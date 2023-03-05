كيلو الفراخ يبدأ من 70 جنيهًا|تراجع أسعار الدواجن من جديد والبيض مفاجأة

سجلت أسعار الدواجن اليوم “أسعار الفراخ” ، تراجعا للكيلو الواحد في المزرعة والمحلات مقارنة بأسعار أمس السبت، إذ تراجع سعر كيلو الدواجن البيضاء من 73 -74 في المزرعة ليبدأ اليوم من 70 جنيها للتسمين، وتباع في المحلات بداية من 72 وحتى 80 جنيها بتراجع نحو 25 جنيها من أعلى سعر وهو 95 قبل عدة أيام، ، فيما سجل سعر الدواجن الأمهات 70 جنيها في المحلات.

سعر الفراخ اليوم

وهبطت أسعار الفراخ بشكل طفيف مقارنة بأسعار الأمس ، فيما تراجعت بقوة مقارنة بأسعار الأسبوع الماضي والتي سجلت 95 جنيها في بعض المحلات، لتسجل اليوم في المحلات بداية من 72 وحتى 81 جنيها.

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أسعار الفراخ في المحلات

أسعار البانيه اليوم

وهبطت أسعار البانيه اليوم لتبدأ من 160 جنيها وحتى 175 جنيها بعد أن وصلت بالأمس لمتوسط 185 و190 جنيها في بعض المحلات.

أسعار الدواجن في المحلات

الدواجن

أسعار الفراخ في المحلات

أسعار الدواجن اليوم

كيلو الفراخ البيضاء : يبدأ السعر من 70-72 جنيهًا في المزرعة، و72 جنيهًا وقد يصل إلى 81 جنيهًا للكيلو للمستهلك في بعض المناطق.

: يبدأ السعر من 70-72 جنيهًا في المزرعة، و72 جنيهًا وقد يصل إلى 81 جنيهًا للكيلو للمستهلك في بعض المناطق. الفراخ البلدي : 105-125 جنيهات للكيلو.

الدواجن الساسو: 115- 125 جنيهًا للكيلو.

الأوراك: بين 80- 90 جنيها للكيلو.

الدواجن

البانيه ضمن أسعار الدواجن اليوم: بين 160- 175 جنيها للكيلو.

الصدور بالعظم: تبدأ من 120 جنيها للكيلو.

سعر الأجنحة : 06-66 جنيهًا للكيلو.

سعر الهياكل : 40-47 جنيهًا للكيلو.

الفراخ الأمهات البيضاء: 70 جنيهًا للكيلو.

اسعار الفراخ في المحلات

اسعار الفراخ في المحلات

اسعار الفراخ في المحلات

أسعار الفراخ المجمدة البرازيلي

وطرحت الدولة ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، الفراخ المجمدة البرازيلي اليوم ، جاءت أسعارها كالتالي في المجمعات الاستهلاكية :

سعر الفرخة بـ 71.5 لوزن الـ كيلو و100 جرام .

سعر الفرخة الفرخة وزن الكيلو و200 جرام 78 جنيها.

سعر الفرخة الفرخة وزن كيلو ونصف 95 جنيهًا.

الفراخ المجمدة

وكانت الحكومة أعلنت عن استيراد آلاف الأطنان من الدواجن المجمدة من البرازيل لضبط أسعار سوق الدواجن بعد ارتفاعات غير مبررة.

أسعار الكتاكيت اليوم

وصل سعر الكتاكيت اليوم في السوق المحلية كالتالي:

كتكوت أبيض: 21: 22 جنيهًا

كتكوت ساسو: 15-16 جنيهًا.

الكتاكيت

أسعار البيض اليوم

ويبحث الكثير عن سعر كرتونة البيض اليوم، والتي تراجعت بنحو 35 جنيها من اعلى سعر كالتالي:

سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم تسجل 93- 95 جنيها في المزرعة، و يبدأ من 99 و 100 جنيه للمستهلك حسب المنطقة، ويصل سعر الكرتونة للبيض الصغير نحو 92 جنيها.

سعر كرتونة البيض الأبيض وصلت إلى 88-90 جنيها في المزرعة، وبين 95 -97 جنيها بحسب المنطقة للمستهلك.

سعر كرتونة البيض البلدي تبدأ من 103 جنيها في المزرعة وتباع للمواطنين بنحو 109-112 جنيها.

البيض