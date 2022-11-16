لأول مرة منذ أسبوعين.. تراجع أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الأربعاء

تراجعت أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الأربعاء 16-11-2022، عقب استقرار منذ بداية الأسبوع الجاري، وموجة كبيرة من الارتفاعات منذ بداية الشهر الجاري.

وأعلن ثروت الزيني رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أنه تم ضخ ما يقرب إلى 143 ألف طن منتجات أعلاف لسوق الدواجن خلال اليومين الماضيين، بعد ما أفرجت الموانئ عنها.

وأشار “الزيني” في تصريحات تليفزيونية، إلى أن السوق مازالت تحتاج لأكثر من ذلك فسوق الدواجن بمصر تستهلك نحو 600 ألف طن من الأعلاف شهريًا.

سعر الدواجن اليوم

سعر الدواجن اليوم الأربعاء 16-11-2022. تراوحت أسعار الدواجن البيضاء بين 36 و38 جنيهًا للكيلو في المزرعة، لتصل إلى المستهلك بنحو 40 و42 جنيهًا للكيلو للمستهلك، وتختلف أسعار الدواجن في الأسواق على حسب المنطقة.

أسعار الدواجن اليوم

وسجلت أسعار الدواجن الساسو «الفراخ الحمراء»: نحو 52 جنيهًا للكيلو، وسجل سعر الدواجن البلدي 60 جنيهًا للكيلو، سعر الدواجن الرومي: بين 57 و60 جنيها للكيلو.

أسعار الفراخ اليوم

تراوحت أسعار الأوراك بين 40 و43 جنيهًا للكيلو.

وتراجع سعر الأجنحة اليوم الأربعاء إلى 25 جنيها للكيلو.

وتراوح سعر البانيه بين 85 و90 جنيهًا للكيلو

سعر الدواجن اليوم الأربعاء

أسعار الدواجن الأمهات البيضاء تراوحت بين 30 و35 جنيهًا للكيلو.

وسجل سعر طبق الكبد والقوانص 30 جنيها .

وووصل سعر الأرانب إلى 82 جنيهًا للكيلو

واستقر سعر الشيش طاووق عند 89 جنيهًا.

وأكد رئيس شعبة منتجي الدواجن ، أن الأسعار ستستمر في الانخفاض كلما تم الإفراج عن كميات أكبر من الأعلاف.

صناعة الدواجن

من المنتظر أن تشهد أسعار الدواجن انفراجة خلال الفترة المقبلة، بحسب تصريحات لـوزير التموين على المصيلحي.

أسعار البيض اليوم الأربعاء في السوق

تراجعت أسعار البيض في الأسواق اليوم الأربعاء 16-11-2022، حيث جاءت كالتالي:

أسعار طبق البيض الأحمر 70 جنيهًا، للكرتونة لتصل إلى المستهلك بنحو 75 تقريبًا.

سعر البيض الأبيض وصل إلى 66 جنيهًا للكرتونة الواحدة لتصل إلى المستهلك 70 جنيهًا .

أسعار البيض البلدي سجّل في المزرعة 65 جنيهًا ليصل إلى الأسواق بنحو 69و 70 جنيهًا.