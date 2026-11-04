بطولة حسن مالك وتارا عماد.. عرض عالمي أول لـ "في ظلال القاهرة" بالمهرجان الدولي للفيلم بمراكش

حصل فيلم في ظلال القاهرة للمخرجين راني وسالم مصالحة على عرضه العالمي الأول في فعاليات الدورة الثالثة والعشرين للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش، المقرر إقامتها في الفترة من 20 إلى 28 نوفمبر، وحصلت MAD World التابعة لـ MAD Solutions على حقوق المبيعات العالمية للفيلم المصري وذلك قبيل عرضه العالمي الأول.



يستند الفيلم إلى أحداث حقيقية، ويتتبع قصة "سالم" الذي يعود إلى حي "الزبالين" في منشية ناصر بعد غياب طويل ليتولى مسؤولية مزرعة الخنازير الخاصة بالعائلة، وإعادة بناء علاقته بمجتمعه من جديد. لكن مع تفشي جائحة إنفلونزا الخنازير وما أثارته من ذعر سياسي واجتماعي في القاهرة، تصدر الدولة قرارًا بالإعدام الفوري لجميع الخنازير. وبينما يتحول الحي إلى ساحة مواجهة، يجد سالم نفسه مضطرًا للمجازفة بكل شيء لحماية مصدر رزق مجتمعه والدفاع عن بقائه.

في حديثهما عن الفيلم يقول المخرجان: نحن متحمسون للغاية لعرض الفيلم عالميًا للمرة الأولى ضمن مهرجان سينمائي عربي دولي. المهرجان الدولي للفيلم بمراكش جريء وعصري، ولديه طموح حقيقي للارتقاء بمكانته على الساحة السينمائية الدولية.. ونحن نحب ذلك حقًا!" و "كان من المهم بالنسبة إلينا أن نتعاون مع وكيل مبيعات يفهم ثقافتنا. فنحن مصريون، ووجود وكيل مبيعات مصري ينسجم مع هويتنا الثقافية سيساعد على تقديم الفيلم إلى السوق بالشكل المناسب، مع الحفاظ في الوقت نفسه على جوهره الحقيقي. ستبذل MAD كل ما في وسعها لضمان وصول الفيلم إلى الجمهور.

وقال ماهر دياب وعلاء كركوتي الشريكان المؤسسان في MAD Solutions: "يسعدنا أن نواصل شراكتنا مع راني وسالم من خلال فيلم في ظلال القاهرة، بعد تعاوننا مع راني سابقًا كمنتج في فيلمي "غزة مونامور" و"كان ياما كان في غزة"، ونفخر بأن نكون جزءًا من هذه الرحلة الجديدة". وأضافا: "يقدم في ظلال القاهرة رؤية إنسانية وجريئة لقصة نابعة من قلب مصر. ونشعر بالفخر بدعم الفيلم في مشواره الذي يبدأ بعرضه العالمي من مهرجان مراكش السينمائي، أحد أبرز المهرجانات السينمائية في المنطقة".

يضم الفيلم طاقم عمل متميزًا من بطولة حسن مالك، وتارا عماد، وكامل الباشا، وحمزة العيلي، جهاد حسام الدين، كريم أدريانو، ومينا ممتاز بإخراج مشترك بين راني وسالم مصالحة، الفيلم من تأليف غلاديس مارسيانو وفاليري مورو وراني مصالحة. ويضم الفريق الإبداعي كلا من مدير التصوير إريك دوفان، مونتاج جوليا غريغوري، وفريق الصوت برونو شفايزغوت، أنطوان فرانسوا، وفريد ديمولدر، وموسيقى تصويرية أمين بوحافة.

أنتج الفيلم كل من موريل ميرلين، حبيب عطية، أحمد فوزي، إيزابيل مولان، وراني مصالحة، لشركة الإنتاج LES FILMS DU TAMBOUR، بإنتاج مشترك بين فرنسا وبلجيكا وتونس ومصر والسعودية وقطر. تتولى MAD World المبيعات في أنحاء العالم.



عن المخرجين:

يُعد الفيلم أول تعاون إخراجي بين الأخوين. راني مصالحة بدأ مسيرته بإخراج وشارك في إنتاج الفيلم القصير "إلفيس الناصرة" عام 2012، والذي فاز بجائزة لجنة تحكيم "يوني فرانس" في مهرجان كان السينمائي. ثم واصل نجاحه بفيلمه الروائي الطويل الأول "جيرافادا"، من بطولة صالح بكري، والذي شهد عرضه العالمي الأول في مهرجان تورونتو السينمائي الدولي عام 2013، قبل أن يُعرض في العديد من المهرجانات حول العالم، ويُطرح في دور العرض الفرنسية عبر شركة Pyramide في أبريل 2014.

أما بالنسبة لسالم مصالحة فيُعد فيلم "في ظلال القاهرة" التجربة الإخراجية الأولى له، وهو رائد أعمال اجتماعي بارز، ومبتكر في مجال البيئة، ومستشار في التنمية الدولية. وُلد سالم ونشأ في باريس لأب فلسطيني وأم مصرية، ثم انتقل مع شقيقه راني إلى القاهرة. وبينما كرّس راني مسيرته للسينما، ركّز سالم على مشروعات التنمية ذات الأثر المجتمعي ومبادرات العمل المناخي، قبل أن ينقل رؤيته الخاصة حول المجتمع والاستدامة إلى الشاشة عبر هذا الفيلم.