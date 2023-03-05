عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

كيلو الفراخ يبدأ من 70 جنيهًا|تراجع أسعار الدواجن من جديد والبيض مفاجأة

الدواجن
الدواجن

سجلت أسعار الدواجن اليوم “أسعار الفراخ” ، تراجعا للكيلو الواحد في المزرعة والمحلات مقارنة بأسعار أمس السبت، إذ تراجع سعر كيلو الدواجن البيضاء من 73 -74 في المزرعة ليبدأ اليوم من 70 جنيها للتسمين، وتباع في المحلات بداية من 72 وحتى 80 جنيها  بتراجع نحو 25 جنيها من أعلى سعر وهو 95 قبل عدة أيام، ، فيما سجل سعر الدواجن الأمهات 70 جنيها في المحلات. 

سعر الفراخ اليوم

وهبطت أسعار الفراخ بشكل طفيف مقارنة بأسعار الأمس ، فيما تراجعت بقوة مقارنة بأسعار الأسبوع الماضي والتي سجلت 95 جنيها في بعض المحلات، لتسجل اليوم في المحلات بداية من 72 وحتى 81 جنيها.

اقرأ أيضا:
 

البيض نزل 30 جنيه والفراخ بـ 68.. مفاجآت سارة للمواطنين في أسعار الدواجن

75 جنيها للكيلو.. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 4 مارس 2023

50 جنيه دفعة واحدة.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم بالمحلات

بشرى للمواطنين.. انخفاض كبير في أسعار الدواجن والبيض قبل رمضان

الفراخ بـ65 والبيض رجع 35 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الدواجن الآن

البانية تراجع 70 جنيهًا .. انخفاض مفاجئ فى أسعار الدواجن والبط اليوم

وهلت بشائر رمضان| انخفاض 50 جنيها في أسعار الدواجن والبيض.. واللحوم بـ 190 خلال الشهر الكريم

شعبة الدواجن : سعر كيلو الفراخ وصل في المزرعة 64 جنيها

أسعار الفراخ في المحلات 

أسعار البانيه اليوم

وهبطت أسعار البانيه اليوم لتبدأ من 160 جنيها وحتى 175 جنيها بعد أن وصلت بالأمس لمتوسط 185 و190 جنيها في بعض المحلات.

أسعار الدواجن في المحلات 
الدواجن 
أسعار الفراخ في المحلات

أسعار الدواجن اليوم

  • كيلو الفراخ البيضاء: يبدأ السعر من 70-72 جنيهًا في المزرعة، و72  جنيهًا وقد يصل إلى 81 جنيهًا للكيلو للمستهلك في بعض المناطق.
  • الفراخ البلدي : 105-125 جنيهات للكيلو.
  • الدواجن الساسو: 115- 125 جنيهًا للكيلو.
  • الأوراك: بين 80- 90 جنيها للكيلو.
الدواجن 
  • البانيه ضمن أسعار الدواجن اليوم: بين 160- 175 جنيها للكيلو.
  • الصدور بالعظم: تبدأ من 120 جنيها للكيلو.
  • سعر الأجنحة : 06-66 جنيهًا للكيلو.
  • سعر الهياكل : 40-47 جنيهًا للكيلو.
  • الفراخ الأمهات البيضاء: 70 جنيهًا للكيلو.
اسعار الفراخ في المحلات
اسعار الفراخ في المحلات
اسعار الفراخ في المحلات

أسعار الفراخ المجمدة البرازيلي

وطرحت الدولة ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، الفراخ المجمدة البرازيلي اليوم ، جاءت أسعارها كالتالي في المجمعات الاستهلاكية :

  • سعر الفرخة بـ 71.5 لوزن الـ كيلو و100 جرام .
  • سعر الفرخة الفرخة وزن الكيلو و200 جرام 78 جنيها.
  • سعر الفرخة الفرخة وزن كيلو ونصف 95 جنيهًا.
الفراخ المجمدة

وكانت الحكومة أعلنت عن استيراد آلاف الأطنان من الدواجن المجمدة من البرازيل لضبط أسعار سوق الدواجن بعد ارتفاعات غير مبررة.

أسعار الكتاكيت اليوم 

وصل سعر الكتاكيت اليوم في السوق المحلية كالتالي:

  • كتكوت أبيض: 21: 22 جنيهًا
  • كتكوت ساسو: 15-16 جنيهًا.
الكتاكيت 

أسعار البيض اليوم

ويبحث الكثير عن سعر كرتونة البيض اليوم، والتي تراجعت بنحو 35 جنيها من اعلى سعر كالتالي:

  • سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم تسجل 93- 95 جنيها في المزرعة، و يبدأ من 99 و 100 جنيه للمستهلك حسب المنطقة، ويصل سعر الكرتونة للبيض الصغير نحو 92 جنيها.
  • سعر كرتونة البيض الأبيض وصلت إلى 88-90 جنيها في المزرعة، وبين 95 -97 جنيها بحسب المنطقة للمستهلك.
  • سعر كرتونة البيض البلدي تبدأ من 103 جنيها في المزرعة وتباع للمواطنين بنحو 109-112 جنيها.
البيض 
أسعار البيض 
الدواجن اسعار الدواجن اليوم أسعار الفراخ سعر الفراخ اليوم أسعار البانيه اليوم كيلو الفراخ البيضاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كيلو الفراخ يبدأ من 70 جنيهًا|تراجع أسعار الدواجن من جديد والبيض مفاجأة

أم البطل.. وفاة الفنانة الكبيرة شريفة فاضل

وهلت بشائر رمضان| انخفاض 50 جنيها في أسعار الدواجن والبيض.. واللحوم بـ 190 خلال الشهر الكريم

إزاي! .. أحمد موسى يحذر من كارثة حقيقية .. فيديو

3 أيام .. الهلال السوداني يفجر مفاجأة بشأن عقوبة الكاف

جعان مش لاقي أكل.. قصة مأساوية لمواطن من حياة فارهة للمرض النفسي

اثنان لا يغفر الله لهما في ليلة النصف من شعبان.. احذر أن تكون منهما

لاعب الزمالك السابق: مستعد اعتذر لـ شوبير وصعبان علي نفسي

موضوعات متعلقة

وهلت بشائر رمضان| انخفاض 50 جنيها في أسعار الدواجن والبيض.. واللحوم بـ 190 خلال الشهر الكريم

البانية تراجع 70 جنيهًا .. انخفاض مفاجئ فى أسعار الدواجن والبط اليوم

بورصة القليوبية: انخفاض كبير فى أسعار الدواجن والبط والكتاكيت.. تفاصيل

75 جنيها للكيلو.. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 4 مارس 2023

البيض نزل 30 جنيه والفراخ بـ 68.. مفاجآت سارة للمواطنين في أسعار الدواجن

50 جنيه دفعة واحدة.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم بالمحلات

بشرى للمواطنين.. انخفاض كبير في أسعار الدواجن والبيض قبل رمضان

الفراخ بـ65 والبيض رجع 35 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الدواجن الآن

ترشيحاتنا

الصين.. زيادة الإنفاق الدفاعي 7.2% خلال 2023

كيلو الفراخ يبدأ من 70 جنيهًا|تراجع أسعار الدواجن من جديد والبيض مفاجأة

سعر الذهب اليوم 5-3-2023

اثنان لا يغفر الله لهما في ليلة النصف من شعبان.. احذر أن تكون منهما

مريضة نفسيا.. أهالي الحرجة بسوهاج يشعلون فيسبوك بعد غياب نجلتهم

دخل في غيبوبة.. زوجة ضحية عضة كلب البيتبول تكشف تفاصيل الواقعة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعلمت وعمرها 87 سنة وكرمها الرئيس.. أنجلينا جولي تنشر صورة الحاجة زبيدة

جعان مش لاقي أكل.. قصة مأساوية لمواطن من حياة فارهة للمرض النفسي

بعد وفاتها .. شاهد| صورة نادرة للراحلة شريفة فاضل مع ابنها الشهيد

بفستان مجسم.. لجين عمران تخطف الأنظار بلوك كلاسيكي ساحر

فيديو

يموج يمينا ويسارا ويرجع بحامليه للخلف.. قصة متوفى رفض الخروج من المسجد

تفاصيل تحسين الأجور والمعاشات وبدل المهن يكشفها وزير المالية | فيديو

هزة أرضية مدمرة تضرب تركيا بقوة 10 ريختر في هذا الموعد |تغطية خاصة

13 جنسية أجنبية.. الكشف عن تفاصيل ضبط عصابة تطبيق هوج بول|تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

التيك توك ممنوع بالأمريكانى

إلهام أبو الفتح

نعم.. خالد ميري نقيبا

نهال علام

التنمية السيناوية والحرب الروسية

مجدي أبوزيد

صدمة الكرة المصرية

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

جاسم مرزوق بودي

المطلوب.. ثورة تطويريّة

عمر الأحمد

اثنان وثلاثون عاما من التحرير

نهى زكريا

مصر مركز إقليمي للطاقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ