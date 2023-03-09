الرئيس الإنسان| السيسي يحتضن ابنة شهيد.. ووالدة البطل: ربنا يخليك يا ريس

كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، مجموعة من أسر الشهداء في فعاليات الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد.

واحتضن الرئيس السيسي ابنة شهيد أثناء تكريم أسرتها، وقالت والدة الشهيد: "أنا فخورة بابني ومصر كلها فخورة به وإحنا عايشين برضا من الله، وربنا يخلي الرئيس السيسي لنا".

وأضافت: "ابني كان يخدم في سيناء لمدة 11 سنة منذ تخرجه"، معقبة: "كنت بدعي لابني كتير".

وأكملت والدة الشهيد: "ابني كلمني قبل الاستشهاد يوم وكان بار بيا وهو أول فرحتي وحياتي، وابني مع الصديقين والشهداء".

ووصل، منذ قليل، الرئيس عبد الفتاح السيسي، لحضور وقائع الندوة التثقيفية السابعة والثلاثين للقوات المسلحة المصرية بمناسبة يوم الشهيد.

وفي يوم الشهيد، تظل القوات المسلحة، هي رمز الوفاء لأبطاله، الذين ضحوا بأروحهم ودمائهم فداء للوطن، ترد لهم الجميل وتقدم لهم العطاء والتكريم، وتحيط أسرهم وأبنائه بالرعاية والاهتمام بما قدموه لوطنهم من تضحيات وبطولات حفظت له كرامته وأمجاد خلوده.