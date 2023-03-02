عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

24 جنيهًا مرة واحدة.. هبوط تاريخي في أسعار الدواجن والبيض مفاجأة

الدواجن والبيض
الدواجن والبيض

هبطت أسعار الدواجن اليوم الخميس “ أسعار الفراخ” في المحلات بعد تراجع سعر الكيلو في المزرعة إلى نحو 86 جنيها و 69 جنيها بعدما وصل إلى 80 جنيها الأيام الماضية.

أسعار الفراخ اليوم

وهبطت أسعار الدواجن اليوم في المحلات لتسجل نحو 71 جنيها وحتى 78 جنيها في بعض الأماكن للمستهلكين، بتراجع نحو 24 جنيها من أعلى سعر قبل أيام قليلة وهو 95 جنيها، بعد إعلان الدولة طرح آلاف الأطنان من الدواجن البرازيلي المجمدة.

اقرأ أيضا:
 

كيلو الفراخ بـ 60 جنيهًا.. تفاصيل جديدة من شعبة الدواجن بخصوص الأسعار

تحديد أسعار الدواجن والبيض قبل رمضان.. تحرك عاجل من البرلمان

عالم هولندي يُحذر من زلزال جديد في مارس.. وتراجع أسعار الدواجن.. وأخر مستجدات الذهب| أبرز ما جاء بنشرة التوك شو

سر انخفاض أسعار الدواجن ووصول الكيلو لـ 64 جنيها| تفاصيل كاملة

65 جنيهًا فقط.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم بعد تدخل الحكومة

شعبة الدواجن بالغرفة التجارية: 70% نسبة استيراد الفراخ البرازيلي بالخليج.. فيديو

أسعار الفراخ في المحلات
الدواجن 

تراجع أسعار البانيه اليوم

وسجل سعر كيلو البانيه للمستهلكين في المحلات اليوم بداية من 160 جنيها وحتى 175 جنيها، بعدما وصل إلى 210 جنيهات قبل أيام بتراجع قدره نحو 50 جنيها في الكيلو الواحد.

أسعار الفراخ في المحلات

 

أسعار الدواجن اليوم

  • الفراخ البيضاء: يبدأ السعر من 67 -68 جنيهًا في المزرعة، و69 جنيهًا وقد يصل إلى 78 جنيهًا للكيلو للمستهلك في بعض المناطق.
  • الفراخ البلدي : 106-115 جنيهات للكيلو.
  • الدواجن الساسو: 110- 120 جنيهًا للكيلو.
أسعار الفراخ في المحلات
  • الأوراك: بين 81- 87 جنيها للكيلو.
  • البانيه ضمن أسعار الدواجن اليوم: بين 160- 175 جنيها للكيلو.
  • الصدور بالعظم: تبدأ من 105 جنيهات للكيلو.
  • سعر الأجنحة : 55-65 جنيهًا للكيلو.
  • سعر الهياكل : 40-45 جنيهًا للكيلو.
  • الفراخ الأمهات البيضاء: 65-70 جنيهًا للكيلو للمستهلك.
أسعار الفراخ في المحلات

أسعار الفراخ المجمدة البرازيلي

وكانت الحكومة كشفت قبل أيام عن استيراد آلاف الأطنان من الدواجن المجمدة من البرازيل، ما أدى إلى تراجع أسعار  الدواجن الحية، وجاءت أسعار الفراخ المجمدة كالتالي في المجمعات الاستهلاكية :

*سعر الفرخة بـ 71.5 لوزن الـ كيلو و100 جرام .

*سعر الفرخة الفرخة وزن الكيلو و200 جرام 78 جنيها.

*سعر الفرخة الفرخة وزن كيلو ونصف 95 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم 

وصل سعر الكتاكيت اليوم في السوق المحلية كالتالي:

  • كتكوت أبيض: 20 : 21 جنيهًا.
  • كتكوت ساسو: 15-16 جنيهًا.
الكتاكيت 

أسعار البيض اليوم

ويهتم الكثير بالتعرف على  سعر كرتونة البيض اليوم، والتي تراجعت كالتالي:

  • سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم تسجل 97 - 100 جنيه في المزرعة، و 103 و 110 جنيهات للمستهلك حسب المنطقة.
  • سعر كرتونة البيض الأبيض وصلت إلى 95-98 جنيها في المزرعة، وبين 101-105 جنيهات بحسب المنطقة للمستهلك.
  • سعر كرتونة البيض البلدي تبدأ من 102 جنيهات في المزرعة وتباع للمواطنين بنحو 110-113 جنيها.
البيض 
الدواجن اسعار الدواجن أسعار الفراخ أسعار الفراخ اليوم أسعار البيض اليوم سعر كرتونة البيض الأحمر الفراخ البيضاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

24 جنيهًا مرة واحدة.. هبوط تاريخي في أسعار الدواجن والبيض مفاجأة

زيادة أسعار البنزين وغاز السيارات بدءا من الخميس| تفاصيل وقيمة

العاصفة تقترب| تحذير عاجل من الأرصاد لطقس الـ 48 ساعة المقبلة

تعرف على سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلي بعد زيادة البنزين والغاز| تفاصيل

وزير الرياضة يكشف مفاجأة بشأن رئيس نادي الزمالك الجديد | فيديو

بيراميدز في أزمة| شوبير يعلن عن الفرق المشاركة بالبطولة العربية

كولر يُطيح بنجم الأهلي و3 أندية تتصارع على ضمه

زلزال عنيف يضرب روسيا

موضوعات متعلقة

كيلو الفراخ بـ 60 جنيهًا.. تفاصيل جديدة من شعبة الدواجن بخصوص الأسعار

الفراخ تتراجع من جديد|هبوط مفاجئ الآن.. والبانيه يفقد 50 جنيهًا دفعة واحدة

تجعلها فاسدة.. احذر تسخين الفرن قبل طهي أوراك الفراخ

64 جنيه فى المزرعة.. شعبة الدواجن تعلن الحل لخفض أسعار الفراخ

طعمها جميل.. عمرو أديب يأكل الفراخ البرازيلي على الهواء| شاهد

ترشيحاتنا

4 أبراج يسهل التنمر عليها.. هل أنت منهم؟

طلبوا فديه 5 ملايين.. تشكيل عصابي يواجه الإعدام لاختطافهم صاحب شركة بالقاهرة

نزلت عن 100 جنيه|البيض يتراجع بقوة لأول مرة منذ 3 شهور

دار الافتاء: ليلة النصف من شعبان يقدر فيها الخير والرزق ويغفر الله الذنب

أعلى سعر للدولار اليوم الخميس 2-3-2023

اليوم .. إعلان نتيجة تجارة جامعة عين شمس للفصل الدراسي الأول

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شبه بعض..فساتين ابنة عاصي الحلاني وكيت ميدلتون تثير الجدل على السوشيال ميديا|شاهد

طريقة عمل بطاطس باللحمة المفرومة| بأسهل الخطوات

شاب يواجه الموت برحلة صيد داخل غابة لمدة شهر في بوليفيا

زيت الأرز والعرعر.. دراسة أثرية تكشف لغز المواد المستخدمة في عمليات التحنيط|تفاصيل

فيديو

نقدم الساعة ولا نأخرها.. سبب عودة العمل بالتوقيت الصيفي في هذا الموعد

توقع زلزالا قويا خلال أيام .. العالم الهولندي يصدم الجميع

لحوم وفراخ بأسعار مخفضة .. إجراءات الدولة للتصدي لجشع التجار

مصادر : السيسي يرفض زيادة أسعار السولار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

جاسم مرزوق بودي

المطلوب.. ثورة تطويريّة

عمر الأحمد

اثنان وثلاثون عاما من التحرير

نهى زكريا

مصر مركز إقليمي للطاقة

مني أحمد

الدراما والتاريخ

أحمد سالم

مدينة الإنتاج الإعلامي.. فكرة وُلدت خالدة

ياسمين بدوي

رودينا ماتت بسببكو.. ربوا عيالكو !

نجاة عبد الرحمن

عام من الحرب الأوكرانية الروسية وشعوب تدفع الثمن

اﻟﻤﺰﻳﺪ