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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

فيلم وثائقي جديد لمجمع البحوث الإسلامية يكشف بالأدلة العلمية كيف انتقل القرآن من النبي إلى الأمة

«وثاقة نقل النص القرآني».. فيلم وثائقي جديد لمجمع البحوث الإسلامية يكشف بالأدلة العلمية كيف انتقل القرآن من النبي إلى الأمة
«وثاقة نقل النص القرآني».. فيلم وثائقي جديد لمجمع البحوث الإسلامية يكشف بالأدلة العلمية كيف انتقل القرآن من النبي إلى الأمة
إيمان طلعت

أنتج المركز الإعلامي لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف الجزء الأول مِنَ الفيلم الوثائقي (وثاقة نقل النَّص القرآني)، الذي يتناول بالدراسة والتوثيق مراحل انتقال القرآن الكريم شفاهيًّا مِنَ النبي ﷺ إلى الأمَّة، مستعرضًا الأدلَّة العلميَّة والتاريخيَّة التي تؤكِّد دقَّة هذا النَّقل، واتصال حلقاته عبر الأجيال، وصولًا إلى عصرنا الحاضر.

فيلم وثاقة نقل النص القرآني

ويتناول الفيلم في جزئه الأوَّل قضيَّة التلقِّي الشفاهي للقرآن الكريم، بَدءًا من تلقِّي النبي ﷺ الوحيَ عن جبريل عليه السلام، وحرصه على استظهار ما ينزل عليه وترديده، ثم تبليغه إلى أصحابه –رضي الله عنهم- بالتلاوة والإسماع، موضِّحًا ما اتسمت به هذه المرحلة من عناية بالقرآن الكريم حفظًا وضبطًا وأداءً.

كيف انتقل القرآن من النبي إلى الأمة؟

كما يسلِّط الفيلمُ الضوءَ على منهج الإقراء والعرض، وما مثَّلاه من وسائل أساسيَّة في تلقِّي القرآن الكريم وضَبْطه؛ إذ كان الصحابة -رضي الله عنهم- يتلقّونه عن النبي ﷺ، ويقرأونه عليه؛ للتحقُّق من ضبط الحفظ والإتقان؛ وهو ما أسهم في انتقال القرآن إلى الأجيال اللاحقة من خلال أسانيد متَّصلة.

ويستعرض الفيلم نماذج من الصحابة الذين تلقّوا القرآن الكريم عن النبي ﷺ؛ ومنهم: عثمان بن عفَّان، وعلي بن أبي طالب، وأُبيّ بن كعب، وعبد الله بن مسعود، وزيد بن ثابت، وأبو موسى الأشعري، وأبو الدَّرداء، رضي الله عنهم، مبيِّنًا دور هذه الطبقة الأولى في امتداد سلسلة التلقِّي إلى التابعين ومَن جاء بعدهم.

ويتطرَّق العمل إلى اتِّصال أسانيد القراءات القرآنية عبر طبقات القُرَّاء، وما بذله علماء هذا الفنِّ من جهود في ضبط الرواية وتوثيقها، وصولًا إلى القراءات العشر وأئمَّتها، وما حظوا به من قبول لدى أهل العِلم والدراية؛ استنادًا إلى ما توافر في قراءاتهم من شروط الضبط والثقة واتِّصال السند.

ويضمُّ الفيلم مداخلاتٍ علميَّةً لعددٍ مِنَ الأساتذة المتخصِّصين من لجنة مراجعة طباعة المصحف الشريف بالأزهر، تتناول جوانب علميَّة وتاريخيَّة متَّصلة بالنقل الشفاهي للقرآن الكريم، وتوضح منهج العلماء في التثبُّت مِنَ الروايات والأسانيد؛ بما يبرز دقَّة المنهج الذي صان النَّص القرآني من التغيير والتحريف.

ويؤكِّد الجزء الأول مِنَ الفيلم أنَّ نقل القرآن الكريم استند إلى منظومة متكاملة مِنَ التلقِّي والإقراء والعرض، توارثتها الأمَّة جيلًا بعد جيل بأسانيد متَّصلة؛ بما يجسِّد عناية المسلمين بكتاب الله تعالى، وحرصهم على حِفظه وصيانته وضَبْط أدائه.

يمكنكم مشاهدة الفيلم من خلال الرابط الآتي: إضغط ">هنـــــــــا

وثاقة نقل النص القرآني البحوث الإسلامية كيف انتقل القرآن من النبي إلى الأمة

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