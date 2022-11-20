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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

4 جنيهات.. تراجع في أسعار الدواجن اليوم الأحد 20-11-2022

سعر الدواجن اليوم
سعر الدواجن اليوم الاحد 20-11-2022

 

استقرت أسعار الدواجن اليوم الأحد 20-11-2022، على تراجع الأسبوع الماضي والذي بلغ نحو 4 جنيهات تقريبا، جاء ذلك بالتزامن مع إفراج وزارة الزراعة عن بعض شحنات الأعلاف في الموانئ.

وقال ثروت الزيني رئيس اتحاد منتجي الدواجن، في تصريحات تلفزيونية له، إنه تم ضخ ما يقرب إلى 143 ألف طن منتجات أعلاف لسوق الدواجن خلال اليومين الماضيين، بعد ما أفرجت الموانئ عنها.

أسعار الدواجن والبيض اليوم 

ويرجع هذا الاستقرار في الأسعار إلى  ضعف القوة الشرائية لدى المواطنين، ومن المتوقع أن تشهد أسعار الدواجن ارتفاع خلال لفترة القادمة، لان تكلفة إنتاج الدواجن ترتفع في هذا الفضل نتيجة ارتفاع تكاليف التدفئة إلى جانب أن عدد النافق من الكتاكيت يرتفع لعدم تحملة درجة برودة الجو في الشتاء.

ويقدم موقع صدى البلد خلال هذا التقرير أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد 20 نوفمبر 2022 في المزارع وكذلك في الأسواق، ضمن الخدمات التي يقدمها الموقع تلبية لمتطلبات القاريء، حيث يهتم الكثير من المواطنين بالتعرف على أسعار السلع.

أسعار الدواجن اليوم 

استقرت أسعار الدواجن البيضاء في المزارع اليوم الاحد متراوحه بين 36 و38 جنيها للكيلو لتصل إلى المستهلك بنحو 40 إلى 42 جنيها للكيلو، بعد إضافة تكلفة النقل وهامش الربح للتاكل والمحالات.

وعن أسعار الدواجن الساسو «الفراخ الحمراء»,, فشهدت استقرارا مسجلة نحو 38 جنيها في المزارع لتصل إلى المستهلك بنحو  52  جنيهًا للكيلو.

ووصل  سعر الدواجن البلدي إلى 60 جنيهًا للكيلو في الأسواق، وتراوحت الدواجن الرومي: بين 57 و60 جنيها للكيلو.

أسعار الفراخ اليوم 

 أسعار الأوراك تراوحت بين 40 و43 جنيهًا للكيلو.

 سعر الأجنحة اليوم الأحد وصل إلى 25 جنيها للكيلو.

سعر  البانيه تراوح  بين 85 و90 جنيهًا للكيلو.

سعر الدواجن اليوم الاحد 

تراوحت أسعار الدواجن الأمهات البيضاء بين 33  و35 جنيهًا للكيلو.

سعر طبق الكبد والقوانص سجل  30 جنيها .

سعر الأرانب  وصل إلى 82 جنيهًا للكيلو

سعر الشيش طاووق استقر عند  89 جنيهًا.

أسعار البيض اليوم في السوق 

أسعار البيض في الأسواق اليوم الاحد 20-11-2022، حيث جاءت كالتالي:

سعر البيض الأحمر  سجل 70 جنيهًا للكرتونة  لتصل إلى المستهلك بنحو 75 تقريبًا.

سعر  البيض الأبيض وصل إلى 66 جنيهًا للكرتونة لتصل إلى المستهلك  70 جنيهًا .

 البيض البلدي سجّل في المزرعة 65 جنيهًا للطبق ليصل إلى الأسواق بنحو 69و 70 جنيهًا.

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