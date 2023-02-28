سر انخفاض أسعار الدواجن ووصول الكيلو لـ 64 جنيها| تفاصيل كاملة

تشهد أسعار الدواجن فى الفترة الأخيرة انخفاضا فى الأسعار، حيث خرج أكثر من متخصص فى مجال الدواجن وكشف سبب الانخفاض.

وفى هذا التقرير نوضح أسباب انخفاض الدواجن، وهل سيستمر الانخفاض؟..

في البداية، أكد الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة تجارة القاهرة، انخفاض الأسعار فى الفترة الأخيرة، بعد أن وصلت فى المزرعة لـ 84 جنيها، وبعد ذلك وصلت لـ 64 جنيها.

وأوضح خلال تصريحاته على قناة “دي إم سي”، أن انخفاض أسعار الدواجن نتج بعد توفير كميات بالسوق، قبل حلول شهر رمضان الذي يشهد إقبالا كبيرا على شراء الدواجن.

ولفت إلى أن الدولة تدخلت فانخفضت الأسعار، وأن السعر العادل لـ الدواجن 64، وهذا يحقق ربحا لـ المنتج، متمنيا عدم رفع الأسعار مرة أخرى.

وكشف أن الفجوة الموجودة فى الدواجن كانت تقدر بـ 40%، وأن الدولة كانت ملزمة بتوفير البروتين، ولذلك تم الاتجاه لـ الاستيراد، منوها بأن ما تقوم به الدولة من استيراد لـ الدواجن سينتج عنه ضبط الأسعار.

ولفت إلى أن الدولة تتحرك من أجل توفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين، وأن الدولة ستوفر 72 ألف طن من الدواجن.

مجهودات الدولة لضبط أسعار الدواجن

وفي السياق ذاته، أكد محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن الدولة تبذل مجهودات كبيرة لتوفير احتياجات المواطن من السلع.

وقال “القرش”، في مداخلة هاتفية على قناة "صدى البلد"، "بدأنا نشهد اتزانا فى أسعار الدواجن في الأسواق ، والدواجن بـ 65 إلى 70 جنيها للكيلو من المزرعة، وهذا الأمر يؤدي إلى حدوث اتزان في الأسعار بالسوق".

وأكمل محمد القرش :" الدولة عملت على توفير الأعلاف من أجل تدعيم المربي والمنتج المصري"، مضيفا:" في فترة سابقة ظهرت فجوة في الإنتاج وبالتالي انخفضت كميات الدواجن في الأسواق لكن الدولة تحركت من أجل إحداث التوازن ".

ولفت محمد القرش:" الدولة بدأت في تنفيذ منظومة للزراعة التعاقدية مع وضع أسعار محفزة على زراعة الذرة و الصويا وعباد الشمس ".

كيلو الوراك بـ55 جنيها والدواجن بـ65

كما أكد الإعلامي جابر القرموطي أنه تم ضخ دواجن بلدي مجمدة فى منافذ وزارة التموين سعر الكيلو بـ 65 جنيهًا، وأن الشركة القابضة للصناعات الغذائية بدأت فى بيع الدواجن و السلع بأسعار مخفضة فى المنافذ وفى معارض أهلا رمضان.

وأضاف خلال قناة “سي بي سي”، أنه بشكل مستمر يتجول فى الأسواق لمعرفة الأسعار، وأنه يقوم بذلك من أجل أن يتحدث مع المواطنين بشكل من على أرض الواقع.

كشف محمد أبو مندور رئيس القطاع التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية أنه بالفعل تم طرح دواجن برازيلي بالأسواق، وأنه تم طرح 1000 طن.

وراك الفراج بـ 55 جنيها للكيلو

ولفت رئيس القطاع التجاري خلال مداخلة مع جابر القرموطي، إلي، أن هناك حصة لـ الدواجن ستكون كل شهر، بـ الإضافة لـ 90 طن أجزاء دواجن، وأن سعر كيلو الورك بـ 55 جنيها.

وأشار إلى أن سعر الدواجن المجمدة بـ 65 جنيها، وأن البيع يكون من خلال أهلا رمضان، وأن تلك الدواجن فى جميع المحافظات، وأن هناك رقابة حتى لا يدخل التجار و تشتري الدواجن.

‏أكد محمد أبو مندور رئيس القطاع التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية ان بالفعل تم طرح حصة دواجن بلدي مجمدة ودواجن برازيلي مجمدة من وزارة التموين ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وأوضح أنه خلال شهر فبراير هناك 1000 طن دواجن مجمدة بالإضافة إلى 90 طن مجزئات دواجن وأن الألف طن مقسمين على ال خمس الشركات الشقيقة شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية 250 طن خلال شهر فبراير سوف يوزعوا في القاهرة والجيزة 100 طن في الإسكندرية و ٣٠٠ طن إلى الصعيد وكل هذا يباع في فروع جمعيتي وبسعر 65 جنيها للكيلو.

سعر الكيلو 65 جنيها

وتابع أن الدواجن بالسوبر ماركت قد يصل سعرها إلى 90 جنيها للكيلو ولكن لدينا رصيد آمن وبـ 65 جنيها للكيلو والمواطن يستطيع الحصول على الكمية التي تكفيه مؤكدا “نتفادى التجار الذين يحاولون الحصول على كميات وبيعها مرة أخرى للمواطنين بسعر أعلى”.