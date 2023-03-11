45 جنيهًا دفعة واحدة.. مفاجأة في أسعار الدواجن الحية والبانيه الآن

يبحث الكثير يوميا عن أسعار الدواجن اليوم “أسعار الفراخ في مصر”، فهي تهم الملايين، إذ استقر سعر الدواجن اليوم في المزرعة عند 72 و73 جنيهًا بعد أن وصلت قبل أيام إلى 80 جنيها أو يزيد ، كما تصل إلى 70 في بعض المزارع، فيما يبدأ سعر كيلو البانيه من 155 جنيها في بعض المحلات بعد أو صل إلى 210 جنيهات.

68 جنيها

وسجل سعر الفراخ البياضة اليوم نحو 68 جنيها في المزرعة لتباع للمستهلك بسعر يبدأ من 70 جنيها ، فيما يبدأ سعر كيلو الفراخ البيضاء التسمين من 73 جنيها في المحلات للمستهلك في بعض المناطق ، وقد يصل إلى 79 جنيها أو 81 جنيها في بعض المناطق الآخرى.

أسعار الدواجن اليوم

أسعار الدواجن اليوم

اسعار الدواجن اليوم بالمحلات

هبوط سعر البانيه

وسجل سعر كيلو البانيه هبوطا قويا ليبدأ من 155 جنيها في بعض المحلات بتراجع نحو 45 جنيها من سعر 200 جنيه قبل عدة أيام، فيما يصل في المتوسط بين غالبية المحلات بين 160 -170 جنيها وقد يصل إلى 180 جنيها في بعض المحلات حسب المنطقة.

أسعار الدواجن اليوم بالمحلات

أسعار الدواجن اليوم

أسعار الدواجن اليوم

كيلو الفراخ البيضاء: يبدأ السعر من 70-73 جنيهًا في المزرعة، و73 جنيهًا وقد يصل إلى 81 جنيهًا للكيلو للمستهلك في بعض المناطق.

الفراخ البلدي : 110-120 جنيهًا للكيلو.

الدواجن الساسو: 120- 125 جنيهًا للكيلو.

الأوراك: بين 85- 92 جنيهًا للكيلو.

بانيه ضمن أسعار الدواجن اليوم: بين 155- 180 جنيهًا للكيلو.

الصدور بالعظم: تبدأ من 100 جنيه للكيلو.

سعر الأجنحة : 58-65 جنيهًا للكيلو.

سعر الهياكل : 40 -55 جنيهًا للكيلو.

الفراخ الأمهات البيضاء: 68 في المزرعة ، و70-73 جنيهًا للكيلو للمستهلك.

اسعار الدواجن اليوم بالمحلات

اسعار الدواجن اليوم بالمحلات

اسعار الدواجن اليوم بالمحلات

أسعار الفراخ المجمدة البرازيلي

ويبحث الكثير في نفس الوقت عن عن أسعار الفراخ المجمدة البرازيلي اليوم بعد قرار الحكومة باستيراد آلاف الأطنان لسد الاحتياج المحلي وضبط أسعار السوق، والتي جاءت كالتالي في المجمعات الاستهلاكية:

سعر الفرخة بـ 71.5 لوزن الـ كيلو و100 جرام.

سعر الفرخة الفرخة وزن الكيلو و200 جرام 78 جنيهًا.

سعر الفرخة الفرخة وزن كيلو ونصف 95 جنيهًا.

الفراخ المجمدة البرازيلي

أسعار الكتاكيت اليوم

وصل سعر الكتاكيت اليوم في السوق المحلية كالتالي بعد التراجع الأخير:

كتكوت أبيض: 20: 21 جنيهًا.

كتكوت ساسو: 15-16 جنيهًا.

الكتاكيت

أسعار البيض اليوم

ويهتم الملايين بمعرفة آخر أسعار كرتونة البيض اليوم، والتي تراجعت بنحو 26 جنيها من أعلى سعر كالتالي:

سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم تسجل 94- 96 جنيها في المزرعة، و 99 و 100 جنيه للمستهلك حسب المنطقة.

سعر كرتونة البيض الأبيض وصلت إلى 90-91 جنيها في المزرعة، وبين 94 -95 جنيها بحسب المنطقة للمستهلك.

سعر كرتونة البيض البلدي تبدأ من 97 جنيها في المزرعة وتباع للمواطنين بنحو 105-110 جنيهات.