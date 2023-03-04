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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

البيض نزل 30 جنيه والفراخ بـ 68.. مفاجآت سارة للمواطنين في أسعار الدواجن

أسعار الفراخ والبيض
أسعار الفراخ والبيض

تشهد، أسعار الدواجن، اليوم السبت 4 مارس، انخفاضا كبير علي غير المعتاد خلال الفترة الأخيرة، في بشري سارة للمواطنين.

اسعار الفراخ البيضاء 

وسجل سعر كيلو الفراخ البيضاء داخل بورصة الدواجن الرئيسية بين 68 و70 جنيها للكيلو، كما تراوح لحم أمهات الدواجن البيضاء بين 50 و51 جنيها للكيلو والدواجن البلدي بسعر 75 جنيهًا، بينما سجلت أسعار البط البلدي سعر 100 جنيها، بينما البط المستورد وصل إلى 80 جنيهًا.

وتراوح سعر الكتكوت الأبيض بين 18 و19 جنيها، وسجل الكتكوت «ساسو» 17 إلى 18 جنيهات، أما يتراوح سعر البانية بين 150 إلى 170 جنيهًا.

أسعار البيض

وسجل سعر البيض الأبيض 95 جنيها للكرتونة ويصل السعر للمستهلك 100 جنيهًا، وسعر البيض الأحمر 97 جنيهًا للكرتونة، ويصل إلى المستهلك بسعر104 جنيهًات والبيض البلدي بـ 99 جنيهًا للكرتونة ويصل للمستهلك بـ 105 جنيهًا.

 حدث  تراجعا ملحوظا وكبيرا في أسعار البيض، حيث يبلغ التراجع ٣٠ جنيه في الكرتونة  الواحدة حيث كانت تباع الكرتونة بأزيد من 120 جنيها.

ويصل حجم إنتاج القطاع التجاري من الدواجن في مصر إلى حوالي 1.4 مليار طائر، بينما ينتج القطاع الريفي حوالي 320 مليون دجاجة، كما تنتج مصر حوالي 14 مليار من بيض المائدة. 

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