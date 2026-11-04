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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير التعليم العالي يبحث التعاون مع أكاديمية إيطالية لتطوير تصميم الأزياء والمنتجات الجلدية

وزير التعليم العالي يبحث التعاون مع أكاديمية إيطالية
وزير التعليم العالي يبحث التعاون مع أكاديمية إيطالية
نهلة الشربيني

استقبل الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، وفدًا من أكاديمية IUAD الإيطالية للفنون والتصميم، برئاسة ميكيلي بالداساري ليتييري، رئيس الأكاديمية، وبحضور الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة العاصمة، والدكتورة غادة عبدالباري رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، والدكتور إسراء ياسر مدير مكتب العلاقات الدولية بجامعة العاصمة، وممثل شركة لطفي للصناعات؛ لبحث سبل تعزيز التعاون الأكاديمي والتطبيقي في مجالات تصميم الأزياء والأحذية والمنتجات الجلدية، واستكشاف فرص إقامة شراكات بين الأكاديمية والجامعات المصرية والقطاع الصناعي.

وأكد الوزير حرص الوزارة على توسيع مجالات التعاون مع المؤسسات الأكاديمية الدولية المتميزة، والاستفادة من خبراتها في تطوير البرامج التعليمية والتدريبية، بما يواكب التطورات العالمية في التخصصات الحديثة، ويربط العملية التعليمية باحتياجات القطاعات الإنتاجية والصناعية، ويسهم في إعداد كوادر مؤهلة تمتلك المهارات الإبداعية والتطبيقية التي يتطلبها سوق العمل.

وأشار الوزير إلى أهمية بناء شراكات فاعلة بين الجامعات والمؤسسات الأكاديمية الدولية والقطاع الصناعي، بما يتيح نقل الخبرات والتكنولوجيات الحديثة، وتطوير التخصصات المرتبطة بالتصميم والصناعات الإبداعية، وتعزيز التدريب العملي للطلاب داخل المصانع، بما يسهم في تحويل المعارف والمهارات الأكاديمية إلى تطبيقات ومنتجات ذات قيمة اقتصادية، ويدعم تطوير الصناعة الوطنية.

ومن جانبهم، استعرض ممثلو أكاديمية IUAD الإيطالية خبرات الأكاديمية في مجالات الفنون والتصميم، وخاصة تصميم الأزياء والأحذية والمنتجات الجلدية، وبرامجها الأكاديمية والتدريبية التي تجمع بين الدراسة النظرية والتطبيق العملي، معربين عن اهتمامهم بتعزيز التعاون مع الجامعات المصرية، وتبادل الخبرات والاستفادة من الإمكانات التعليمية والصناعية المتاحة في مصر.

وأكد الدكتور السيد قنديل، اهتمام جامعة العاصمة بتوسيع شراكاتها الدولية وتطوير برامجها التعليمية من خلال التعاون مع المؤسسات الأكاديمية ذات الخبرات المتخصصة، بما يتيح فرصًا جديدة أمام الطلاب للاستفادة من البرامج التعليمية المشتركة، وتبادل الخبرات والتدريب العملي، وربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل والقطاعات الصناعية.

وتناول اللقاء بحث عدد من مجالات التعاون المقترحة، من بينها إعداد برامج دراسية مشتركة تتيح فرص الحصول على درجات علمية مزدوجة، وتبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب، وتنظيم برامج للتدريب العملي للطلاب داخل المصانع، بما يوفر لهم خبرات تطبيقية مباشرة في مجالات التصميم والتصنيع، ويعزز التكامل بين الدراسة الأكاديمية ومتطلبات الصناعة.

كما ناقش الجانبان مقترح إمكانية إنشاء مركز مصري إيطالي للتصميم والإبداع، ليكون منصة مقترحة للتعاون الأكاديمي والتطبيقي، وتبادل الخبرات في مجالات التصميم والابتكار، وتنمية مهارات الكوادر المتخصصة، وتعزيز الربط بين المؤسسات التعليمية والقطاع الصناعي، بما يدعم تطوير المنتجات المصرية في مجالات الأزياء والأحذية والمنتجات الجلدية.

جدير بالذكر أن اللقاء يأتي في إطار إستراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتعزيز الشراكات الدولية، والانفتاح على الخبرات والتجارب التعليمية العالمية، وتطوير البرامج الأكاديمية والتخصصات الحديثة، وربط التعليم الجامعي بالقطاعات الإنتاجية، بما يسهم في تنمية القدرات البشرية، ودعم الصناعات الإبداعية، وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية.

أكاديمية IUAD الإيطالية مجالات الفنون والتصميم تصميم الأزياء والأحذية والمنتجات الجلدية

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