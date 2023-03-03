الفراخ بـ65 والبيض رجع 35 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الدواجن الحية الآن

تراجعت أسعار الدواجن اليوم “أسعار الفراخ”، إلى مستويات غير متوقعة إذ هبط سعر كيلو الدواجن الحيه بقوة لتبدأ الأمهات من 65 جنيها اليوم الجمعة.

هبوط أسعار الفراخ

وتراجعت أسعار الدواجن البيضاء التسمين على مدار اليومين الماضيين بقوة بعدما سجلت 95 جنيها ، لتسجل اليوم 86 جنيها في المزرعة وتباع للمواطن في المحلات بسعر يبدأ من 71 جنيها وحتى 77 جنيها، بتراجع يزيد على 20 جنيها.

الدواجن

اقرا أيضا:

تراجع أسعار البانيه

وهبط سعر كيلو البانيه ليصل في بعض المحلات إلى 145 جنيها لأول مرة من ذروة الارتفاع، ويتراوح في المحلات الأخرى بين 160 و 175 جنيها.

اسعار الفراخ في المحلات

أسعار الدواجن اليوم

الفراخ البيضاء: يبدأ السعر من 67 -69 جنيهًا في المزرعة، و71 جنيهًا وقد يصل إلى 78 جنيهًا للكيلو للمستهلك في بعض المناطق.

الفراخ البلدي : 107-115 جنيهات للكيلو.

الدواجن الساسو: 115- 120 جنيهًا للكيلو.

الأوراك: بين 79- 89 جنيها للكيلو.

اسعار الفراخ في المحلات

البانيه ضمن أسعار الدواجن اليوم: بين 145- 175 جنيها للكيلو.

الصدور بالعظم: تبدأ من 103 جنيهات للكيلو.

سعر الأجنحة : 55-60 جنيهًا للكيلو.

سعر الهياكل : 40-45 جنيهًا للكيلو.

الفراخ الأمهات البيضاء: 65-70 جنيهًا للكيلو.

اسعار الفراخ في المحلات

اسعار الفراخ في المحلات

اسعار الفراخ في المحلات

أسعار الفراخ المجمدة البرازيلي

وأعلنت الحكومة عن استيراد آلاف الأطنان من الدواجن المجمدة من البرازيل لضبط سوق الدواجن بعد ارتفاعات غير مبررة ما أدى إلى تراجع أسعار الدواجن الحية، وجاءت أسعار الفراخ المجمدة كالتالي في المجمعات الاستهلاكية :

*سعر الفرخة بـ 71.5 لوزن الـ كيلو و100 جرام .

*سعر الفرخة الفرخة وزن الكيلو و200 جرام 78 جنيها.

*سعر الفرخة الفرخة وزن كيلو ونصف 95 جنيهًا.

البرازيلي

أسعار الكتاكيت اليوم

وصل سعر الكتاكيت اليوم في السوق المحلية كالتالي:

كتكوت أبيض: 21: 22 جنيهًا.

كتكوت ساسو: 15-16 جنيهًا.

الكتاكيت

أسعار البيض اليوم

ويهتم الكثير بالتعرف على سعر كرتونة البيض اليوم، والتي تراجعت بنحو 35 جنيها من اعلى سعر كالتالي:

سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم تسجل 90- 92 جنيها في المزرعة، و 95 و 100 جنيه للمستهلك حسب المنطقة.

سعر كرتونة البيض الأبيض وصلت إلى 85-88 جنيها في المزرعة، وبين 90 -97 جنيها بحسب المنطقة للمستهلك.

سعر كرتونة البيض البلدي تبدأ من 97 جنيها في المزرعة وتباع للمواطنين بنحو 105-110 جنيهات.

البيض