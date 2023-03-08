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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

40 جنيهًا.. مفاجأة سارة في أسعار الدواجن الحية والبانية الآن

الدواجن
الدواجن

يبحث الكثير يوميًا عن أسعار الدواجن اليوم “أسعار الفراخ”، في المزرعة والمحلات للمستهلكين، إذ تراجعت أسعار الدواجن بشكل طفيف في المزرعة لتبدأ من 72 و73 جنيهًا بعد 74 و75 أمس وأول أمس.

40 جنيهًا

وتراجع سعر كيلو البانيه بقيمة 25 جنيهًا إذ يبدأ سعر الكيلو اليوم من 155 جنيهًا بعد أن سجّل أمس 195 جنيهًا كأعلى سعر ، فيما قد يصل إلى 175 جنيهًا في بعض المحلات اليوم بحسب المنطقة.

أسعار الدواجن اليوم 

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تراجع سعر الدواجن

وشهدت أسعار الدواجن تراجعًا ، إذ هبط سعر كيلو الدواجن البياضة إلى نحو 70 جنيهًا في المزرعة ويصل للمستهلك بنحو 74-75 جنيهًا.

هبوط أسعار الدواجن 

وسجّلت أسعار الدواجن اليوم بداية من 74 جنيهًا للمستهلك في المحلات بعد 95 جنيهًا قبل عدة أيام بفارق 20 جنيهًا، وقد يصل سعر كيلو الفراخ اليوم نحو 83 جنيهًا في بعض المناطق.

 أسعار الدواجن اليوم
 أسعار الدواجن اليوم
الدواجن 

أسعار الدواجن اليوم

كيلو الفراخ البيضاء: يبدأ السعر من 72-74 جنيهًا في المزرعة، و75 جنيهًا وقد يصل إلى 83 جنيهًا للكيلو للمستهلك في بعض المناطق.
الفراخ البلدي : 110-120 جنيهًا للكيلو.
الدواجن الساسو: 120- 125 جنيهًا للكيلو.

 أسعار الدواجن اليوم


الأوراك: بين 83- 92 جنيهًا للكيلو.
بانيه ضمن أسعار الدواجن اليوم: بين 155- 175 جنيهًا للكيلو.
الصدور بالعظم: تبدأ من 90 جنيهًا للكيلو.
سعر الأجنحة : 58-65 جنيهًا للكيلو.
سعر الهياكل : 40 -55 جنيهًا للكيلو.
الفراخ الأمهات البيضاء: 70 في المزرعة ، و74-75 جنيهًا للكيلو للمستهلك.

 أسعار الدواجن اليوم

أسعار الفراخ المجمدة البرازيلي

ويهتم الكثير بالبحث عن أسعار الفراخ المجمدة البرازيلي اليوم بعد قرار الحكومة باستيراد آلاف الأطنان لسد الاحتياج المحلي وضبط أسعار السوق ، والتي جاءت  كالتالي في المجمعات الاستهلاكية:

سعر الفرخة بـ 71.5 لوزن الـ كيلو و100 جرام.
سعر الفرخة الفرخة وزن الكيلو و200 جرام 78 جنيهًا.
سعر الفرخة الفرخة وزن كيلو ونصف 95 جنيهًا.

الفراخ المجمدة البرازيلي

أسعار الكتاكيت اليوم 

وصل سعر الكتاكيت اليوم في السوق المحلية كالتالي:

كتكوت أبيض: 21: 22 جنيهًا.
كتكوت ساسو: 15-16 جنيهًا.

الكتاكيت 


أسعار البيض اليوم

ويهتم الملايين بمعرفة آخر أسعار كرتونة البيض اليوم، والتي تراجعت بنحو 25 جنيها من أعلى سعر كالتالي:

سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم تسجل 94- 96 جنيها في المزرعة، و 99 و 100 جنيه للمستهلك حسب المنطقة.
سعر كرتونة البيض الأبيض وصلت إلى 89-91 جنيها في المزرعة، وبين 95 -97 جنيها بحسب المنطقة للمستهلك.
سعر كرتونة البيض البلدي تبدأ من 97 جنيها في المزرعة وتباع للمواطنين بنحو 105-110 جنيهات.

البيض
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