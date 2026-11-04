الخط الساخن 19561.. كيف تبلغ «الزراعة» عن كلاب الشوارع وحالات العقر؟

أطلقت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، حملة موسعة لتحصين الكلاب الضالة ضد مرض السعار، اعتبارًا من الأحد الماضي الموافق 1 نوفمبر، ولمدة أسبوع، بجميع محافظات الجمهورية، في إطار جهود الدولة للحد من انتشار المرض، وتعزيز إجراءات الوقاية من الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان.

جاء ذلك في إطار تعزيز التواصل مع المواطنين، ناشدت الهيئة العامة للخدمات البيطرية المواطنين الإبلاغ عن حالات الاشتباه أو العقر، والتواصل مع مديريات الطب البيطري والوحدات البيطرية المختصة، أو الاتصال بالخط الساخن 19561 لتلقي البلاغات والاستفسارات، بما يسهم في سرعة التعامل مع الحالات واتخاذ الإجراءات البيطرية اللازمة.

وأكدت الهيئة أهمية التعاون المجتمعي مع الفرق البيطرية المشاركة في الحملة، والإبلاغ عن حالات العقر والتوجه فورًا إلى أقرب جهة صحية للحصول على الرعاية الطبية اللازمة، مشددة على ضرورة تجنب التعامل غير الآمن مع الكلاب، ورفع مستوى الوعي بمخاطر مرض السعار وطرق الوقاية منه.

تحصين كلاب الشوارع بالمجان

وأوضح الدكتور محمد سعد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن الحملة تستهدف تحصين الكلاب الضالة بلقاح مرض السعار بالمجان، وفقًا للضوابط والإجراءات البيطرية المعتمدة، مع تكثيف جهود الوصول إلى المناطق المستهدفة، وتنسيق العمل بين الجهات المعنية، بما يدعم جهود السيطرة على المرض وحماية المواطنين والحيوانات.

وأشار إلى استمرار جهود التحصين الوقائي من خلال اللجان البيطرية المنتشرة بالمحافظات، بالتوازي مع تنفيذ برامج التوعية والإرشاد البيطري، لرفع الوعي المجتمعي بأهمية التحصين ودوره في الحد من مخاطر انتقال المرض.

«مصر خالية من السعار 2030»

وتأتي الحملة تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وإشراف المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، ومتابعة الدكتور محمد سعد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بتكثيف جهود التحصين الوقائي وتعزيز الإجراءات البيطرية اللازمة للسيطرة على مرض السعار، ودعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للقضاء على المرض بحلول عام 2030.

كما تأتي هذه الجهود في إطار تطبيق أحكام قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب الصادر بالقانون رقم 29 لسنة 2023، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1731 لسنة 2025، بما يتسق مع الإجراءات والتدابير المنظمة للتعامل مع الكلاب الضالة، مع مراعاة المعايير البيطرية والصحية المعتمدة.

وشددت الهيئة العامة للخدمات البيطرية على مواصلة جهودها لحماية الصحة العامة، وتعزيز منظومة الوقاية من الأمراض المشتركة، بالتعاون مع المواطنين والجهات المعنية، دعمًا للجهود الوطنية الرامية إلى تحقيق هدف «مصر خالية من السعار 2030».