زوج رئيسة سلوفينيا يشيد بالدور التاريخي والإنساني لشيخ الأزهر في نشر السلام.. صور

استقبل الجامع الأزهر الشريف، الدكتور أليس مسار، زوج رئيسة جمهورية سلوفينيا ناتاشا بيرتس موسار، للتعرف على معالم الجامع الأزهر وما يضمه من معالم تاريخية وشواهد حضارية، حيث كان في استقباله الدكتور أحمد الشرقاوي، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والسفير قدري عبد المطلب، المستشار الدبلوماسي ومسؤول البروتوكول والعلاقات الخارجية بالأزهر، والدكتور هاني عودة، مدير الجامع الأزهر.

وخلال زيارته، استمع أليس مسار، إلى شرح تفصيلي حول تاريخ الجامع الأزهر، وأركانه ومقتنياته وأروقته وباحاته التاريخية، وما يحتضنه من حلقات علمية متواصلة تمثل امتدادًا لرسالة الأزهر العلمية عبر القرون.

الأزهر نموذج فريد

وفي ختام الزيارة، أعرب أليس مسار عن تقديره للجامع الأزهر، وما يمثله من نموذج فريد يجمع بين عراقة التاريخ وأصالة العمارة وثراء الرسالة العلمية والإنسانية، مشيدًا بالدور التاريخي والإنساني الذي يضطلع به فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، في نشر قيم السلام وتعزيز الحوار والتعايش المشترك بين الشعوب والثقافات.