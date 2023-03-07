تبدأ من 68 والبانيه رجع 40 جنيه.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم

استقرت أسعار الدواجن اليوم “أسعار الفراخ”، في المزرعة والمحلات للمستهلكين ، إذ يبدأ سعر كيلو الدواجن البياضة نحو 68 جنيها ، فيما يصل سعر كيلو الفراخ البيضاء التسمين من 72 جنيها في المزرعة ، بعدما سجل 80 جنيها قبل أيام بتراجع قدره 8 جنيهات.

هبوط أسعار الدواجن

وسجلت أسعار الدواجن اليوم بداية من 75 جنيها للمستهلك في المحلات بعد 95 جنيها قبل عدة أيام بفارق 20 جنيها، وقد يصل سعر كيلو الفراخ اليوم نحو 80 جنيها في بعض المناطق.

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الدواجن

تراجع أسعار البانيه

واستقرت أسعار البانيه اليوم ليبدأ سعر الكيلو الواحد من 150 جنيها في بعض المناطق ويصل إلى 170 جنيها في بعض المحلات بحسب اختلاف المنطقة وبعدها عن المزرعة، بعدما وصل إلى 210 جنيهات كأعلى سعر قبل عدة أيام بتراجع قدره نحو 40 جنيها.

أسعار الفراخ اليوم بالمحلات



أسعار الفراخ اليوم بالمحلات



أسعار الدواجن اليوم

كيلو الفراخ البيضاء: يبدأ السعر من 72-74 جنيهًا في المزرعة، و75 جنيهًا وقد يصل إلى 80 جنيهًا للكيلو للمستهلك في بعض المناطق.

أسعار الفراخ اليوم بالمحلات

أسعار الفراخ اليوم بالمحلات

الفراخ البلدي : 110-120 جنيها للكيلو.

الدواجن الساسو: 120- 125 جنيهًا للكيلو.

الأوراك: بين 81- 90 جنيها للكيلو.

بانيه ضمن أسعار الدواجن اليوم: بين 150- 170 جنيها للكيلو.

الصدور بالعظم: تبدأ من 100 جنيه للكيلو.

سعر الأجنحة : 55-65 جنيهًا للكيلو.

سعر الهياكل : 38 -55 جنيهًا للكيلو.

الفراخ الأمهات البيضاء: 68 في المزرعة ، و70-75 جنيهًا للكيلو للمستهلك.

أسعار الفراخ اليوم بالمحلات

أسعار الفراخ المجمدة البرازيلي

ويبحث الكثير أيضا عن أسعار الفراخ المجمدة البرازيلي اليوم بعد قرار الحكومة باستيراد آلاف الأطنان لسد الاحتياج المحلي وضبط الأسعار ، والتي جاءت كالتالي في المجمعات الاستهلاكية :

سعر الفرخة بـ 71.5 لوزن الـ كيلو و100 جرام.

سعر الفرخة الفرخة وزن الكيلو و200 جرام 78 جنيها.

سعر الفرخة الفرخة وزن كيلو ونصف 95 جنيهًا.

الفراخ المجمدة

أسعار الكتاكيت اليوم

وصل سعر الكتاكيت اليوم في السوق المحلية كالتالي:

كتكوت أبيض: 22: 23 جنيهًا.

كتكوت ساسو: 15-16 جنيهًا.

الكتاكيت

أسعار البيض اليوم

ويهتم الملايين بمعرفة آخر أسعار كرتونة البيض اليوم، والتي تراجعت بنحو 30 جنيها من أعلى سعر كالتالي:

سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم تسجل 94- 96 جنيها في المزرعة، و 99 و 100 جنيه للمستهلك حسب المنطقة.

سعر كرتونة البيض الأبيض وصلت إلى 89-91 جنيها في المزرعة، وبين 95 -97 جنيها بحسب المنطقة للمستهلك.

سعر كرتونة البيض البلدي تبدأ من 97 جنيها في المزرعة وتباع للمواطنين بنحو 105-110 جنيهات.