60 جنيها دفعة واحدة.. مفاجأة في أسعار الدواجن وكرتونة البيض بالمحلات الآن

شهدت أسعار الدواجن تراجعا طفيفا مقارنة بأسعار الأمس الأحد ، ليبدأ سعر كيلو الفراخ البيضاء من 70 جنيها في المزرعة بعد 73 و 74 أمس، ويصل للمستهلك بدءا من 72.5 وحتى 79 جنيها بعدما وصلت بالأمس إلى 84 جنيها في بعض المناطق.

تراجع أسعار الفراخ

وسجل سعر الفراخ الأمهات نحو 70 جنيها اليوم للكيلو الواحد، فيما سجلت أسعار الدواجن التسمين بداية من 72.5 جنيه ، بعدما وصلت الأسبوع قبل الماضي إلى 95 جنيها بتراجع نحو ما يزيد على 20 جنيها.

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الدواجن

60 جنيها

وسجل سعر البانيه تراجعا قويا بعدما وصل إلى 210 جنيهات ليبدأ اليوم من 150 جنيها في بعض المحلات بتراجع نحو 60 جنيها من أعلى سعر، ويصل إلى 170 جنيها في محلات آخرى، حسب المنطقة.

أسعار الفراخ اليوم بالمحلات

أسعار الفراخ اليوم بالمحلات

أسعار الفراخ اليوم بالمحلات

أسعار الدواجن اليوم

كيلو الفراخ البيضاء: يبدأ السعر من 70-71 جنيهًا في المزرعة، و72.5 جنيهًا وقد يصل إلى 79 جنيهًا للكيلو للمستهلك في بعض المناطق.

أسعار الفراخ اليوم بالمحلات

أسعار الفراخ اليوم بالمحلات

الفراخ البلدي : 110-125 جنيها للكيلو.

الدواجن الساسو: 115- 120 جنيهًا للكيلو.

الأوراك: بين 78- 90 جنيها للكيلو.

أسعار الفراخ اليوم بالمحلات

البانيه ضمن أسعار الدواجن اليوم: بين 150- 170 جنيها للكيلو.

الصدور بالعظم: تبدأ من 97 جنيها للكيلو.

سعر الأجنحة : 48-60 جنيهًا للكيلو.

سعر الهياكل : 38 -50 جنيهًا للكيلو.

الفراخ الأمهات البيضاء: 74-75 جنيهًا للكيلو.

أسعار الفراخ اليوم بالمحلات

أسعار الفراخ المجمدة البرازيلي

ويبحث الكثير أيضا عن أسعار الفراخ المجمدة البرازيلي اليوم ، جاءت كالتالي في المجمعات الاستهلاكية :

سعر الفرخة بـ 71.5 لوزن الـ كيلو و100 جرام.

سعر الفرخة الفرخة وزن الكيلو و200 جرام 78 جنيها.

سعر الفرخة الفرخة وزن كيلو ونصف 95 جنيهًا.

الفراخ المجمدة

أسعار الكتاكيت اليوم

وصل سعر الكتاكيت اليوم في السوق المحلية كالتالي:

كتكوت أبيض: 22: 23 جنيهًا.

كتكوت ساسو: 15-16 جنيهًا.

الكتاكيت

أسعار البيض اليوم

ويهتم الكثير بالتعرف على سعر كرتونة البيض اليوم، والتي تراجعت بنحو 35 جنيها من اعلى سعر كالتالي:

سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم تسجل 93- 95 جنيها في المزرعة، و 99 و 100 جنيه للمستهلك حسب المنطقة.

سعر كرتونة البيض الأبيض وصلت إلى 88-90 جنيها في المزرعة، وبين 95 -97 جنيها بحسب المنطقة للمستهلك.

سعر كرتونة البيض البلدي تبدأ من 97 جنيها في المزرعة وتباع للمواطنين بنحو 105-110 جنيهات.

أسعار البيض