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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

50 جنيه دفعة واحدة.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم بالمحلات

الدواجن
الدواجن

يبحث الكثير بشكل يومي عن أسعار الدواجن اليوم في مصر ، بعدما موجة التأرجح في الأسعار بين الارتفاع والانخفاض، إذ سجل سعر كيلو الفراخ “البياضة" اليوم بدءا من 65 جنيها وذلك بعد أن قررت الدولة استيراد مئات الأطنان من الدواجن البرازيلي لضبط السوق والارتفاع غير المبرر في الأسعار.

أسعار الدواجن اليوم

استقرت أسعار الدواجن اليوم لتسجل بيت 72-73 في المزرعة للكيلو الواحد، فيما يبدأ سعر الكيلو في المحلات من 77 وحتى 84 جنيها في بعض الأماكن، نتيجة تكاليف الشحن.

الدواجن 

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أسعار الدواجن في المحلات

سعر البانيه اليوم

وهبط سعر كيلو البانيه 50 جنيها من أعلى سعر وهو 210 جنيهات و 200 جنيه ، إلى نحو يبدأ من 150 و160 جنيها ويصل إلى 180 في بعض المحلات، اليوم.

أسعار الدواجن في المحلات

أسعار الدواجن اليوم

  • كيلو الفراخ البيضاء: يبدأ السعر من 72-73 جنيهًا في المزرعة، و77  جنيهًا وقد يصل إلى 78 جنيهًا للكيلو للمستهلك في بعض المناطق.
  • الفراخ البلدي : 110-1120 جنيهات للكيلو.
  • الدواجن الساسو: 115- 120 جنيهًا للكيلو.
  • الأوراك: بين 84- 93 جنيها للكيلو.
أسعار الدواجن في المحلات
الدواجن 
  • البانيه ضمن أسعار الدواجن اليوم: بين 150- 175 جنيها للكيلو.
  • الصدور بالعظم: تبدأ من 90 جنيها للكيلو.
  • سعر الأجنحة : 58-62 جنيهًا للكيلو.
  • سعر الهياكل : 43-48 جنيهًا للكيلو.
  • الفراخ الأمهات البيضاء: 65-70 جنيهًا للكيلو.
أسعار الدواجن في المحلات
أسعار الدواجن في المحلات

أسعار الفراخ المجمدة البرازيلي

وعن أسعار الفراخ المجمدة البرازيلي اليوم ، جاءت  كالتالي في المجمعات الاستهلاكية :

*سعر الفرخة بـ 71.5 لوزن الـ كيلو و100 جرام .

*سعر الفرخة الفرخة وزن الكيلو و200 جرام 78 جنيها.

*سعر الفرخة الفرخة وزن كيلو ونصف 95 جنيهًا.

الفراخ المجمدة

ويذكر أن الحكومة ممثلة في وزارة التموين أعلنت عن استيراد آلاف الأطنان من الدواجن المجمدة من البرازيل لضبط سوق الدواجن بعد ارتفاعات غير مبررة ، والذي بدوره أدى إلى تراجع أسعار الدواجن الحية.

أسعار الكتاكيت اليوم 

وصل سعر الكتاكيت اليوم في السوق المحلية كالتالي:

  • كتكوت أبيض: 21: 22 جنيهًا.
  • كتكوت ساسو: 15-16 جنيهًا.

 

أسعار البيض اليوم

ويهتم الكثير بالتعرف على  سعر كرتونة البيض اليوم، والتي تراجعت بنحو 35 جنيها من اعلى سعر كالتالي:

  • سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم تسجل 93- 95 جنيها في المزرعة، و 99 و 100 جنيه للمستهلك حسب المنطقة.
  • سعر كرتونة البيض الأبيض وصلت إلى 88-90 جنيها في المزرعة، وبين 95 -97 جنيها بحسب المنطقة للمستهلك.
  • سعر كرتونة البيض البلدي تبدأ من 97 جنيها في المزرعة وتباع للمواطنين بنحو 105-110 جنيهات.
البيض 
اسعار البيض اليوم 
اسعار البيض اليوم 
اسعار البيض اليوم 
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