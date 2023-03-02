استقرار أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 2 مارس 2023

استقرت أسعار الدواجن والبيض في المزارع والأسواق اليوم، الخميس 2 مارس 2023، بعد أن ارتفعت بداية الشهر الجاري.

ويقدم موقع “صدى البلد” الإخباري أسعار الدواجن والبيض ضمن نشرته الخدمية التي يقدمها للمواطنين، والتي تشمل أسعار الذهب وسعر صرف الدولار وجميع العملات، إضافةً إلى أسعار الخضراوات والفاكهة والأسماك واللحوم.

أسعار الدواجن اليوم

كان سعر الدواجن ارتفع بنحو 7 جنيهات للكيلو الواحد خلال تعاملات الأسبوع الجاري، وتم ضخ ما يقرب من 143 ألف طن منتجات أعلاف لسوق الدواجن خلال اليومين الماضيين، بعد ما أفرجت الموانئ عنها.

سعر الدواجن البيضاء في الأسواق

الفراخ البيضاء: بين 75-80 جنيهًا للكيلو بالمزارع حسب المنطقة.

الدواجن البلدى: بين 88 - 90 جنيهًا للكيلو

الأوراك: بين 85- 90 جنيها للكيلو

البانيه: بين 180- 200 جنيه للكيلو

الرومي: 75-85 جنيها للكيلو

الأمهات البيضاء: 66-67 جنيهًا للكيلو للمستهلك.

وسجل سعر طبق الكبد والقوانص 40 جنيها .

والشيش طاووق استقر عند 100 جنيه.

سعر البيض اليوم الخميس في السوق

استقرت أسعار البيض في الأسواق اليوم بعد أن شهدت ارتفاعا بنحو 15 جنيها من أعلى مستوى لسعر طبق البيض، حيث جاءت كالتالي:

سجل سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم 98-99 جنيها في المزرعة و 105 و 108 جنيهات للمستهلك حسب المنطقة.

وسعر كرتونة البيض الأبيض اليوم 95-96 جنيها في المزرعة، وبين 100-103 جنيهات للطبق للمستهلك

وسعر البيض كرتونة البلدي بين 110 جنيهات للمستهلك.

اسعار الكتاكيت اليوم الخميس

وصل سعر الكتاكيت اليوم في السوق المحلية كالتالي:

كتكوت أبيض: 20-22 جنيها.

كتكوت ساسو: 16-16.5 جنيه.

أسعار البط اليوم في السوق المحلية ضمن أسعار الدواجن