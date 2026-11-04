بحضور مفتي الجمهورية.. افتتاح وحدة التجهيزات الفنية بمجلة الأزهر

افتتح مجمع البحوث الإسلامية ظهر اليوم وحدة التجهيزات الفنية بمجلة الأزهر، بحضور مفتي الجمهورية ورئيس تحرير المجلة، الدكتور نظير عيَّاد، والأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، الدكتور محمد الجندي، المشرف العام على المجلة، الدكتور أحمد غلوش، الأستاذ بكلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر، الدكتورة منى حندقها، رئيس مركز الاستشراف الاستراتيجي بالأزهر، الدكتور حسن خليل، الأمين المساعد للثقافة الإسلامية، إلى جانب بعض أعضاء هيئة تحرير المجلة.

وأكد مفتي الجمهورية، خلال الافتتاح أن تطوير الإمكانات الفنية والتقنية للمؤسسات العلمية والثقافية يمثل ضرورة لمواكبة التحولات المتسارعة في مجال النشر العلمي، مشيرًا إلى أن مجلة الأزهر تؤدي دورًا مهمًّا في تقديم الفكر الإسلامي الوسطي، والتفاعل مع القضايا الفكرية والمجتمعية المعاصرة، وأن الاهتمام بتحديث أدوات إنتاجها وإخراجها ينعكس بصورة مباشرة على قدرتها على الوصول إلى جمهور أوسع، وتقديم محتوى علمي رصين بلغة وأدوات عصرية، خاصة في ظل الحاجة المعرفية الملحة للجمهور في الوقت الحالي.

من جانبه، أكد الدكتور محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، أن افتتاح وحدة التجهيزات الفنية يمثل خطوة مهمة في مسار تطوير العمل المؤسسي بالمجلة، وتوفير الإمكانات التي تساعد فريق العمل على أداء مهامه بكفاءة أكبر، لافتًا إلى أن المجلة بما تحمله من قيمة علمية وتاريخية تمثل إحدى المنصات المهمة التي يعبر من خلالها الأزهر عن منهجه الوسطي ورؤيته الفكرية تجاه القضايا المختلفة، وهو ما يعزز قدرته على تقديم خطاب علمي وفكري يجمع بين أصالة المنهج وحداثة الوسائل، مؤكدًا أن الاستثمار في التجهيزات الفنية والتقنية هو استثمار في جودة المحتوى ورسالة المؤسسة.

كما وجَّه المشاركون في الافتتاح الشكر والتقدير إلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، على دعمه المتواصل لجهود التطوير والتحديث، وحرصه على توفير الإمكانات اللازمة للارتقاء بأداء المؤسسات التابعة للأزهر، بما يمكنها من مواصلة رسالتها العلمية والدعوية والثقافية على الوجه المنشود.

ويأتي افتتاح الوحدة في إطار رؤية مجمع البحوث الإسلامية لتطوير مجلة الأزهر، وتعزيز قدراتها الفنية والتحريرية، بما يدعم حضورها في المشهد الثقافي والفكري، ويواكب تطورات صناعة النشر، ويحافظ في الوقت نفسه على مكانتها العلمية ودورها في نشر الفكر الوسطي المستنير.