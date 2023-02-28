64 جنيه فى المزرعة.. شعبة الدواجن تعلن الحل لخفض أسعار الفراخ

أكد الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن هناك إنفراجة فى الدواجن، وذلك بعد تدخل الدولة و استيراد كميات من الخارج.

وأضاف رئيس شعبة الدواجن، خلال مداخلة على قناة الحدث اليوم، أن الفجوة فى الدواجن وصلت لـ 40%، وأن الدولة تدخلت للحفاظ على المواطن و القضاء على الفجوة.

ولفت إلى أن الدواجن البرازيلية لا يوجد بها أمراض، وأن هناك فحوصات، وكشف على عينات من الدواجن قبل بيعها فى المعارض، أو أى مكان.

وأشار إلى أن الدواجن البرازيلية فى الأسواق حاليًا، وأن خفض السعر سيكون له رد فعل إيجابي على المواطنين، وأن الدواجن الآن بـ 64 جنيه فى المزرعة.

وأوضح أنه يجب أن يكون هناك بورصة للدواجن، لتحديد السعر، وأن سعر الدواجن يحدد من العرض و الطلب، ولكن فى حالة وضع سعر و وضع هامشش ربح للمنتج سيكون هناك استقرار فى الأسعار.

حل مشكلات سعر الدواجن سيكون بالإنتاج

وتابع :" أن الدولة لن تستمر فى الاستيراد، وأن الإنتاج هو الحل لـ حل مشكلات سعر الدواجن.