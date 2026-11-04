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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تقرير: ردود فعل عالمية واسعة على خسائر الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية

انتخابات التجديد النصفي الأمريكية
انتخابات التجديد النصفي الأمريكية
أ ش أ

 أثارت نتائج انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، التي أسفرت عن خسائر كبيرة للحزب الجمهوري، ردود فعل واسعة حول العالم، حيث اعتبرتها إيران دليلا على رفض الناخبين الأمريكيين الحرب التي تشنها واشنطن بالتعاون مع إسرائيل قبل أكثر من ثمانية أشهر، فيما وصفها رئيس الوزراء الإسباني بأنها مؤشر على تراجع موجة الشعبوية اليمينية عالميا، وأقرت روسيا بأنها قد تؤدي إلى تعقيد العلاقات مع الولايات المتحدة.

وذكرت شبكة "سي بي إس نيوز" الأمريكية أن عددا من القادة والمسئولين والشخصيات الدولية علقوا على نتائج الانتخابات، في وقت تترقب فيه دول أخرى استحقاقات انتخابية خلال الفترة المقبلة.

وقال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إن الأمريكيين صوتوا ضد السياسات التي تؤدي إلى زيادة الأعباء المعيشية، وضد الكراهية والتمييز على أساس الجنس، معتبرا أن النتائج تمثل دليلا إضافيا على تراجع موجة الشعبوية اليمينية في العالم.

وأضاف سانشيز - الذي يستعد لخوض الانتخابات في بلاده يوم 29 نوفمبر الجاري - أنه يتوقع تكرار نتائج مماثلة في إسبانيا، قائلا إن ذلك حدث في البرازيل والولايات المتحدة، وسيحدث قريبا في بلاده.

وفي الاتحاد الأوروبي، وصفت نائبة رئيس البرلمان الأوروبي كريستل شالديموس نتائج الانتخابات بأنها "استثنائية"، معربة عن أملها في أن تسهم في تعزيز الدعم لأوكرانيا، ودفع التحول الأخضر، وتحسين العلاقات مع بقية دول العالم. وأضافت أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يواصل مساره نحو تعزيز قوته والاعتماد على قدراته الذاتية.

من جانبه، أعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف عن أمله في أن يتمكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من مواصلة جهوده الرامية إلى إحلال السلام، رغم نتائج الانتخابات الأمريكية، مشيرا إلى أن هذه النتائج قد تؤدي إلى تعقيد العلاقات مع واشنطن.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف إن موسكو اعتادت التعامل مع توترات في علاقاتها مع الحزب الديمقراطي الأمريكي، مضيفا أن النهج الأساسي للحزب تجاه العلاقات مع روسيا "سلبي للغاية"، ومؤكدا أن نتائج الانتخابات لن تؤثر على السياسة الخارجية الروسية أو تغير موقفها من أوكرانيا. ولم يصدر عن الحكومة الأوكرانية تعليق فوري على نتائج الانتخابات.

أما رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام، فقال إن قبول ترامب بنتائج الانتخابات يتيح للعالم فرصة للتكاتف حول قضية تؤثر على الجميع، وهي ارتفاع تكاليف المعيشة، مضيفا أن خفض الأسعار لن يكون ممكنا قبل التوصل إلى تسوية للحرب الأمريكية مع إيران.

وفي جنوب إفريقيا، قال الرئيس سيريل رامافوزا إن نتائج الانتخابات الأمريكية من شأنها أن "تدشن حقبة جديدة في العلاقات الدولية"، مشيرا إلى أن الديمقراطيين تمكنوا من السيطرة على مجلس الشيوخ ومجلس النواب، وأن الشعب الأمريكي قال كلمته.

وفي إيران، أكد بيان نُسب إلى المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، ونُشر اليوم /الأربعاء/ على موقعه الرسمي، أن طهران لا تتوقع أن تؤدي نتائج الانتخابات الأمريكية إلى تغيير نهج واشنطن تجاهها، بعد أكثر من ثمانية أشهر من الحرب.

وجاء في البيان: إن من لا يزالون يعقدون أملا، ولو ضئيلا، على تغيير السلوك الأمريكي أو حدوث تحولات حزبية داخل النظام الحاكم، أو يعتقدون أن تقديم تنازلات للولايات المتحدة قد يثنيها عن عدائها للشعب الإيراني، "مخطئون تماما".

انتخابات النصفي الأمريكية الناخبين الأمريكيين

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