطرية على مواصلة جهودها لحماية الصحة العامة، وتعزيز منظومة الوقاية من الأمراض المشتركة، بالتعاون مع المواطنين والجهات المعنية، دعمًا للجهود الوطنية الرامية إلى تحقيق هدف «مصر خالية من السعار 2030».

الزراعة الخط الساخن كلاب كلاب الشوارع السعار المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طائرة يوم القيامة

طائرة يوم القيامة تظهر في سماء أمريكا.. تحرك غامض لطائرة ترامب القادرة على مواجهة حرب نووية

مرتبات شهرى نوفمبر وديسمبر 2026

حقيقة الصرف المبكر.. الجدول الرسمي لموعد مرتبات شهرى نوفمبر وديسمبر 2026

حسام حسن

هل يقود محمد صلاح المنتخب أمام مالاوي؟.. مفاجآت يكشفها شوبير عن أزمة حسام حسن والمنتخب

وزير التعليم العالي

التعليم العالي تعلن خطة لزيادة دخول أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم خلال 3 سنوات

حالة الطقس

منخفض جوي وأمطار.. انتهاء الموجة الحارة وبداية الطقس شبه الشتوي

وزير الصحة

1700 جنيه للأطباء.. الصحة تعلن البدء في تحسين دخل الكادر الطبي ضمن توصيات منتدى «مصر 2026»

الرئيس عبدالفتاح السيسي

"مين هايمسك إيدي في فرحي؟".. الرئيس السيسي يستجيب لنداء ابنة الشهيد محمد سعد مصطفى عياد

"صدى البلد" تحذر من مواقع تنتحل اسمها وأشخاص يدعون انتماءهم للمؤسسة.. وتتعهد بملاحقتهم قضائيًا

صدى البلد تحذر من مواقع تنتحل اسمها وأشخاص يدعون انتماءهم للمؤسسة.. وتتعهد بملاحقتهم قضائيا

ترشيحاتنا

كريستيانو رونالدو وبرونو فرنانديز

مثلي الأعلى في الطفولة.. برونو فيرنانديز يوجه رسالة مؤثرة لرونالدو بعد الاعتزال الدولي

حسام حسن

مفاجأة في مصير حسام حسن مع منتخب مصر.. لن يرحل الآن

منتخب مصر

المنسق الإعلامي الجديد لمنتخب مصر خلفا لمحمد مراد

بالصور

تحذير لمرضى السكري مرض صامت يصيب الكبد يتطور إلى تليف وفشل كبدي.. أسبابه وطرق الوقاية

كيف يؤثر السكري على صحة الكبد؟
كيف يؤثر السكري على صحة الكبد؟
كيف يؤثر السكري على صحة الكبد؟

علاج جيني جديد يغير مستقبل الزهايمر.. تعديل الجين المرتبط بزيادة خطر الإصابة

ما علاقة جين APOE4 بزيادة خطر الإصابة بألزهايمر؟
ما علاقة جين APOE4 بزيادة خطر الإصابة بألزهايمر؟
ما علاقة جين APOE4 بزيادة خطر الإصابة بألزهايمر؟

بجمبسوت.. هاندا أرتشيل تتألق بالأسود في أحدث ظهور لها

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

فيديو

إليسا

بعد ساعتين من طرحها.. «هبطل أحب» لإليسا تدخل الترند بتوقيع نادر عبد الله وتامر عاشور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: القاسمي يعيد للعرب موسوعتهم

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب: أيها المغيبون.. ألا تتعلمون الدرس !

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيد الحب.. برهان نقاء القلوب

دعاء النمر

دعاء النمر تكتب: صاحب السر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: الطالب الوافد.. مكسب لمصر

المزيد