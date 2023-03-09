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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الرئيس السيسي عن مواجهة الإرهاب: السلاح صاحي.. وأسعار الدواجن مفاجأة في السوق اليوم| أخبار التوك شو

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات المهمة، ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:


السلاح صاحي.. السيسي يكشف تفاصيل محاولة الإرهابيين تنفيذ عملية جديدة في سيناء
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه بعد الحديث عن القضاء على الإرهاب فى سيناء، حاولت جماعة الشر تنفيذ عملية إرهابية فى سيناء.


البلد فكت في 2011.. الرئيس السيسي للشعب: إوعوا تتسببوا فى خراب بلادكم
تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن مواجهة الإرهاب، موجها رسالته للمصريين: “اوعوا الموضوع دا يتكرر تانى واوعوا تتسببوا مرة تانية فى خراب بلادكم.. الكلام دا اتعمل لما البلد فكت فى 2011 وهفضل أكررها لكم وهتحاسب أمام الله سبحانه وتعالى على الكلام دا”.


الإعلام بيحذف الجملة دي وأنا بقول متحذفوش.. الرئيس السيسي يؤكد انتهاء الإرهاب بسيناء
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه تم القضاء على الإرهاب فى سيناء، مشيرًا إلى أنه تحدث من قبل عن القضاء على الإرهاب بسيناء، وسيتحدث من جديد عن ذلك.

 

شاهد| بكاء الرئيس السيسي أثناء حديث ابن شهيد
قام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتكريم مجموعة من أسر الشهداء في فعاليات الندوة التثقيفية الـ37 للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد.


الرئيس الإنسان| السيسي يحتضن ابنة شهيد.. ووالدة البطل: ربنا يخليك يا ريس
كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، مجموعة من أسر الشهداء في فعاليات الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد.


لن نتركها لكم.. ياسر وهبة يحذر التنظيمات الإرهابية برسالة شديدة اللهجة |فيديو
قال العميد ياسر وهبة: “مصر دارت على أرضها المباركة حرب ضروس خاضها رجال القوات المسلحة بالتعاون مع رجال الشرطة ضد أخطر العناصر والتنظيمات والجماعات الإرهابية تطرفًا وإجرامًا”.


عايزين نشم ريحة أولادنا فى سيناء.. استجابة فورية من الرئيس لطلب أم شهيد
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، حديثه لأمهات شهداء الوطن، قائلا: " بفضل الله سبحانه وتعالي وبفضل أبناء أسر كثيرون الحمد لله تحقق الحلم الذى تريده مصر بفضل الأرواح وبفضل الأسر المصرية الطيبة والبسيطة التي ربت أولادها وقدمتهم للوطن".


مازال يتراجع.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الخميس 9 مارس
قدمت الإعلامية هند النعساني، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الخميس 9-3-2023، عبر برنامجها “صباح البلد” والذي يترأس تحريره أحمد حمدي والمذاع عبر فضائية “صدى البلد”.

 

انخفاض ملحوظ في سعر البانيه.. أسعار الدواجن مفاجأة في السوق اليوم
يهتم المواطن المصري بمتابعة أسعار الدواجن والبيض بشكل يومي، خاصة بعد مجهودات الدولة المصرية من أجل توفير الدواجن والبيض بأسعار مناسبة خاصة مع اقتراب شهر رمضان الكريم .

 

ببقى أحلى من غيره .. ملكة جمال مصر تمسح مكياجها على الهواء|شاهد
سألت الإعلامية نهاد سمير، ملكة جمال مصر «هاجر محمد»: "تقدري تمسحي الـ ميك أب على الهواء"؟، لترد عليها الأخيرة بالإيجاب.

 

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